Roxana Ciuhulescu, mesaj neașteptat după cinci ani de mariaj: „Dumnezeu știe ce va fi mai departe”

S-au văzut, s-au plăcut și nu au mai stat pe gânduri, iar astăzi sărbătoresc cinci ani de mariaj. Roxana Ciuhulescu are convingerea că soțul ei, Silviu Bulugioiu, e sufletul ei pereche.

Cei doi au știut din primul moment că pot avea o viață frumoasă împreună. Vedeta a lăsat astfel în urmă un divorț dureros.

Roxana Ciuhulescu și Silviu Bulugioiu, de cinci ani căsătoriți

“Astăzi se împlinesc 5 ani de când amândoi am avut curajul să spunem “DA”, a doua oară. Iar povestea noastra plină de iubire continuă. Numai Dumnezeu știe ce va fi mai departe, însă noi știm ce reprezentăm unul pentru celălalt: suflete pereche. Avem și trei copii minunați lângă noi care ne împlinesc viețile, iar pentru toate astea, mulțumim Divinului!

La mulți ani, iubirii noastre, Silviu Bulugioiu!”, a fost mesajul transmis de Roxana pe o rețea de socializare.

Roxana Ciuhulescu și-a găsit fericirea după divorț

Vedeta a mai fost căsătorită cu Mihai Ivănescu, dar, după 11 ani, cei doi au pornit pe drumuri separate. Cei doi nu au reușit să păstreze o relație amiabilă după divorț, chiar dacă au o fiică împreună. Ana are15 ani acum.

“Este tată și, na…cam atâta! Știi cum e? Că nu-l judec! În primul rând îl respect pentru că e tatăl copilului meu, niciodată nu l-am târât în noroi. Am vorbit atunci după divorț, am spus un singur lucru, țin minte că am fost la Măruță în emisiune și m-a întrebat dacă l-aș mai vrea înapoi și i-am spus foarte franc că “Dacă ar fi ultimul bărbat din lumea asta și nu mi l-aș mai dori în viața mea”!

A fost poate un răspuns foarte dur. Când părinții divorțează nu știu dacă toți tații rămân atât de atașați sau de lipiți de copiii lor. El nu a fost, dar nu-l judec”, a spus Roxana în podcastul Cristinei Șișcanu.

„Am stat în compromis de dragul copilului”

Roxana nu știe când a intervenit ruptura, dar, la un moment dat, lucrurile nu au mai mers. Deși i-a luat ceva timp până a luat decizia, prezentatoarea are, astăzi, convingerea că a fost cel mai bun lucru pe care l-a făcut, pentru că fericirea o aștepta la un pas distanță.

”Nu știu să spun exact ce nu a mers. Cred că pur și simplu ne-am îndrăgostit foarte tare unul de altul, a fost acea flacără a iubirii, a apărut repede și Ana. Când ne-am căsătorit eram deja însărcinată, nu a funcționat. Am fost împreună 11 ani. Am stat în compromis de dragul copilului, mi-a fost frică, am vrut să nu sufere copilul, dar într-o zi am zis că nu se mai poate și gata. Punct și de la capăt! Am avut nevoie de mulți ani ca să îmi fac acest curaj.



Nu am fost suficient de puternică sau nu am fost pregătită și să știi că în perioada în care am zis gata – nu se mai poate, dacă mai am un dram de demnitate, îmi iau bagajele și am plecat”, a mai dezvăluit Roxana Ciuhulescu.

