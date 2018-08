Cum să ne identificăm sursele proprii de fericire? Ne spune Florina Onețiu, coach ICF și psiholog

40% din capacitatea noastră de a fi fericiți constă în puterea interioară de a (ne) descoperi și de a ne manifesta autentic. Cu toate acestea, la finalul anului 2014, aproape 60% dintre țările Uniunii Europene declarau că locuitorii lor trăiesc o viață nefericită și nesatisfacătoare. Am vorbit cu Florina Onețiu, coach ICF și psiholog, cu 9 ani de experiență în domeniul dezvoltării personale, despre autenticitate și despre cum ne putem identifica sursele proprii de fericire.

Ce înseamnă fericirea? Cum arată fericirea, cum funcționează ea?

Dacă ar fi să ne imaginăm cum arată fericirea am contura o formă perfect de imperfectă, un amestec de culori vii și culori reci, o lume a contrastelor, a energiei creatoare, a evoluției spre echilibru, pace și bucurie. Fericirea nu are reprezentare în timp și spațiu, nu depinde de alții, nu are preferințe, nu se caută, ci se trăiește, se extrage, se eliberează, se modelează și se dezvoltă continuu.

Întorcându-ne în realitate, fericirea a devenit “reglementată” și măsurabilă de organisme internaționale (de exemplu World Happiness Report). Fericirea internațională este asociată cu sintagma de “well-being”, terminologie care a început și la noi în România să fie cunoscută de câțiva ani buni. Țările fericite, cu well-being ridicat, au o serie de indicatori crescuți ca: venitul, speranța de viață sănătoasă, suportul social, sentimentul de libertate de a face propriile alegeri, încrederea în sine și în ceilalți și generozitatea personală. Astfel, într-un studiu “World Happiness Report” locul I, în perioada 2015-2017 îl ocupă Finlanda, urmată de Norvegia, Danemarca, Islanda și Elveția. România ocupă locul 52 din 156 de țări.

Putem traduce astfel fericirea în constanța unei stări de bine obținută, în principal, din acțiuni personale orientate către creșterea și menținerea acesteia. Până nu demult, chiar și azi de multe ori, fericirea era și este asociată unui deziderat filozofic, foarte rar atins și de scurtă durată. Trebuia să muncești mult, să depui efort, să ai un oarecare succes în viață, iar apoi la finalul vieții, poate, vei obține fericirea! Deci era așa: muncă multă= succes= fericire, în această ordine. Între timp, odată cu măsurarea fericirii și materializarea ei în acest well-being, paradigma se schimbă încet-încet și capătă mai mult sens pentru fiecare dintre noi. Astfel, dacă schimbăm ordinea variabilelor: fericire= muncă multă= succes, arată ca o viață trăită mai implinitor și mai sănătos psihic și chiar și fizic.

Cum să ne găsim/identificăm sursele proprii de fericire?

Cu toții suntem unici și nu putem generaliza că toate femeile au nevoi similare legate de fericire. Am cunoscut mii de femei în ultimii 10 ani la evenimentele pe care le-am organizat sau la care am participat, la cursurile pe care le-am ținut sau sesiunile de coaching și nu pot să spun că vreuna e la fel cu alta sau că una are nevoi de fericire la fel ca alta.

Sunt însă niște aspecte comune despre care vreau să vă vorbesc mai departe. Conform a două psihoterapeute, cercetătoare americane de la Universitatea Stanford, oamenii au tot mai mult tendința să caute fericirea alergând după emoții puternice și după senzații tari, decât după luniște, pace și blândețe. Ele au alcătuit un studiu foarte interesant legat de aceată temă. În lumea noastră tot mai extrovertită, personalitățile introverte sunt adesea subevaluate. Oamenii își doresc să fie tot mai carismatici și îndrăzneți, decât blânzi sau puțin vorbăreți. Iar ideile noastre de fun, promovate peste tot, implică mai mult parcuri de distracții, petreceri cu milioane de oameni, decât bucuria plimbărilor în natură, la munte sau vederea unei cascade frumoase, sau jucatul unor jocuri de familie în familie sau cu prieteni. Cumva toate acestea sunt depășite și plictisitoare.

Cu toate acestea, în același timp, stresul și oboseala sunt fenomene omniprezente, iar acest lucru nu se datorează doar faptului că suntem suprasolicitați ocazional, ci și că suntem în mod constant mult prea “informați”, mult prea stimulați cu de toate. Dacă te uiți pe “to do list-ul” fiecăruia dintre noi, nu vei vedea să scrie la punctul 1 “să o iau mai moale- 1 h” sau la punctul 2 “să miros trandafirii 30 minunte”, nu doar pentru că nu am avea timp, ci pentru că pare să ofere prea puțin în schimb…când, de fapt, oferă atât de multe…

Studiul de mai sus are concluzia că nivelul de satisfacție, mulțumire și fericire asupra vieții al oamenilor care își dau timp lor pentru pace și liniște, care sunt mai blânzi și își acceptă și arată vulnerabilitățile crește cu 40%. E incredibil, nu? Sunt milioane de postări pe internet cu femei perfecte, în ipostaze perfecte, cu vieți perfecte care fac activități perfecte! Nu cred că există nicio rețetă în 10 pași pentru a fi o femeie fericită, nu există niciun secret nedescoperit, ci doar o disponibilitate a fiecăreia de a fi imperfectă!

Cred că atunci când fiecare femeie va accepta asta și va căuta să se arate pe ea așa cum e, blândă sau nu, cu energie sau nu, slabă sau grasă, intreprinzatoare sau un bun executant, soție sau nu, extrovertă sau introvertă, creativă sau nu, organizată sau nu- nu cum “trebuie” să fie o femeie social, profesional, familial etc, va găsi în ea motivațiile reale care o pot face fericită.

Putem să învățăm să fim fericite?

“Fake it until you make it”, nu? Poate că unul dintre cele mai importante secrete ale fericirii este să fii într-un mood de veselie cât mai mult. Există o mulțime de cântece care ne încurajează să zambim chiar și când ne e greu. Toate curentele și credințele religioase ne încurajează să zâmbim și să primim zâmbind și cu recunoștintă greutățile vieții.

Însă mulți dintre noi ne simțim puțin confuzi în legătură cu motivul pentru care îi încurajăm întotdeauna pe oameni să se “mintă” și să pretindă că simt ceea ce nu simt în momentul respectiv. Este autentică aceasta practică? Se pare că da. Cercetătorii au descoperit că posibilitatea de a oferi lumii energie pozitivă și veselie, indiferent de starea noastră internă, ne încurajează să ne simțim mai bine.

Cei mai mulți dintre noi știu deja că zâmbetele sunt contagioase și dacă putem găsi energia în noi pentru a ne oferi zâmbetul oamenilor din jur, chiar dacă simțim că lumea noastră interioară se darâmă, ne vom simți într-un mod miraculous mai bine când zâmbetul ni se returnează. J Cei mai mulți dintre noi zâmbim înapoi din reflex când cineva ne zâmbește, nu? De fapt, este dovedit că, dacă suntem receptorii unui zâmbet sincer din partea cuiva, primim mult mai ușor vindecare psiho- emoțională. Concluzia: nu știu dacă fericirea se poate învăța, dar zâmbetul- care constituie o piatră de temelie a fericirii- sigur aduce stare de bine!





Care ar fi simptomele fericirii la femei? Cum se comportă o femeie fericită?

O femeie multumită de ea și cu ea este o femeie pe care o vezi și simți că este ceva cu ea. Pare mai frumoasă (chiar dacă nu e Miss Univers), mai bună, mai inteligentă, mai deschisă. O femeie autentică poate menține această stare de bine pentru că are în conștiința ei dreptul ei de a fi fericită. De aici începe totul. Orice femeie care CREDE că are dreptul și merită să fie fericită va întreprinde acțiuni în fiecare zi ca să fie așa, fără să fie perfectă în vreun fel!

Putem recunoaște o femeie fericită simplu. 1. În primul rând ea zambește mult, nu doar în pozele pentru Instagram 2. Apoi ea se arată pe ea și își dă timp și spațiu să sufere, îsi permite să nu se simtă bine, nu pozează că e bine când nu e. Asta arată o mare capacitate de reglare, acceptare și mulțumire cu sine. 3. O femeie fericită încurajează și îi complimentează (sincer) pe cei din jur pentru că ea vede frumusețea celor din jur, nu invidiază și nu îi e teamă să se exprime. 4. Se bucură de prezent, îl ia ca atare; 5. Nu este perfecționistă cu ea și cu cei din jur și nu critică (tot timpul); 5. Își exprimă sentimentele de frustrare cu dorința de a rezolva înspre bine și a crește relația cu cei din jur; 6. Este blândă, dar și fermă în principiile și credințele ei de viață care o cresc; 7. Este generoasă și altruistă.

Care sunt stereotipurile sau miturile asociate fericirii?

Există, într-adevăr niște mituri și credințe populare care ne cam limitează și ne arată o perspectivă nu prea realistă asupra fericirii. Schițez 3 mituri populare mai jos.

“Voi fi fericită când mă voi mărita”. Încă aud de acest mit și îl și văd. Da, fericirea vine din iubire și crește în relații împlinitoare, dar nu cu orice preț! Nu căsătoria vă aduce fericirea, doamnelor, ci iubirea pe care reușiți să o sădiți și să o creșteți împreună! “Voi fi fericită când sunt bogată și de succes”. Credem că dacă nu suntem fericite acum, vom fi fericite când vom reuși în cele din urmă – când vom ajunge la un anumit nivel de prosperitate și de succes. Cu toate acestea, atunci când ajungem la acest succes, fie suntem bătrâne și cu sănătate precară, fie ne dăm seama că nu aici era fericirea și atunci putem trăi emoții care să ne tulbure psiho-emoțional. Când am realizat – cel puțin pe hârtie – multe dintre cele ce am dorit întotdeauna să realizăm, viața poate deveni plictisitoare și chiar goală. Cheia pentru a cumpăra fericirea nu este în cât de succes suntem, dar poate ceea ce facem cu succesul nostru; nu este cât de mare este venitul nostru, ci cum îl alocăm. “Am trecut de 30-35 de ani, s-au cam dus cei mai frumoși ani” Fie că suntem tinere sau bătrâne, marea majoritate a noastră credem că fericirea scade odată cu vârsta, căzând din ce în ce mai mult în fiecare deceniu până când ajungem în acel moment în care viețile noastre se caracterizează prin tristețe și pierderi. Cu toate acestea, cercetările confirmă în mod concludent că persoanele în vârstă sunt de fapt mai fericite și mai mulțumite de viețile lor decât tinerii; ele experimentează mai multe emoții pozitive și mai puține negative, iar experiența lor emoțională este mai stabilă și mai puțin sensibilă la vicisitudinile negativității și stresului zilnic. Trei studii recente au demonstrat că vârful experienței emoționale pozitive a avut loc la vârsta de șaizeci și patru, șaizeci și cinci și respectiv șaptezeci și nouă – ceea ce este foarte clar este că tinerii și maturitatea în devenire nu sunt cele mai însorite momente ale vieții.

Trăim într-un ritm foarte alert. Timpul nu ne prea permite luxul de a fi libere şi de a ne căuta identitatea. Cum să rezistăm presiunii sociale?

Aristotel spunea că “statul este o ființă vie care se dezvoltă prin căutarea atingerii unei morale perfecte și prin atingerea fericirii fiecărui om”. Toate studiile internaționale din domeniul neuroștiinței arată că oamenii cu o stare de bine, optimism si pozitivism câștigă mai mult, reușesc să-și stabilească și să-și atingă obiectivele, sunt mai putin stresați, au mai multe energie, se vindecă mai repede și mai ușor de boli și trăiesc mai mult! Așa e, suntem înconjurați și “hrăniți” de multă negativitate: știri, tragedii, atentate, boli, frică și instigare la frică, control etc.

Dar până la urmă este vorba despre alegeri și priorități. Până în momentul în care starea noastră de bine nu devine o prioritate pentru noi, nu vom alege să facem ceva pentru ea. Din păcate, ea devine prioritate de multe ori când ajungem în stres mare sau chiar la boală, atunci când începe să ne doară “rezistența” la schimbare, amânarea, alegerile neprietenoase cu sufletul nostru. Nu la presiunea socială trebuie să rezistăm, ci la durerea pe care ne-o provocam zi de zi făcând alegeri care nu sunt pe placul corpului, minții și sufletului!

Cum să găsim un echilibru între griji și optimism?

Fericirea este un cadou pe care și-l poate permite oricine! Dar cadoul vine neapărat învelit într-o hârtie pe care scrie “autenticitate” și e așezat cu grijă într-o cutie pe care scrie “acceptare” și este legat cu o panglică prețioasă care ține tot cadoul închegat, inscripționată peste tot cu cuvântul “dăruire” . Omul fericit este cel care e dispus să poată să-și ducă singur cadoul, să și-l păstreze nealterat și să poată să fie capabil să-l împartă cu alții ca să înmulțească ceea ce a primit.

Grijile și starea de alertă sunt bune pentru a hrăni nevoia noastră de siguranță în situații de pericol, primejdie. De aici și până la le da o așa de mare importanță astfel încât să le creștem în stări de anxietate și stres este un drum de parcurs pe care îl putem hrăni sau nu. Dacă devenim conștienți de noi, dacă ne stabilim obiective clare, realiste de urmat pentru a ne asigura cele necesare și ne bucurăm de acest drum, va exista un echilibru psiho-emoțional bun care ne va duce către rezultate bune pe toate planurile vieții.

Cum să facem să ne întoarcem la noi (sau să nu uităm de noi) și să nu ne mai îndepărtăm de propria autenticitate?

Ce înseamnă să fii autentic și cum recunoaștem autenticitatea în ceilalți? Fiecare dintre noi știe când cineva este neautentic și îi etichetăm drept fals. Este nevoie de un mare curaj pentru a-ți schimba tendința de a te comporta cum te-ai comportat toată viața, de cele mai multe ori poate, fals, chiar fără să știi. Mă bucură mult oamenii care se evidențiază prin declarația lor de putere personală!

Brene Brow, o autoare americană a cărei muncă o admir mult, spune că „Autenticitatea este o colecție de alegeri pe care trebuie să le facem în fiecare zi. Este vorba despre alegerea de a apărea în viața ta, fiind real. Alegerea de a fi cinstit. Alegerea de a lăsa sinele nostru adevărat să fie văzut“.

Când renunți la credința falsă că nu ești potrivit sau suficient în acel moment, începe să se trezească potențialul. Cine ești astăzi, rezultă din credințele, gândurile și ideile lumii. Dacă nu te uiți și din altă perspectivă la credințele ce ți s-au inoculat, vei fi tras de “lume”.

Suntem mult condiționați să fim ca toți ceilalți. Incercăm sa ieșim din “turmă” prin decorarea cochiliei noastre externe, sperând ca aceasta să fie observată ca fiind diferită. Cu toate acestea, ne lăsăm conduși de aceleași gânduri și trăim în aceeași viață cu milioane de alți oameni, dorind fericire și o viață mai bună. J Ca să ramâi în starea ta naturală de autenticitate, lucrurile de făcut par simple, dar implică multă muncă individuală și perseverență. Ar fi așa:

Acceptă-te așa cum ești Cunoaște-te Scapă-te de măști și roluri și încearcă să nu-ți mai pui sau să intri în altele Nu crede că tu ești gândurile tale pentru că nu ești! Evită să devii dependent de oameni, obiceiuri, credințe Nu mai căuta validarea celor din jur! Petrece măcar puțin timp cu tine, despre tine Conectează-te cu oamenii, nu căuta doar networking Iubește viața cu toate ale ei!

Se spune că fericirea ar avea legătură directă cu mulţumirea de sine. Cum să facem să nu ne pierdem (sau să hrănim) această mulțumire de sine?

Mintea noastră are o capacitate excepțională, aceea de a dezvolta obiceiuri. Acestea pot fi bune pentru noi sau nu tocmai folositoare. Pentru a ne menține mulțumiți de ceea ce suntem poate ar fi bine să instauram niște obiceiuri bune cum ar fi:

Somnul bun influențează starea noastră pe parcursul zilei. Dacă suntem fresh, vom privi viața dintr-o perspectivă optimistă și vom găsi căi pentru a fi mulțumiți de noi. Învață continuu. Să-ți ții mintea în mișcare, să o înveți ceva nou, te ajută să-ți crești încrederea în tine și astfel vei fi mai mulțumită de ceea ce ești. Fă mișcare Creează și menține relații autentice. Caută oameni în jur cu care ai aceleași valori, care vă apreciați reciproc, care vă placeți și cu care vă simțiți bine. Deconectează-te de pe social media din când în când și fii tu conectat cu oameni reali. Să vezi ce mulțumire interioară primești! Fă bine celor din jur. De la a spune o vorbă bună, cu drag apropiaților, colegilor la muncă, până la a te implica în ONG-uri pentru diverse cauze, ai milioane de oportunități de a face bine! Iar când faci bine primești multă-multă bucurie interioară! Lasă bârfa și nemulțumirile. Chiar dacă la noi poate deveni un sport național, pentru creșterea ta personală nu face bine. Pe măsură ce ieși din grupurile în care auzi doar bârfe și nemulțumiri, vei vedea că există o nouă lume în care oamenii se pot aprecia unii pe altii și, în care te vei simți și tu apreciată și mulțumită că ești un om bun Ai grijă de tine! Adică de corpul tău dându-I sănătate, de mintea ta- dându-I autocunoaștere, de sufletul tău- dându-I bucurie, pace și iubire!

Sursă foto: arhiva personală a Florinei Onețiu și Shutterstock