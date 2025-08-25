Zodii care rămân singure la început de toamnă. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor!

Toamna lui 2025 debutează cu tensiuni în plan sentimental pentru mai multe zodii, iar astrele nu par să fie prea indulgente. Tranzitele planetare din această perioadă — în special influențele lui Saturn retrograd în Pești și ale lui Pluto în Vărsător — aduc confruntări directe cu adevărul, dezvăluiri incomode și rupturi inevitabile.

Pentru șase semne zodiacale, începutul de toamnă vine cu despărțiri dureroase, cauzate în principal de infidelitatea partenerilor.

Berbec

Adevărul iese la lumină

Berbecii sunt puși față în față cu realitatea pe care au tot evitat-o. Marte, planeta lor guvernatoare, formează un aspect tensionat cu Mercur retrograd, ceea ce favorizează dezvăluiri bruște și conversații incomode. Dacă până acum au ignorat semnele de trădare, acum nu mai pot fugi de ele. Infidelitatea partenerului devine evidentă, iar Berbecul, deși rănit, alege să pună punct.

Această perioadă le testează curajul emoțional. Deși impulsivi, Berbecii vor simți nevoia să se retragă și să reflecteze. În ciuda durerii, vor ieși mai puternici, cu lecții clare despre loialitate și respect.

Balanță

Iluzia armoniei se destramă

Pentru Balanțe, care prețuiesc echilibrul și armonia, începutul toamnei aduce o criză de identitate în cuplu. Venus, planeta iubirii, se află într-un semn pragmatic — Fecioara — ceea ce le obligă să vadă relația fără filtre romantice. Neptun retrograd le tulbură intuiția, dar și le dezvăluie adevăruri incomode.

Infidelitatea partenerului vine ca o lovitură neașteptată, mai ales că Balanțele investesc mult în imaginea unei relații perfecte. După șocul inițial, vor alege să se desprindă, în căutarea unei iubiri sincere, care nu se bazează pe aparențe.

Scorpion

Trădarea e personală

Scorpionii trăiesc intens, iar trădarea este pentru ei o rană profundă. Pluto, planeta lor guvernatoare, le activează casa relațiilor, iar Saturn retrograd le cere să reevalueze loialitatea. Descoperirea unei infidelități nu va fi trecută cu vederea — Scorpionii vor reacționa radical, punând capăt relației fără ezitare.

Această despărțire nu va fi una liniștită. Scorpionii vor simți nevoia de răzbunare, dar astrele îi îndeamnă să transforme durerea în putere. Este o perioadă de regenerare emoțională, în care vor învăța să-și protejeze vulnerabilitatea.

Capricorn

Pragmatismul învinge emoția

Capricornii nu sunt cunoscuți pentru sentimentalism, dar nici nu acceptă să fie mințiți. Cu Jupiter activând casa valorilor personale, devin mai conștienți de ce merită și ce nu. Dacă partenerul a călcat strâmb, Capricornul va analiza rece situația și va decide că e mai bine să meargă mai departe singur.

Infidelitatea este percepută ca o încălcare gravă a încrederii, iar Capricornii nu iartă ușor. Deși despărțirea va fi gestionată cu calm, în interiorul lor se va produce o ruptură profundă. Toamna le aduce o reevaluare a priorităților și o reconstrucție a granițelor personale.

Vărsător

Revelații și eliberare

Vărsătorii sunt afectați de intrarea lui Pluto în semnul lor, ceea ce aduce transformări profunde și inevitabile. Relațiile care nu mai servesc evoluției lor sunt eliminate, iar infidelitatea devine catalizatorul unei despărțiri necesare. Deși pot părea detașați, Vărsătorii simt intens și vor suferi în tăcere.

Această despărțire le oferă șansa de a se reconecta cu sinele autentic. Vor căuta libertatea emoțională și vor refuza să mai accepte compromisuri care le limitează dezvoltarea. Astrele le oferă sprijin pentru a merge mai departe cu claritate și viziune.

Pești

Presimțirile se confirmă

Peștii au simțit de ceva vreme că ceva nu e în regulă. Saturn retrograd în semnul lor le cere să renunțe la iluzii și să vadă realitatea așa cum este. Infidelitatea partenerului, deși dureroasă, le confirmă temerile. Deși despărțirea va fi grea, Peștii vor înțelege că e un pas necesar pentru vindecare și regăsire.

Vor avea tendința să se retragă în lumea lor interioară, dar astrele îi îndeamnă să nu se izoleze. Este momentul să-și folosească sensibilitatea ca forță, nu ca slăbiciune. Toamna le aduce o maturizare emoțională și o nouă perspectivă asupra iubirii.

