5 idei de coafuri simple pentru Revelion și Crăciun. Le faci singură acasă și arăți ca la salon

Ce coafuri poți face singură acasă pentru Crăciun și Revelion? Felul în care ne aranjam părul joacă un rol foarte important în ceea ce privește completarea ținutei reușite în perioada sărbătorilor. Nu trebuie să mergi la salon pentru o coafură perfectă! Descoperă câteva idei simple de coafuri elegante pe care le poți face chiar la tine acasă, pentru Crăciun și Revelion.

În noaptea dintre ani, imaginația este limita atunci când ne gândim la coafuri. Singurul aspect de care trebuie să ții cont atunci când te gândești la coafura pentru care vrei să optezi de Revelion este că look-ul trebuie să fie adecvat locului în care are loc petrecerea.

Coafuri simple pentru Crăciun și Revelion

Indiferent că vorbim despre noaptea dintre ani sau despre perioada Crăciunului, mulți ne dorim să arătăm impecabil și să ne simțim bine. După aproapte trei ani de pandemie, a venit momentul să strălucești! Am adunat cele mai simple coafuri, pe care le poți face singură acasă! Buclele ușoare, părul prins în coadă de cal și folosirea accesoriilor sunt printre preferatele hairstyliștilor.

Coafura de Revelion joacă un rol foarte important în reușita unei apariții de senzație, care să marcheze această trecere importantă.

Iată 5 idei de coafuri pe care le poți face singură

Coadă prinsă la spate, o coafură potrivită pentru Crăciun sau Revelion

Nu poți da niciodată greș cu o coadă prinsă la spate. Dacă ești convinsă că această coafură banală și nu se potrivește deloc pentru un look de petrecere, să știi că te înșeli. Există foarte multe moduri în care o poți transforma astfel încât să obții stiluri uimitoare.

Întinde părul cu placa, trasează o cărare dreaptă pe mijloc sau pe o parte și prinde-l într-o coadă strânsă la spate. Netezește perfect părul, folosind o periuță de dinți pe care ai pulverizat fixativ. Prinde peste elastic o clamă metalică sau fundiță. Dacă iei în calcul să îți prinzi părul, mai poți opta și pentru o coadă înaltă, care, la fel ca și în cazul celei clasice, poate arăta senzațional.

O altă variantă este așa-zisa coadă secționată, pe care o poți realiza super simplu! Trebuie doar să folosești elastice de păr transparente fixate din loc în loc pe lungimea cozii. Rezultatul este o coafură modernă și originală care va atrage toate privirile, fie că alegi să o porți de Crăciun sau de Revelion.

Coafuri simple pentru Crăciun și Revelion. Părul prins cu agrafe

Aceasta coafură este poate cel mai ușor de realizat. Tot ce trebuie să faci este să trasezi o cărare adâncă pe o parte, apoi să folosești un gel, pentru a netezi perfect părul de-a lungul cărării! Ulterior, fixează-ți părul cu câteva agrafe.

Coafuri simple pentru Crăciun și Revelion. Bucle masive

Secretul buclelor frumoase este să alegi buclele masive, voluminoase, care au un aspect retro. Pentru a obține fix acel aspect retro deosebit trebuie să îţi piepteni buclele. Astfel, vei reuși să camuflezi și eventualele greșeli de ondulare. Iar pentru netezire și stăpânirea firelor rebele, folosește și un ser sau un ulei pentru strălucrie.

De asemenea, beach waves sunt o variantă foarte bună de luat în considerare pentru coafura de Crăciun sau Revelion. Aceste bucle rebele se potrivesc mai ales în cazul părului mediu sau în cazul bobului cu vârfuri perfect drepte.

Coafuri simple pentru Crăciun și Revelion. Cocuri lejere, o alegere inspirată

Cocurile lejere sunt excelente pentru un look de party. Nu trebuie să te străduiești prea mult ca să obții un astfel de look. Folosește un spray pentru texturarea părului, apoi prinde părul într-o coadă la spate. Răsucește coada în jurul bazei sale și fixează vârful sub elastic sau cu ajutorul unor agrafe.

Poți lăsa libere câteva șuvițe care să-ți încadreze chipul.

Coafuri simple pentru Crăciun și Revelion. Împletituri în stil grecesc

Ultima, dar nu cea din urmă recomandare privind coafura pentru Revelion și Crăciun este cea realizată în stil grecesc. Astfel, vei arată precum o zeiță. Poți opta pentru o variantă foarte atent realizată, dar și pentru o variantă messy, care se realizează mult mai repede. Pentru acest look ai nevoie doar de fixativ și agrafe de păr.

