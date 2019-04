O fetiță de 12 ani din Craiova se numără printre cei mai deștepți copii din lume

Pentru a-i asigura un viitor mai bun, părinții, Florentina și Mihai Petrescu, au plecat în Anglia pe când fetița avea opt ani. Acolo, și-au deschis un restaurant românesc și un magazin cu produse românești, arată Adevărul. Între timp, a venit pe lume Thaisa. Surioara Timeei are trei ani și deja pare să aibă o inteligență peste medie.

La vârsta de doi ani, Timeea făcea adunări și scăderi cu bunicul ei, un bun matematician. La patru ani, fetița a început grupa pregătitoare și în șase luni vorbea fluent limba engleză.

”În fiecare an ne-a adus rezultate excelente, iar profesorii au remarcat-o imediat. De altfel, ei au fost cei care au spus că trebuie să se ştie ce IQ are. Sincer, noi nu ştiam ce este Mensa, ulterior am citit, ne-am documentat. Ştiam că eşti considerat geniu dacă ai un IQ de 140 de puncte. Vă daţi seama ce am simţit când am văzut că fetiţa noastră a obţinut 162 de puncte. Ştiam că este un copil inteligent pentru că la şcoală mereu a obţinut calificativul excelent, la toate disciplinele, dar nu am crezut ca are un coeficient atât de ridicat, nu m-am gândit niciodată că ar putea fi acceptată într-o organizaţie ca Mensa”, a declarat Florentina Petrescu, mama Timeei.

În prezent, Timeea Petrescu este în clasa a VII-a la colegiul Heathland Matematica si Stiinte din Londra.