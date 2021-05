Alexandra Dinu, mesaj misterios pe o rețea de socializare. „Te vei arde”

Devenită cunoscută grație mariajului ei cu fostul fotbalist Adrian Mutu (42 ani), împreună cu care are și un băiat, Mario (18 ani), Alexandra Dinu s-a întors anul trecut în România, după mai mulți ani petrecuți în Italia și Statele Unite, unde și-a urmat cariera de actriță.

„Viața mea se împarte între Italia și Statele Unite, iar acum și România. Am ajuns, însă, la București de la Roma. Am revenit în Europa la începutul anului 2020 pentru o mini-serie ce trebuia să se filmeze în Italia, însă a venit pandemia, lucrurile s-au tergiversat și filmările s-au amânat. Am profitat, apoi, de această perioadă, nesperată, de timp liber pentru a petrece timp alături de mama și de bunica mea, care locuiesc la Catania, în Sicilia. Vara mi-am petrecut-o în Sicilia, unde ni s-a alăturat și Mario, așa că a fost o vară cu totul specială”, povestea Alexandra la finalul anului trecut, în exclusivitate pentru revista VIVA.

Chiar dacă pandemia i-a dat planurile peste cap, Alexandra Dinu a reușit să transforme această experiență mai puțin plăcută într-un avantaj. A revenit în atenția publicului din România ca jurat în cel de-al 11-lea sezon „Românii au talent”.

Odată cu prezența ei în emisiune, oamenii au fost curioși să afle cine este bărbatul care îi este aproape Alexandrei în prezent. S-a aflat ulterior că actrița s-a despărțit de iubitul ei, actorul și producătorul de film Jeffrey Greenstein, cu care forma un cuplu din 2014. Cu toate că nu se știe exact când s-a produs ruptura dintre cei doi, cel mai probabil s-a întâmplat undeva în 2019. Anul acesta, bărbatul se afișa deja cu noua sa iubită.

La finalul lunii aprilie 2021 și Alexandra Dinu a fost surprinsă în compania unui bărbat, despre care se știa că e însurat. Paparazzi Spynews au fotografiat-o pe actriță alături de Ziv Tetelman, soțul Ralucăi Sandu.

De la acel moment și până în prezent, cei doi nu au mai fost surprinși împreună și niciunul dintre ei nu a comentat momentul. Cu toate acestea, în toiul nopții, ieri, Alexandra Dinu a publicat pe Instagram un mesaj misterios. „If you touch the fire or if the fire touches you, it is you who will be burned…” (n.r. „Dacă atingi focul sau dacă focul te atinge pe tine, te vei arde”).

Mesajul frumoasei blonde a venit însoțit de o poză sexy, în care Alexandra este surprinsă privind provocator spre fotograf.

Fanii au reacționat imediat la mesajul Alexandrei, cineva scriind chiar „Să cheme cineva pompierii”.

