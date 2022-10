Cum te ajută carisma să obții jobul dorit

Text: Mihaela Pascari

Te întrebi cum te poți diferenția față de alți candidați care au aceeași experiență ca tine? O trăsătură care te poate scoate din anonimat este carisma. Află mai multe în acest articol despre cum o poți dâbândi și cum să o folosești în favoarea ta!

Nu te îndoi de propriile abilități

La interviul de angajare este normal ca persoanele din jur să nu aibă încredere deplină în tine, întrucât nu te cunosc. Dar tu te cunoști cel mai bine, știi ce poți, așa că nu ai motive de îndoială. De aceea, încearcă să menționezi toate calitățile și aptitudinile pe care le deții și nu scoate în evidență defectele.

Transmite un vibe bun celor din jur

Carisma este despre a fi plăcut de cei din jur. Iar nimănui nu-i plac oamenii negativiști, pesimiști și încruntați. Încearcă să transmiți optimism și pozitivism cu orice ocazie. Mai mult decât atât, a fi pozitiv presupune și a avea un vocabular care să reflecte acest lucru. Astfel, încearcă să eviți pe cât de mult posibil cuvintele și formulările negative.

Exprimă-te convingător

Nu mai tare sau mai răstit decât ceilalți, ci cu mai multă convingere. Vorbește relaxat și exprimă-te clar, concis, cu fraze scurte și cuvinte simple, ușor de înțeles de către oricine. De asemenea, evită cuvintele care transmit nesiguranță, precum: cred, sper, probabil, bănuiesc sau am impresia.

Nu te concentra doar pe propriile nevoi

E bine să exprimi ceea ce gândești, ce îți dorești și să-ți spui punctul de vedere. Totuși, nu te concentra doar pe propria persoană. Arată-te interesat de ceilalți mai mult decât de tine. Chiar și atunci când ești provocat caută să înțelegi motivul și poziția celuilalt. S-ar putea să-ți dai seama că poți ajunge la un compromis.

Acceptă că poți să greșești

Carismaticul își asumă răspunderea pentru propriile greșeli, iar atunci când vina nu-i aparține se concentrează pe rezolvarea problemei și nu pe identificarea vinovatului.

Share-uiește ceea ce știi cu cei din jur

Napoleon obișnuia să atace și să cucerească orașe, apoi cerea bani învinșilor, dar, în loc să-i păstreze, îi împărțea soldaților săi. Oferă conținut și informație cu generozitate atunci când ți se cer. Construiește-ți imaginea de expert, dar și de specialist altruist. Prea puțini sunt cei care te admiră sau te plătesc pentru ceea ce știi tu și mult mai mulți vor fi cei dispuși să o facă pentru cum ești tu.

Investește în pasiunile tale

Învață cât de mult poți despre lucrurile care-ți plac și te interesează. Înscrie-te în diverse cluburi, asociații sau la diverse cursuri. O persoană cu adevărat carismatică ar trebui să fie versatilă și să poată purta o conversație cu oricine. Dacă spre exemplu, de multă vreme ești curios să aprofundezi domeniul IT și poate chiar dorești să te reprofilezi, poți apela la Proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020, care te va ajuta să-ți dezvolți abilitățile hard și soft, dar și să le poți pune în valoare în mediul profesional.

Proiectul Cursuri IT by eJobs are mai multe etape (cursurile propriu-zise, coaching, consiliere). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să lucrezi alături de ceilalți cursanți, de la care vei putea deprinde anumite tehnici prin care îți poți dezvolta atenția la detalii. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Să fii carismatic la un interviu de angajare este foarte important, deoarece, în unele cazuri, poate fi factorul decisiv atunci când un recrutor are de ales între doi candidați cu același nivel de experiență. Totuși, dincolo de recomandările anterioare, e important să reții că această trăsătură nu este prințul pe cal alb care vine și-l îngroapă pe zmeul cel rău. Ca orice lucru, fie el și bun, dacă abuzezi de el poate dăuna.