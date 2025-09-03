  MENIU  
Zodii care vor avea o luna de coșmar! Tot ghinionul se abate asupra lor

Raluca Vițu
Luna septembrie 2025 a venit cu provocări intense pentru cinci zodii care vor simți din plin tensiunile astrale ale începutului de toamnă.

Cu Soarele în Fecioară până pe 22 septembrie, urmat de echinocțiul de toamnă și intrarea în Balanță, această perioadă aduce o nevoie acută de echilibru, dar și confruntări cu realități incomode. Mercur, planeta comunicării, tranzitează Fecioara, amplificând gândirea critică, dar și predispoziția spre anxietate și autocritică. În acest context, câțiva nativi vor resimți din plin presiunea astrală, cu episoade de ghinion, blocaje și tensiuni emoționale.

Berbec

Pentru Berbec, luna debutează cu o serie de provocări financiare și decizii amoroase complicate. Deși atracția față de persoane noi este puternică, impulsivitatea caracteristică zodiei poate duce la alegeri greșite.

Pe plan profesional, apar întârzieri și neînțelegeri care pot afecta imaginea și încrederea în sine. Astrele recomandă prudență și evitarea conflictelor directe, mai ales în prima jumătate a lunii.

Rac

Racul, deși are șanse mari să întâlnească sufletul pereche, se confruntă cu o instabilitate emoțională accentuată. După o perioadă în care s-a dedicat altora, acum este nevoit să se întoarcă spre sine, dar acest proces vine cu dureri și revelații incomode.

Ghinionul pare să se manifeste prin rupturi relaționale, dezamăgiri și o stare generală de oboseală psihică.

Leu

Leul începe luna cu energie și motivație, dar tensiunile din cuplu pot transforma această perioadă într-un adevărat test de răbdare. Conflictele cu partenerul se intensifică, iar orgoliul specific zodiei face dificilă reconcilierea. La locul de muncă, presiunea crește, iar Leii riscă să se suprasolicite, pierzând din vedere nevoile personale.

Fecioară

Fecioara, deși este gazda Soarelui și a lui Mercur în prima parte a lunii, nu scapă de provocări. Dorința de perfecțiune și control se transformă în sursă de stres, mai ales în relațiile apropiate. Cheltuielile impulsive și nevoia de validare pot duce la dezechilibre financiare. În ciuda sprijinului partenerului, Fecioarele se simt singure și neînțelese, iar introspecția devine apăsătoare.

Săgetător

Săgetătorul traversează o perioadă de epuizare emoțională. Deși este cunoscut pentru optimismul său, în septembrie 2025 se simte blocat și lipsit de direcție. Judecățile aspre față de sine și lipsa de răbdare generează tensiuni interioare. Este o lună în care Săgetătorii trebuie să se retragă, să se vindece și să evite deciziile majore, altfel riscă să amplifice ghinionul care deja planează asupra lor.

Foto – Hepta

