Cine sunt câștigătorii Galei Latin Grammy 2018

Vedete de top au participat la Latin Grammy Awards, eveniment ce a avut loc la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas. Premiile anunţate de Latin Recording Academy au fost împărțite în 49 de categorii, iar printre câștigători se numără Maluma, J Balvin, Luis Miguel, conform News.ro.

Alături de nume renumite ale muzicii latino, cum ar fi Halsey, Thalia, Steve Aoki, Diplo, Rosalia, Luis Fonsi, pe covorul și-a făcut apariția și Inna. În aceasta perioadă, artista își promovează, la radio și TV, piesa“RA”, prima de pe noul album “YO”, album compus în spaniolă.

Trofeul categoriei „Album of the Year”, la care era nominalizat și îndrăgitul cântăreț Pablo Alboran, a fost câștigat de Luis Miguel, pentru albumul „¡México Por Siempre!”.

Jorge Drexler, cântărețul originar din Uruguay, a plecat acasă cu trei premii: la categoriile „Record of the Year” şi „Song of the Year”, a câștigat cu piesa „Telefonía”, iar la categoria „Best Singer-Songwriter Album” cu „Salvavidas de Hielo”.

Faimosul artist columbian, Maluma, care a concertat și la București în vara acestui an, a fost premiat la categoria „Best Contemporary Pop Album” pentru „F.A.M.E.”.

Premiul pentru cel mai bun debut a fost înmânat cântăreței Karol G, iar la categoria „Best Alternative Music Album”, câștigător a fost grupul Aterciopelados cu „Claroscura”.

Albumul „Expectativas”, al lui Enrique Bunbury a fost desemnat „Best Rock Album”, iar piesa „Tu Vida Mi Vida”, a lui Fito Páez, a fost premiată pentru „Best Rock Song”. De asemenea, „Geometría del Rayo” , albumul lui Manolo García, a fost declarat cel mai bun album pop-rock.

Sursă foto: hepta.ro