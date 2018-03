Exclusiv. ELENA GHEORGHE pe coperta UNICA de aprilie, împreună cu fetița ei, Amelie

Nu a trecut prea mult timp de când Elena Gheorghe (32 ani) s-a aflat pe coperta revistei Unica. În iulie anul trecut își etala o burtică simpatică, din care abia aștepta să-și facă apariția o fetiță îndelung așteptată de părinții și de frățiorul ei, Nicholas. Elena ne povestea atunci cum fiul ei este nerăbdător să-și cunoască surioara, iar acum se declară încântată de relația pe care cei doi copii au început să o construiască, sub privirile ei pline de dragoste. Adevărul este că Amelie, care va împlini 8 luni în aprilie, este un bebeluș adorabil, cu ochi mari albaștri și un zâmbet care ne-a topit pe toți la ședința foto.

Elena, cum s-a schimbat viața de când ai doi copii?

Când îl aveam doar pe Nicholas, aveam impresia că viața mea e perfectă, că nu aș putea să mai iubesc pe cineva în afară de el, credeam că nu se poate mai mult de atât. Dar odată cu venirea lui Amelie, mi-am dat seama că viața poate să fie și mai frumoasă, chiar dacă este mai greu de împăcat și cariera, și familia. Îmi dau seama că și apropierea dintre ei doi face că viața noastră să fie mai frumoasă. Sunt foarte drăguți împreună, Nicholas îi face tot felul de giumbușlucuri, ea rade, lui îi place că ea se amuză. Sunt momente extraordinar de frumoase și mă bucur că le trăiesc.

A fost o decizie așteptată?

Noi ne-am dorit foarte mult al doilea copil și am considerat că suntem gata să facem asta, iar Dumnezeu ne-a și dat repede îngerașul. Cât eram însărcinată, mă întrebăm dacă o să pot să îi dăruiesc iubirea mea la fel cum îi dăruiesc și lui Nicholas, iar după ce am născut nu mi-a venit să cred cât de repede am învățat să o iubesc și cât de repede s-a clădit iubirea asta între noi două.

Ce fel de mamă ești?

În primul rând, una grijulie, dar foarte prietenoasă cu copiii ei. Sunt un bun camarad de joacă. Dar când vine vorba de învățat sau de lucruri serioase, pot fi destul de autoritară. Cred că este bine să existe echilibrul ăsta, între joacă, prietenie și învățat. Eu am încercat să schimb macazul ușor între aceste două lucruri și l-am pus pe copil „de partea cealaltă a baricadei”. L-am întrebat pe Nicholas dacă mi-ar cere ceva dulce sau ceva ce-și dorește foarte tare și eu i-aș fi răspuns: „nu ți-l iau, pentru că nu vreau să ți-l iau”, el ce ar crede despre mine? Și atunci îl iau așa, ușor, cu teorie, el ajunge singur la concluzia că, dacă vrea să primească tot ce-și dorește trebuie să facă și lucruri care nu-i plac atât de mult. L-am obișnuit așa și ne descurcăm destul de bine.

Cum vă împărțiți rolurile de părinți, tu și Cornel?

Tati e cu băița, mami e cu mâncarea și pregătirea. Soțul meu mă ajută extraordinar de mult, nu știu ce aș mai putea să-mi doresc, atâta timp cât am copiii sănătoși și un bărbat atât de bun, și grijuliu, iubitor, implicat. Mă ajută enorm acum, așa cum m-a ajutat și cu Nicholas. Cu Amelie am făcut cu schimbul, jumătate de noapte fiecare. Ne descurcăm de minune și suntem în sincron și acasă, ca și pe scenă. Sunt o norocoasă!

Acum că ai doi copii, cum te descurci cu cariera, cum jonglezi cu rolul de mamă și cel de cântăreață?

Chiar jonglez! M-am întors foarte repede la muncă, asta și pentru că sarcina mi-a permis. Așa cum ți-am zis, sunt o mamă grijulie și responsabilă, și imediat mă îngrijorez, dar în același timp merg în continuare la concerte, la evenimente. În studio am început lucrul la un nou album, de vreo trei luni. Am piese foarte frumoase, voi scoate un nou single, iar acum lucrăm la scenariul pentru videoclip. Este o nouă Elena, exact așa cum mi-am dorit, cum mă simt acum la 32 de ani. Anul asta am simțit să fac o ușoară schimbare și în plan muzical.

