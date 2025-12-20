Povestea micului „Einstein”, copilul minune de 15 ani care are doctorat în fizică cuantică. A terminat liceul la 8 ani și a obținut masteratul la 12: „Nu uita că ești și tu adolescent”

Un tânăr de 15 ani din Belgia, supranumit „micul Einstein al Belgiei”, și-a finalizat doctoratul în fizică cuantică într-un timp care ar putea fi record. Potrivit relatărilor postului de televiziune flamand VTM, Laurent Simons și-a susținut teza luna trecută la Universitatea din Anvers.

Povestea copilului minune al Belgiei. Are un doctorat în fizică cuantică la doar 15 ani

Laurent ar putea fi foarte bine cea mai tânără persoană din lume care a obținut un doctorat în acest domeniu specific, deși nu există un sistem oficial de clasament care să confirme acest lucru.

Laurent a început școala primară la doar patru ani și a terminat-o deja la vârsta de șase ani. La 12 ani, obținuse un masterat în fizică cuantică, explorând bosonii și găurile negre.

Se relatează că Laurent are o memorie fotografică și un IQ de 145 – un nivel atins de doar aproximativ 0,1% din populație.

La vârsta de 11 ani, după pierderea bunicilor săi, Laurent a spus că și-a propus un obiectiv și mai ambițios decât un doctorat: nemurirea. Sau cel puțin prelungirea vieții.

Spune că nu este pentru el, ci pentru alții. Laurent își dorește să studieze științele medicale în viitor.

Deși pare incredibil, și alți tineri chiar mai mici decât Simons au obținut titlul de doctor.

Cartea Recordurilor Guinness îl menționează în prezent pe Karl Witte drept cea mai tânără persoană care a primit un doctorat. Witte a fost un copil minune german care și-a obținut doctoratul în 1814, la vârsta de 13 ani.

În domeniul fizicii, unul dintre cei mai tineri absolvenți din ultimii ani este Carson Huey-You, care și-a obținut doctoratul anul trecut, la vârsta de 21 de ani.

Mama lui Carson a spus că acesta citea deja cărți pe capitole la vârsta de doi ani. La cinci ani, studia deja precalcul.

Potrivit publicației The Brussels Times, giganți IT din SUA și China i-au contactat deja pe părinții lui Laurent, invitând copilul minune să studieze în centrele lor de cercetare. La momentul relatării, părinții săi refuzaseră toate ofertele.

„Există doi Laurenti”, i-a spus tatăl său reporterului Justin Stares în 2022, „omul de știință și copilul”.

Licență la 12 ani

Performanțele academice ale lui Laurent făceau deja titlurile ziarelor încă din 2022. Atunci, la vârsta de 12 ani, tocmai finalizase cu distincție o diplomă de licență în fizică la Universitatea din Anvers, terminând programul de trei ani în doar 18 luni.

Acest lucru a venit după absolvirea liceului la vârsta de opt ani. La acel moment, era deja curtat de companii mari și de susținători bogați, dornici să-i sprijine ambițiile științifice. Laurent a rămas însă neclintit.

Părinții săi, Alexander și Lydia, au adoptat constant o abordare prudentă, refuzând ofertele timpurii ale giganților tehnologici din Statele Unite și China.

Prioritatea lor a fost să se asigure că cercetarea lui Laurent aduce beneficii medicinei – un obiectiv care se aliniază perfect cu propriile sale ambiții. Chiar și la 12 ani, el declara clar că vrea să „extindă speranța de viață”, având ca scop final transformarea oamenilor în ființe nemuritoare, în sens biologic real.

Interesul lui Laurent pentru combinarea fizicii, chimiei, medicinei și inteligenței artificiale datează de ani de zile. La vârsta de nouă ani, s-a înscris pentru scurt timp într-un program de inginerie electrică la Universitatea de Tehnologie din Eindhoven, parcurs pe care l-a abandonat din cauza neînțelegerilor privind calendarul absolvirii. Ulterior, s-a orientat spre fizică la Anvers.

De acolo, curiozitatea sa a continuat să crească. A efectuat un stagiu în optică cuantică la Institutul Max Planck din Germania, unde a început să exploreze modul în care fizica se poate intersecta cu medicina. Cercetarea sa de masterat a analizat analogia dintre stările bosonice și găurile negre, studiind condensatele Bose–Einstein la temperaturi extrem de scăzute.

Acum, proaspăt doctor în fizică cuantică, Laurent este departe de a se opri din învățat.

Imediat după susținerea doctoratului, a călătorit înapoi la München împreună cu tatăl său, unde este deja înscris într-un al doilea program doctoral, în științe medicale, cu accent pe inteligența artificială. „Este, de fapt, separat de fizică”, a explicat tatăl său pentru VTM.

Îndemnat să își trăiască adolescența

După ce și-a dat doctoratul, adolescentul a împărtășit pe internet reușita lui. Printre felicitări, au existat și voci care l-au îndemnat să își trăiască adolescența.

„E oficial: Dr. Simons! Tocmai mi-am terminat doctoratul!!! Singura cale este în sus”, a scris Simons într-o postare pe Instagram.

„Felicitări, Laurent, ești un geniu, dar nu uita că și tu ești un adolescent normal, joacă-te și petrece timp cu prietenii tăi adolescenți! Fii multidimensional! Călătorește, joacă-te, ia-ți timp”, a spus un internaut.

„Felicitări, Laurent! Sperăm că vei descoperi că suntem mai mult decât mașini cu corp/minte, ci puri, că esența noastră reală este conștiința pură. Conștiința este primordială. Îți doresc tot binele!”, a fost un alt comentariu.

