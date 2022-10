Medic român din Marea Britanie, atac la adresa Simonei Halep în scandalul dopajului. „Asta e medicina românească!”

Un medic român care profesează în Marea Britanie a intervenit în scandalul de dopaj al Simonei Halep, afirmând în mediul online că nu crede în nevinovăția sportivei. Medicul Mihai B. a comentat declarațiile spuse de Dana Safta, medic ce îi știe istoricul medical Simonei, care îi este și prietenă apropiată. În urmă cu câteva zile, Dana Safta a spus că exclude varianta potrivit căreia Halep ar fi luat intenționat substanța roxadustat, cea care a fost depistată după testul anti-doping.

Medicul Mihai B. a transmis că nu este de aceeași părere cu dr. Safta și afirmă că Simona s-ar fi dopat în mod conștient.

Medicine românească LOL. Eu sunt doctor în Londra. Ce zice prietena ei e o varza completa. Partea cu tromboza : aduce bucăți complet separate de informații și le pune la un loc sa își apere prietena. You guys ignore the elephant in the room, that your idol doped! Simple!