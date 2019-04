Ce filme de top din selecția CANNES 2019 vezi la cinema în 2019

Lungmetraje realizate de cineaști precum Pedro Almodóvar, frații Dardenne, Ken Loach și Elia Suleiman, selectate în competiția oficială a celei de-a 72-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes vor fi aduse în România de Independenţa Film.

Independenţa Film, casa de distribuţie care promovează filme independente de referință, de nișă sau câștigătoare ale unor premii internaționale prestigioase, va aduce pe ecranele din România în lunile următoare unele dintre cele mai așteptate titluri din competiția oficială de la Cannes 2019: “Pain and Glory” / “Dolor y gloria”, în regia lui Pedro Almodóvar, “Young Ahmed” / “Le jeune Ahmed” al fraților Jean-Pierre și Luc Dardenne, “Sorry We Missed You” (Ken Loach), “It Must Be Heaven” (Elia Suleiman) și “The Beanpole” al regizorului rus Kantemir Balagov, selectat în secțiunea Un Certain Regard. Lista va fi completată de alte titluri în săptămânile următoare.

“Pain and Glory” / “Dolor y gloria”, filmul autobiografic al regizorului spaniol Pedro Almodóvar, care îi are în rolurile principale pe Antonio Banderas și Penelope Cruz, punctează cu emoție aspecte mai puțin cunoscute din viața autorului și este, totodată, o odă a dragostei lui pentru cinema.

De două ori recompensaţi cu Palme d’Or, fraţii Dardenne revin la Cannes cu un nou film social: “Young Ahmed” / “Le jeune Ahmed”, povestea lui Ahmed, un puști de 13 ani, prins între provocările vârstei și convingerile religioase extreme. Și tot un film social propune și regizorul britanic Ken Loach: “Sorry We Missed You” – povestea unei tinere familii care se confruntă cu datorii mari în urma crizei din 2008 și care se luptă pentru a se menține pe linia de plutire într-o piață a muncii dominată de joburi de scurtă durată.

“It Must Be Heaven” al regizorul palestinian Elia Suleiman, care este, de asemenea, și personajul central al filmului, explorează cu umor, prin intermediul unei călătorii în afara Palestinei, teme ca identitatea, naționalitatea și apartenența, în timp ce filmul “The Beanpole” al regizorului rus Kantemir Balagov ne poartă prin Leningradul anului 1945, pe urmele a două tinere femei ce luptă pentru a-și reconstrui viața printre ruinele celui de Al Doilea Război Mondial.

Competiția Cannes FF 2019 este completată de titluri ca “The Dead Don’t Die”, de Jim Jarmusch, “Il traditore”, de Marco Bellochio, “The Wild Goose Lake”, de Diao Yinan, „Parasite”, de Bong Joon Ho, “Roubaix, une lumiére!”, de Arnaud Desplechin, “Atlantique”, de Mati Diop, “Matthias et Maxime”, de Xavier Dolan, “Little Joe”, de Jessica Hausner, “Les misérables”, de Ladj Lee, “A Hidden Life”, de Terrence Malick, “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho și Juliano Dornelles, “La Gomera”, de Corneliu Porumboiu, “Frankie”, de Ira Sachs, “Portrait de la Jeune Fille en Feu”, de Céline Sciamma și “Sybil”, de Justine Triet.