Jurnal de călătorie

Vacanță senzorială la Six Senses Kaplankaya

Hotelul-spa Six Senses Kaplankaya, din nordul stațiunii Bodrum (atât de aproape de România!), este un adevărat paradis al simțurilor și destinația unde Loredana și fiica sa au petrecut cea mai reușită vacanță de detox fizic, spiritual și emoțional.

După un zbor cu Turkish Airlines la business class, în care s-au simțit ca prințesele, dar și o escală în cel mai nou aeroport din Intanbul, care arată spectaculos, mama și fiica au ajuns la hotelul de pe malul Mării Egee, dornice să se răsfețe la spa-ul de „numai“ 10 000 de metri pătrați, cu ședințe de yoga în aer liber, la apus sau la răsărit, hidroterapie, programe de detox emoțional, hamam, relaxare în grota cu sare, dar mai ales nerăbdătoare să încerce experiența Watsu, un fel de shiatsu în apă. Este o experiență pe care trebuie să o încerci măcar o dată în viață – un fel de meditație în apă, în timp ce corpul tău plutește în piscină și o terapie de vindecare fizică și emoțională cu rezultate de neegalat! Iar asta este doar o mică parte din oferta de la Six Senses Kaplankaya. Zilnic, Lori și Elena s-au relaxat în grădinile spactaculoase cu leandri, măslini și bougainvillea și s-au delectat cu preparatele chef-ilor. La cele trei restaurante ale hotelului Sage&Sea, Wild Thyme și Mezze by the Sea, preparatele sunt gătite cu produse din grădina organică a resortului sau de la producătorii locali și asezonate cu mirodeniile aromate ale bucătăriei turcești. În plus, centrul de fitness de la Six Senses Kaplankaya este dotat cu tehnologie de ultimă generație și aici poți avea parte de analiza compoziției corporală, obținută cu ajutorul adipometrului BOD POD (Body Composition Analysis), ce măsoară cu precizie procentajul de grăsime corporală și prescrie ulterior programe de fitness și diete personalizate. Indiferent că alegi un weekend prelungit sau un întreg sejur, din oricare dintre spa-resorturile Six Senses nu pleci decât cu senzația că ți-ai regăsit echilibrul minte-trup și suflet.

Sevilla, bijuteria Andaluziei

Are o eleganță aristocratică, culorile ei sunt năucitoare, iar parfumul – unic și de neuitat: flori de portocal și briză de Guadalquivir. Corina Caragea, prezentatoarea știrilor din sport de la Pro TV, a fost acolo.

„Am aterizat în Sevilla într-o căldură infernală, de iunie, și a fost dragoste la prima vedere. Orașul este o mărturie colorată și fermecătoare a istoriei Spaniei, începând cu uriașul Palat Real Alcazar, unde e bine de știut că lunea intrarea e gratuită. Luați bilete online pentru alte zile, căci sunt cozi uriașe. Cel mai vechi palat locuit din Europa, casă pentru familia regală a Spaniei când vine la Sevilla, Alcazar este superb! Arhitectura, influențele maure, labirintul, grădinile, totul! Ai impresia că joci în Game of Thrones, căci vei recunoaște palatul dacă ești fan al serialului. Aici mi-am petrecut jumătate de zi. La fel de mult m-a impresionat Piața Spaniei, care ai impresia că te ia în brațe. și are mâinile pline de tatuaje – sunt pictate toate regiunile Spaniei pe plăci de ceramică, îmbină mai multe stiluri arhitecturale și îți lasă spațiu să respiri chiar și în cuptorul de mai, în timp ce plutești leneș cu barca pe canalul din fața ei și cauți umbra unuia dintre poduri. Seara mergi în zona Triana, pentru un tinto de verano rece și niște chipirones, dar și demonstrații de flamenco spontane, chiar pe stradă, căci suntem în capitala acestui dans! Dar vizita în capitala Andaluziei nu se poate încheia fără o privire de sus. Mergi la Metropol Parasol. Las Setas îți oferă o priveliște frumoasă asupra Sevillei; aici poți admira construcția uriașă din lemn, modernă, te bucuri de umbră și poți bea o Sangria rece.“

Paradisul din Nusa Penida

Nusa Penida este cea mai mare dintre cele trei insule de pe coasta de sud-est a Baliului, celelalte două fiind Nusa Lebongan și Nusa Ceningan. Nu vei găsi aici cluburi pe plajă și nici cafenele posh, însă găzduiește cele mai „instagramabile peisaje“. Te-au convins pozele Ioanei Grama?

„Peisajele din Nusa Penida m-au lăsat fără cuvinte, la propriu. Nu cred că am văzut ceva mai frumos în viața mea. Nu este o insulă pe care să stai multe zile, pentru că infrastructura este ca și inexistentă. Noi ne-am cazat pe insula Nusa Lembongan, de unde mergeam cu barca spre Nusa Penida și stăteam câteva ore, cât să vizităm plajele“, povestește Ioana.

Nusa Penida este „botezată“ de către balinezi „insula magiei negre“. Cu mult înainte de a deveni atracție turistică prin frumusețea sa naturală, Nusa Penida era considerată ca fiind bântuită de spiritele întunecate, expulzate pe insulă de preoții din Bali. Cu toate astea, insula rămâne o destinație religioasă importantă, deoarece credința spirituală din Bali dictează echilibrul în univers, în care atât binele, cât și răul sunt necesare.

Dacă ajungi în Nusa Penida, e musai să ajungi pe plajele Kelingking, Billabong și Broken Beach, dar și să faci scufundări pentru a vedea Diavolul de mare (Manta Ray) sau cele mai mari pisici de mare neveninoase.

Hrană pentru suflet

Israelul este cuceritor, cu piețele sale colorate, mâncarea delicioasă și apusurile desăvârșite. Deși mulți o consideră o țară periculoasă, Laura Cosoi și familia sa s-au simțit în siguranță, chiar și în locurile superaglomerate.

„Imediat ce am coborât din avion, am vizitat Ierusalimul, pe «repede înainte». Am fost la Mormântul Sfânt cu Rita, să spunem o rugăciune. Am avut norocul să asistăm și la o slujbă în latină la finalul zilei, cu rugăciunea în suflet și emoția zilei ce urma să se sfârșească“, povestește Laura. De pe Muntele Măslinilor, de unde ți se așterne întreg Ierusalimul Vechi, poți ajunge ușor la una dintre intrările în Cetatea Sfântă, de unde pornești în pelerinaj la Zidul Plângerii, pe Via Dolorosa și în final la Biserica Sfântului Mormânt.

Următoarea destinație a Laurei a fost occidentalul Tel Aviv, unde nu trebuie să ratezi cea mai importantă piață – Shuk Ha’Carmel – și nici primul „farmer’s market“ din Israel, deschis în 2008, unde toate produsele sunt comercializate direct de agricultori, fără intermediari.

și, nu în ultimul rând, nu uita să mergi în Haifa, un oraș cu vegetație luxuriantă, unde vei descoperi grădini Baha’I, formate din 19 terase care urcă aproape un kilometru pe munte și deasupra cărora poți admira panorama Haifei, un adevărat spectacol.

