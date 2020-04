Glumele de 1 aprilie ce pot fi pedepsite cu închisoarea

„Este împotriva legii ca oamenii să pretindă că au Covid-19 cu ocazia Zilei Păcălelilor, sărbătorită pe 1 aprilie”, a afirmat Departamentul de Relații Publice al Guvernului de la Bangkok.

„Persoane din întreaga lume suferă din cauza pandemiei de Covid-19 și acestea este un motiv suficient de puternic pentru ca oamenii să fie mai prudenți și să nu se folosească de acest lucru pentru a face farse sau glume”, se mai arată în textul publicat pe Twitter.

People around the world are suffering from #Covid19 outbreak, and that’s reason enough why people should be more considerate and not use this as a prank or a joke. pic.twitter.com/DvF5A1WOv6

— PR Thai Government (@prdthailand) March 31, 2020