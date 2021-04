(P) Diva aduce Weekendul filmelor preferate, de vineri, 30 aprilie până duminică, 2 mai

Pentru un weekend de sărbătoare, în perioada vineri, 30 aprilie, duminică, 2 mai, DIVA aduce pe micile ecrane filme îndrăgite de publicul din România.

Cu două filme, de la ora 20:00, ziua de 30 aprilie în oferta DIVA este premiera Sfaturi de viață (Dan in Real Life), cu Steve Carell și Juliette Binoche, și filmul romantic, cu Jennifer Aniston și Aaron Eckhart, Dragoste fără preaviz (Love Happens).

De 1 mai sărbătorim de la 20:00 cu comedia în premieră la DIVA, Vă declar soț și … soție? (I Now Pronounce You Chuck & Larry) cu Adam Sandler, Kevin James și Jessica Biel. Doi pompieri din New York se căsătoresc din motive financiare, dar, în curând, se confruntă cu atitudini homofobe. Al doilea film al serii este comedia romantică cu Hilary Duff și Heather Locklear, Bărbatul perfect (The Perfect Man).

Pe 2 mai este programat filmul cu Rachel McAdams și Bill Nighy, Era și timpul! (About Time). Filmul spune povestea unui bărbat, care află că poate călători în timp şi poate schimba trecutul. Weekendul se sfârșește cu o Vacanță All Inclusive (Couples Retreat) cu Vince Vaughn și Jon Favreau.

Filmele preferate vin la DIVA în weekendul de sărbătoare, de vineri până duminică, de la ora 20:00, câte două producții pe seară.