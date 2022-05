5 greșeli pe care le poți face când începi o carieră în testare software

Te-ai gândit cum reacționezi atunci când un site sau o aplicație nu sunt prietenoase în navigare sau pentru a face cumpărături? Probabil renunți la a le folosi. Aceeași decizie o iau și alți useri.

Raportul The State of Consumer App Habits, realizat în 2020, arată că 34% dintre utilizatorii de smartphone-uri vor înceta să mai folosească o aplicație dacă întâlnesc o eroare.

Și pentru că atunci când identifici erori tehnice ai probabil și o soluție, ce ai spune de o carieră în testare software? O schimbare în carieră spre un domeniu în care nu ai experiență ți se poate părea dificilă. Însă contează mult cum o abordezi. Ca să-ți fie mai ușoară tranziția către un job de tester, începe prin a identifica câteva greșeli comune și învață cum să le eviți pentru a lucra cât mai curat.



Implicarea ta și modul în care gestionezi greșelile vor contribui la dezvoltarea ta și reprezintă un pas important în carieră.

Text: Mihaela Pascari

1. Nu știi ce cursuri de formare îți oferă și dezvoltare în carieră

Poți alege să te înscrii în proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat)

deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

2. Nu ai o structură a testării

Când este implementat un nou feature, abia aștepți probabil să cauți bug-urile și să ai satisfacția că ai salvat „viața” unui client. Dar este esențial să înțelegi scopul și cerințele unui produs sau unui serviciu nou înainte de a începe testarea.

Ar trebui să citești specificațiile, să discuți cu developerii sau cu ai tăi clienți. O altă variantă este să faci o sesiune rapidă de testare exploratorie pentru a aduna toate informațiile de care ai nevoie pentru a realiza o structură a testării.



3. Ai dificultăți în a comunica



Comunicarea este cheia dezvoltării software-ului și, prin urmare, și cheia testării software-ului. Dacă nu reușești să exprimi ceea ce gândești sau ceea ce faci poți afecta munca programatorilor, managerilor de testare, clienților și poți întârzia lansarea unui site sau a unei aplicații.



4. Eziți să pui întrebări

„Omul de ştiinţă nu este persoana care dă răspunsurile potrivite, este cel care pune întrebările potrivite”, spunea antropologul Claude Levi-Strauss. Este important să conștientizezi că nu există întrebări greșite. E mult mai important să ai răbdare, să asculți, să înțelegi imaginea de ansamblu și să pui întrebări pentru a clarifica anumite aspecte. Gândește-te că dacă nu ai întreba, ai înceta să înveți și, prin urmare, nu ai putea să-ți îmbunătățești cunoștințele și abilitățile. Curiozitatea este o abilitate care te poate ajuta să faci diferența în cariera ta.



5. Ți-e teamă de greșeli



E mult mai eficient să conștientizezi că greșelile trebuie făcute – atât timp cât înveți din ele, acestea sunt cel mai bun lucru care ți se pot întâmpla. În testare, greșelile te ajută să dobândești abilități noi și să devii un tester mai bun. Poți simți o anumită presiune pentru că de multe ori problemele din producție sunt atribuite testării deficitare. Nu-ți face griji pentru asta, ridică-te și continuă să avansezi, asigurându-te că ai luat lecția potrivită din greșeală.