Temerarii, emisiunea prezentată de Marta Ușurelu la Digi 24, a fost desemnată cea mai bună emisiune de business la gala TVmania

Emisiunea prezentată de Marta Ușurelu la Digi 24, Temerarii, a primit trofeul TVmania pentru cea mai bună emisiune de business. La mijlocul celui de-al treilea sezon, Temerarii s-a impus deja ca un reper pe piața TV, devansând în preferințele publicului alte emisiuni consacrate.

Concepută ca o capsulă concentrată de inspirație și motivație, emisiunea Temerarii aduce în fiecare sâmbătă, de la ora 18:30, personalități emblematice din diferite domenii, fiecare cu lecții autentice de viață și modurile prin care și-au depășit fricile și au cunoscut succesul.

„Temerarii este un bun exemplu că televiziunea poate face audiență și poate avea succes cu oameni autentici, într-un dialog civilizat. Publicul apreciază poveștile din business sau ale profesioniștilor dacă sunt oferite în discuții deschise care arată inclusiv cum obstacolele și provocările pot fi transformate în oportunități.

Fiecare întâlnire este memorabilă și aduce o lecție utilă pentru oricare dintre noi. La Temerarii vom continua să aducem oameni care să inspire și să ne alimenteze speranța într-o perioadă tot mai agitată și aglomerată de repere îndoielnice”, declară Marta Ușurelu.

De mai bine de două decenii, cititorii TVmania își votează emisiunile preferate în cadrul unei campanii în care redactorii revistei fac nominalizările. După două săptămâni de votare, în care cititorii au putut să-și aleagă favoriții la cele 16 categorii din concurs, producția realizată și prezentată de Marta Ușurelu a fost desemnată ca fiind cea mai bună emisiune de business.

Înregistrările tuturor edițiilor pot fi găsite online pe www.temerarii.ro, iar comunitatea Temerarii are parte și de un cont de Instagram, cu momentele memorabile din fiecare ediție.

„Visurile se îndeplinesc când le dai aripi!”, crede Marta Ușurelu. Printre invitații care au putut să fie descoperiți în edițiile de până acum se află Cristina Neagu, Sergiu Neguț, Estera Anghelescu, Adrian Dobre, Anca Mitu, Vociu Oprean, Dr. Marian Turbatu, Tiberiu Dobre, Lucian Mîndruță, Wargha Enayati, Andrei Cruceru, Camelia Șucu, Corneliu Bodea, Nicoleta Radu, Dragoș Petrescu, Marius Manole, Andreea Raicu, Alison Mutler, Gelu Duminică, David Neacșu, Tudor Giurgiu, Carmen Uscatu, Oana Gheorghiu, Alexandru Tomescu, Felix Pătrășcanu, Aneta Bogdan, Radu Savopol, Liliana Gearap, Andrei Cornea, Marian Enache, Andra Guțui, Marcela Prodan, Cornel Amariei, Ioana Ciocan, Cristina Bălan, Mircea Tudor și Valer Hancaș.

Marta Ușurelu este unul dintre cei mai puternici antreprenori din media românească, după ce a impus prin inovație și pasiune brandul Biz, care a împlinește anul acesta 26 de ani de la lansare.

Marta Ușurelu de la Biz este un manifest anticonvenție. Este antreprenorul care a construit în media românească un business de succes, atunci când nimeni nu credea că este posibil. Este jurnalistul care a redefinit descrierea unui job, pentru că l-a reinventat. Este omul care a luptat și a învins un diagnostic pe care mulți nu îl pot pronunța. Povestea ei este împărtășită și în cartea “Marta de la Biz”.

