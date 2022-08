Iată ce ar putea să-ți scape din procesul de angajare!

Text: Mihaela Pascari

Ca să te asiguri că jobul pentru care ai candidat este ceea ce îți dorești, e important să tratezi cu seriozitate toate etapele procesului de recrutare. Astfel, dacă ai fost chemat la interviul de angajare, nu uita să parcurgi următorii pași, dacă vrei să-l treci cu brio!

Care sunt aspirațiile tale dincolo de job

Primul și cel mai important pas este să pornești de la cine ești în afara mediului de lucru, care sunt dorințele tale ca persoana înainte de a deveni angajat. Câteva întrebări care te pot ajuta în acest sens sunt: Ce contează pentru tine? Ce aspirații ai? Care sunt pasiunile tale? Dar prioritățile, dorințele și valorile? Ce îți place la cei din jurul tău și ce nu? Ce îți place la tine și ce ai dori să schimbi?

Cu ochii pe zona profesională

Oferindu-ți răspunsuri sincere la întrebările de mai sus poți să te gândești la stabilirea și atingerea obiectivelor tale profesionale. Și în acest demers, ți-am pregătit câteva întrebări ajutătoare. Ce-ți propui să realizezi? Vrei o carieră care să-ți permită să te susții financiar? Ai nevoie de o reorientare profesională sau activitatea aleasă corespunde perfect cu aspirațiile tale? Care ar fi pașii sau planul pe care trebuie să-l urmezi ca să ajungi într-o poziție cheie?

Sigur, e perfect să ai un plan, însă e important să treci la acțiune. Spre exemplu, dacă vrei să te angajezi în domeniul IT, dar nu ai cunoștințele necesare, te poți înscrie la în proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Alege-ți potențialul angajator

Un interviu poate fi văzut ca un proces de vânzare. Iar ce știe cel mai bine un om de vânzări și mai ales specialiștii în marketing este că și clientul trebuie selectat cu atenție. Nu poți să mulțumești pe toată lumea, așa că nu există o rețetă universală și nu trebuie să te dai peste cap dacă nu-ți dorești neapărat să lucrezi într-un anumit domeniu sau nu exista chimie între tine și angajator. Drept urmare, e important să te adaptezi la situațiile cu care te confrunți, dar să nu uiți să-ți urmezi planul.

Încearcă să vezi candidatul dorit prin ochii recrutorului

Acesta e ultimul pas în drumul către jobul mult dorit. Află toate informațiile pe care le poți obține despre compania angajatoare. Acestea sunt indispensabile și te pot introduce deja în atmosfera de lucru. Poți încerca să faci un exercițiu de imaginație: deja lucrezi pentru viitorul angajator și dorești să angajezi o persoană pentru rolul la care ai aplicat. Vezi prin ochii omului din fața ta, apoi autoevaluează-te și vezi dacă poți să vii cu soluțiile potrivite cerințelor jobului. Iar dacă procesul de identificare atât a nevoilor tale, cât și cele ale potențialului angajator a fost făcut corect, nimic nu te poate opri să convingi recrutorul că tu ești cel mai potrivit candidat.