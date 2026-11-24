Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Candidații cu vârste între 25 și 35 de ani reușesc să se adapteze cel mai bine la noile cerințe ale pieței, din punctul de vedere al competențelor.

Competențele tehnice și de specialitate rămân cel mai important criteriu în selecția candidaților, fiind menționate de 54,5% dintre angajatorii care au luat parte la cel mai recent sondaj derulat de eJobs România în rândul angajatorilor. Colaborarea în echipă ocupă locul al doilea, cu 40,9%, urmată de adaptarea la schimbare, cu 30,3%. În schimb, utilizarea instrumentelor de inteligență artificială este inclusă de numai 6,1% dintre respondenți între cele mai importante trei competențe urmărite la recrutare.

Gândirea critică, rezolvarea problemelor noi și capacitatea de a învăța rapid au fost selectate fiecare de 25,8% dintre respondenți. Comunicarea clară contează pentru 22,7%, iar asumarea responsabilității pentru rezultate pentru 21,2%. „Întrebați și în ce măsură cer, la angajare, abilități în folosirea instrumentelor de inteligență artificială, aproape jumătate dintre respondenți spun că nu cer competențe AI la angajare, nici măcar pentru rolurile în care acestea sunt relevante pentru că pot învăța ulterior”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Citește continuarea pe Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News