Moșii de Toamnă 2025. Ce nu trebuie să pui în pachetele de pomană ca să nu atragi ghinionul asupra familiei

Moșii de Toamnă, cunoscuți și sub denumirea de Sâmbăta Morților, reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire din calendarul ortodox. În 2025, această sărbătoare va fi marcată pe data de 1 noiembrie, într-o zi de sâmbătă, când credincioșii din întreaga țară se adună în biserici și cimitire pentru a-i pomeni pe cei trecuți la cele veșnice.

Este un moment de profundă reculegere, în care lumea celor vii se unește spiritual cu lumea celor adormiți, prin rugăciune, milostenie și respect față de tradițiile strămoșești.

Semnificația praznicului Moșilor de Toamnă

Sărbătoarea Moșilor de Toamnă are o semnificație profundă în spiritualitatea ortodoxă. Este ziua în care se face pomenirea generală a morților, un act de iubire și recunoștință față de cei care au plecat din această lume. Denumirea „moși” provine din cuvântul „strămoși”, indicând legătura directă cu înaintașii noștri. Biserica Ortodoxă săvârșește Sfânta Liturghie urmată de parastas, în cadrul căruia sunt rostite pomelnice cu numele celor adormiți, pentru ca sufletele lor să primească odihnă veșnică. Este o zi în care se aprind lumânări, se curăță mormintele și se aduc flori, toate ca semn de respect și iubire.

Ce alimente se împart în pachetele de pomană

În această zi, credincioșii pregătesc pachete de pomană care sunt oferite în memoria celor decedați. Conform tradiției, în pachete se pun colivă, colaci, fructe de sezon, plăcinte, mâncăruri gătite, must și vin. Acestea se oferă în vase noi, ca simbol al curățeniei sufletești și al respectului față de cei pomeniți. Preoții recomandă ca fiecare pachet să conțină un aliment de bază, o lumânare aprinsă și un obiect util, care să fie de ajutor celui care îl primește. Este important ca pomana să fie oferită cu dragoste și smerenie, nu din obligație sau ostentație.

Obiceiuri și tradiții păstrate în Sâmbăta Morților

Moșii de Toamnă sunt însoțiți de numeroase obiceiuri și tradiții populare, transmise din generație în generație. În dimineața zilei de 1 noiembrie, familiile merg la biserică pentru a participa la slujba de pomenire, apoi se îndreaptă spre cimitire, unde aprind lumânări la mormintele celor dragi. Se spune că în această zi, sufletele celor adormiți se întorc în locurile unde au trăit, iar pomenirea lor le aduce alinare. De aceea, curățarea mormintelor, împodobirea lor cu flori și rostirea rugăciunilor sunt gesturi esențiale. În unele zone, se organizează mese în familie, unde se evocă amintiri despre cei plecați, iar copiii sunt învățați să respecte tradițiile.

Ce nu este bine să faci când sunt Moșii de Toamnă

Pe lângă obiceiurile respectate, există și câteva superstiții și interdicții legate de această zi.

Nu este bine să se ofere de pomană alcool, țigări sau obiecte care au aparținut celor decedați. Acestea sunt considerate nepotrivite și pot atrage energii negative. De asemenea, nu se spală rufe, nu se face curățenie generală în casă și nu se organizează petreceri sau activități zgomotoase. Este o zi dedicată liniștii, rugăciunii și comuniunii spirituale. Se spune că cine nu respectă această zi riscă să atragă ghinion sau să piardă protecția strămoșilor.

