  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop săptămânal 25 – 31 august 2025. Schimbare de destin pentru o zodie. Scapă de blestemele karmice și își schimbă viața

Horoscop săptămânal 25 – 31 august 2025. Schimbare de destin pentru o zodie. Scapă de blestemele karmice și își schimbă viața

Horoscop săptămânal 25 – 31 august 2025. Schimbare de destin pentru o zodie. Scapă de blestemele karmice și își schimbă viața
Claudia Grigore
.

Horoscop săptămânal 25 – 31 august 2025. O săptămână cu multe oportunități, dar și obstacole pentru unii nativi. Citește horoscopul săptămânii și află ce fac zodiile în ultima săptămână a lunii august. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru nativii Berbec, săptămâna aceasta marchează un moment astral cu adevărat decisiv. Marte, guvernatorul lor, formează aspecte puternice cu Pluton și Jupiter, deschizând un portal de eliberare karmică. Blocajele, limitările și repetițiile de tip „blestem” care i-au urmărit în ultimii ani se destramă acum, permițându-le să își rescrie povestea de viață.

Horoscop săptămânal 25 – 31 august 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul săptămânal și află cum sunt influențate zodiile. Vezi ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop săptămânal Berbec – previziuni pentru perioada 25 – 31 august 2025

Berbecii intră într-o etapă de purificare și renaștere. Obstacolele care păreau imposibil de depășit se dizolvă, iar lecțiile dure prin care au trecut până acum își dezvăluie în sfârșit sensul. Este o perioadă în care Universul le redă controlul asupra propriei existențe și le oferă șansa de a rupe lanțuri invizibile care îi țineau pe loc.
Profesional, se deschid drumuri neașteptate, iar pe plan personal, energiile astrale le oferă puterea de a lăsa în urmă relații toxice și tipare de autosabotaj. Se anunță un nou ciclu de abundență, curaj și afirmare de sine.
Această săptămână nu este doar o simplă etapă, ci o schimbare de destin pentru Berbeci. Tot ceea ce urmează va fi construit pe fundații noi, solide, cu mai multă claritate, forță și libertate interioară.

În sfârșit, o veste bună pentru români! Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni". E informația momentului!
În sfârșit, o veste bună pentru români! Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni". E informația momentului!
Recomandarea zilei

Horoscop săptămânal Taur – previziuni pentru perioada 25 – 31 august 2025

Taurule, pregătește-te pentru o săptămână plină de revelații, influențată de Mercur în semnul tău. De luni, gândirea ta analitică se accentuează, fiind un moment excelent pentru planificare financiară și reevaluarea strategiilor. La mijlocul săptămânii, Luna în sectorul social îți stimulează viața de relații, aducând ocazii de networking și extindere a cercului profesional. Vineri este ziua ta în dragoste – Venus armonizat cu Neptun favorizează întâlniri surprinzătoare cu potențial de durată. În cuplu, răbdarea și comunicarea deschisă vor fi cheia pentru depășirea micilor tensiuni. Sănătatea este stabilă, dar ai grijă la echilibrul dintre alimentație și odihnă. Sâmbătă, Luna te îndeamnă să renunți la nemulțumirile trecutului și să îți cureți sufletul. Duminică e ideală pentru introspecție sau planificarea unei aventuri viitoare. Creativitatea este la cote înalte – profită de ea pentru proiecte personale.

Horoscop săptămânal Gemeni – previziuni pentru perioada 25 – 31 august 2025

Gemeni, săptămâna aceasta ești invitat să îți activezi spiritul de adaptabilitate, pe măsură ce energiile planetare se schimbă. La început, atenția cade pe familie și locuință, ceea ce poate aduce discuții lămuritoare sau decizii de schimbare. Mijlocul săptămânii este marcat de influența lui Mercur, guvernatorul tău, care îți sporește carisma și abilitățile de comunicare, ideale pentru networking și colaborări. Miercuri, viața amoroasă se intensifică – Venus îți sporește magnetismul și aduce oportunități de noi conexiuni sau de reaprindere a pasiunii în relații existente. Joi, proiectele creative primesc un impuls puternic – lasă-ți imaginația să te ghideze. Pe partea de sănătate, ai grijă la echilibrul dintre muncă și odihnă, ca să nu ajungi la epuizare. Weekendul poate aduce o călătorie spontană sau o întâlnire revigorantă, care îți oferă noi perspective. Din punct de vedere financiar, fii atent la cheltuieli neașteptate și ajustează-ți planurile.

Smiley, despre vestea cumplită primită de la mama lui. „Am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri”
Smiley, despre vestea cumplită primită de la mama lui. „Am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri”
Recomandarea zilei

Horoscop săptămânal Rac – previziuni pentru perioada 25 – 31 august 2025

Rac, săptămâna aceasta ești invitat să te lași purtat de valurile emoțiilor, care îți vor aduce înțelepciune și claritate. Luni, influența lunară îți activează sectorul dezvoltării personale, fiind un moment ideal pentru introspecție și reevaluarea obiectivelor și relațiilor. Mijlocul săptămânii aduce energie și determinare în carieră, datorită lui Marte – profită de oportunități și arată inițiativă. Din punct de vedere financiar, păstrează echilibrul și evită cheltuielile impulsive, mai ales joi. În dragoste, comunicarea sinceră va apropia sufletele, iar Venus îți sporește capacitatea de a exprima emoțiile. Dacă ești singur, vineri ar putea apărea șanse neașteptate prin intermediul prietenilor sau cunoștințelor. Sănătatea cere atenție pe partea emoțională – includerea meditației sau a plimbărilor liniștite în rutină îți va aduce echilibru. Sâmbătă, Luna luminează orizonturile tale de expansiune, favorizând dorința de călătorie sau contactul cu alte culturi. Activitățile creative și spirituale îți vor aduce bucurie și împlinire.

Citeşte şi: Care sunt cele mai toxice perechi de zodii într-o relație. Nu ar trebui să fie niciodată împreună!

Horoscop săptămânal Leu – previziuni pentru perioada 25 – 31 august 2025

Leu, săptămâna aceasta pasiunea și încrederea în sine ating cote înalte. Luni, Soarele îți energizează sectorul comunicării, ideal pentru a-ți prezenta ideile sau a susține proiecte importante. În a doua parte a săptămânii, accentul cade pe colaborare – lucrul în echipă îți poate aduce beneficii profesionale. Joi, Jupiter îți aduce noroc pe plan financiar, o zi favorabilă investițiilor sau deciziilor economice importante. În dragoste, Venus te învăluie cu farmec și carismă – relațiile evoluează, iar oportunitățile romantice se multiplică. Totuși, ai răbdare în fața micilor neînțelegeri. O activitate comună îți poate reînnoi legătura cu partenerul. Sănătatea rămâne stabilă, dar e recomandat să incluzi mai multă relaxare în rutina zilnică pentru a-ți menține vitalitatea. Sâmbătă, Luna îți activează sectorul creativității și autoexprimării, îndemnându-te să te dedici pasiunilor artistice sau hobby-urilor.

Citeşte și Zodii care vor avea noroc cu carul în august. Dau lovitura pe toate planurile!

Horoscop săptămânal Fecioară – previziuni pentru perioada 25 – 31 august 2025

Fecioară, tranzitul Soarelui prin semnul tău îți oferă claritate și forță de decizie, perfect pentru stabilirea obiectivelor. La începutul săptămânii, abilitățile tale analitice se accentuează, ajutându-te să-ți organizezi sarcinile și să crești productivitatea. Mijlocul săptămânii te îndeamnă la introspecție – Mercur retrograd te poate face să revii asupra unor întrebări nerezolvate. Financiar, o abordare precaută miercuri îți poate aduce beneficii pe termen lung. În dragoste, planetele favorizează conexiunile profunde, iar vineri este o zi excelentă pentru discuții sincere și deschise. Dacă ești singur, o întâlnire neașteptată îți poate trezi interesul. Pe partea de sănătate, yoga, meditația sau alte practici de relaxare te vor ajuta să eliberezi stresul. Spre weekend, Luna îți impulsionează creativitatea și susține proiectele artistice sau noi activități personale.

Horoscop săptămânal Balanță – previziuni pentru perioada 25 – 31 august 2025

Pentru tine, Balanță, această săptămână aduce accent pe echilibru și armonie în relațiile personale. Venus, guvernatoarea ta, îți îmbogățește sectorul parteneriatelor încă de luni, favorizând evoluții notabile atât în plan romantic, cât și profesional. Diplomația rămâne atuul tău principal. Mijlocul săptămânii aduce energie prin Marte, care îți alimentează ambițiile și dorința de afirmare în carieră. Joi, întâlnirile sociale pot deschide drumuri către proiecte viitoare, în acord cu obiectivele tale pe termen lung. În dragoste, gesturile tandre și atenția la detalii vor apropia relațiile. Dacă ești singur, șansele unor conexiuni interesante cresc în cadrul evenimentelor sociale. Din punct de vedere financiar, se recomandă prudență – reevaluează deciziile amânate pentru a-ți asigura stabilitatea. Pe partea de sănătate, păstrează echilibrul printr-o rutină care să includă mișcare și pauze mentale. Sâmbătă, Luna îți luminează aspirațiile personale, impulsionându-te să reflectezi la valorile și dorințele tale autentice. Spre finalul săptămânii, activitățile creative sau implicarea în comunitate îți aduc bucurie și întăresc legăturile.

Horoscop săptămânal Scorpion – previziuni pentru perioada 25 – 31 august 2025

Scorpion, săptămâna aceasta energiile cosmice te împing către introspecție și transformare personală. Luni, Marte îți activează casa reflecției, încurajându-te să îți descoperi potențialul ascuns. Marți, schimbările planetare îți direcționează atenția către carieră, susținând stabilirea unor obiective ambițioase. Mijlocul săptămânii aduce oportunități financiare, însă atenția la detalii este esențială joi, în special la negocieri. În dragoste, Venus favorizează intimitatea și înțelegerea profundă, creând un climat ideal pentru dialog. Dacă ești singur, vineri se pot intersecta drumurile tale cu persoane fascinante, într-un cadru romantic. Din punct de vedere al sănătății, este nevoie de echilibru – combină grija pentru corp cu atenția pentru suflet, pentru a-ți consolida starea de bine. Weekendul aduce o Lună ce luminează planul emoțional, invitându-te să eliberezi grijile de lungă durată.

Citește și: Zodii care își schimbă radical viața vara aceasta. Transformări care nu mai pot fi amânate

Horoscop săptămânal Săgetător – previziuni pentru perioada 25 – 31 august 2025

Săgetător, pregătește-te să îți extinzi orizonturile, deoarece energiile cosmice îți trezesc dorința de aventură și învățare. Luni, Marte îți alimentează curiozitatea și nevoia de cunoaștere, fiind un moment excelent pentru călătorii sau studii. Mijlocul săptămânii pune accent pe carieră, cu oportunități de avansare ce necesită concentrare și încredere în propriile abilități. Joi pot apărea provocări, dar perseverența îți va aduce rezultate. În plan sentimental, Venus îți stimulează sinceritatea și deschiderea – surprinde-ți partenerul sau exprimă-ți fără rețineri afecțiunea. Dacă ești singur, cercurile de prieteni sau activitățile de grup pot scoate la iveală potențiali parteneri romantici. Financiar, e recomandat să consulți specialiști pentru a-ți optimiza strategiile. Sănătatea cere atenție prin integrarea mindfulness-ului în rutina zilnică, pentru claritate și energie. Sâmbătă, Luna îți luminează sectorul înțelepciunii și al expansiunii spirituale – un moment excelent pentru studii, meditație sau explorarea unor noi filosofii.

Horoscop săptămânal Capricorn – previziuni pentru perioada 25 – 31 august 2025

Capricorn, săptămâna aceasta promite rezultate concrete, cu accent pe disciplină și structură sub influența lui Saturn. La începutul săptămânii, direcționează-ți energia spre sarcini productive, folosind planificarea atentă pentru a-ți onora responsabilitățile profesionale. Mijlocul săptămânii favorizează comunicarea, fiind un moment excelent pentru a-ți prezenta ideile superiorilor sau clienților. Din punct de vedere financiar, joi este ziua potrivită pentru a analiza investițiile, cu șanse mari de a obține perspective valoroase. În relații, Venus îți cere sinceritate și responsabilitate – discuțiile despre obiective comune trebuie purtate cu empatie. Dacă ești singur, evenimentele sociale, mai ales cele de vineri, pot aduce interacțiuni interesante. Sănătatea rămâne o prioritate: păstrează-ți rutina și adaugă practici de relaxare pentru a evita epuizarea. Weekendul, sub influența Lunii, aduce momente de reflecție și setarea unor noi intenții pentru dezvoltare personală.

Horoscop săptămânal Vărsător – previziuni pentru perioada 25 – 31 august 2025

Vărsător, săptămâna aceasta ești chemat să îmbrățișezi schimbarea și inovația. Uranus te inspiră încă de luni, declanșând idei creative și sesiuni de brainstorming favorabile colaborărilor inovatoare. Mijlocul săptămânii aduce contexte profesionale în care soluțiile neconvenționale se dovedesc cele mai eficiente. Joi, planificarea atentă este esențială pentru a-ți proteja interesele financiare. În dragoste, Venus îți amplifică spontaneitatea și căldura miercuri, oferindu-ți ocazia perfectă să organizezi întâlniri speciale sau să îți exprimi afecțiunea într-un mod diferit. Pentru cei singuri, invitațiile neașteptate pot aduce perspective romantice interesante, mai ales în cadrul evenimentelor sociale. La nivel de sănătate, gestionarea stresului devine crucială – alege activități recreative sau antrenamente mai puțin convenționale pentru a-ți revigora trupul și spiritul.

Horoscop săptămânal Pești – previziuni pentru perioada 25 – 31 august 2025

Pești, intri într-o săptămână a intuiției și a expresiei creative, ghidată de energiile cosmice ce îți activează lumea interioară. La începutul săptămânii, influența lui Neptun îți intensifică sensibilitatea și imaginația – folosește această energie pentru a-ți găsi inspirația în proiecte noi. Profesional, drumul rămâne stabil, dar intuiția îți va semnala cele mai bune decizii, mai ales la mijlocul săptămânii. Joi, reevaluează bugetul și explorează soluții pentru economii. În dragoste, Venus aduce profunzime emoțională și armonie – exprimă-ți deschis sentimentele. Dacă ești singur, o prietenie s-ar putea transforma surprinzător într-o legătură romantică. La capitolul sănătate, echilibrul interior este cheia – practici spirituale precum meditația îți vor aduce claritate și liniște.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum a apărut Oana Monea la plajă în Barcelona. Ispita de la „Insula Iubirii” a făcut furori într-un costum de baie din două piese
Cum a apărut Oana Monea la plajă în Barcelona. Ispita de la „Insula Iubirii” a făcut furori într-un costum de baie din două piese
Fanatik
Ea este femeia care compune muzică pentru vaci. Susține că așa dau mai mult lapte
Ea este femeia care compune muzică pentru vaci. Susține că așa dau mai mult lapte
GSP.ro
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Click.ro
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Citește și...
Horoscop zilnic pentru sâmbătă, 23 august 2025. Avantaj pentru Berbec
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este mai...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Dragoș Sprânceană și-a mutat cartierul general din America la Mamaia. Unde a fost surprins milionarul
Zodii care dau lovitura pe toate planurile în septembrie 2025. Sunt nativii norocoși ai lunii!
Horoscop 23 august 2025. Luna Nouă în zodia Leu. O zodie primește o șansă unică. Astrele i-au pregătit o poveste de dragoste fabuloasă
Horoscop 22 august 2025. Soarele intră în zodia Fecioară. Zodia care va avea o zi de coșmar. Nimic nu îi merge bine.
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Nuntă faraonică. În centrul atenţiei, Diamantul Ramona şi Adrian Beleaua Corduneanu. Maşini de epocă şi dedicaţii fără număr!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Când are loc marea finală „Insula Iubirii” 2025. Telespectatorii vor afla care sunt cuplurile care pleacă împreună din Thailanda
Când are loc marea finală „Insula Iubirii” 2025. Telespectatorii vor afla care sunt cuplurile care pleacă împreună din Thailanda
Cine este ispita Cătălin Brînză de la "Insula Iubirii" 2025. Fostul model s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație
Cine este ispita Cătălin Brînză de la "Insula Iubirii" 2025. Fostul model s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
ULTIMA ORĂ, a anunțat acum! Ilie Bolojan, în sfârșit o veste bună care îi "lovește" pe toți românii. Au anunțat acum, iar reactile curg! Așa da!
ULTIMA ORĂ, a anunțat acum! Ilie Bolojan, în sfârșit o veste bună care îi "lovește" pe toți românii. Au anunțat acum, iar reactile curg! Așa da!
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Elle
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
Dragoș Bucur, dezvăluire după anunțul că părăsește emisiunea „Românii au talent.” Actorul face o pauză de la televiziune: „Una dintre cele mai bune decizii”
Dragoș Bucur, dezvăluire după anunțul că părăsește emisiunea „Românii au talent.” Actorul face o pauză de la televiziune: „Una dintre cele mai bune decizii”
Tily Niculae și soțul ei, Dragoș Popescu, au DIVORȚAT după 15 ani de căsnicie! Mesajul oficial transmis de actriță despre despărțirea lor: „Merg mai departe cu demnitate”
Tily Niculae și soțul ei, Dragoș Popescu, au DIVORȚAT după 15 ani de căsnicie! Mesajul oficial transmis de actriță despre despărțirea lor: „Merg mai departe cu demnitate”
DailyBusiness.ro
Și-au făcut cruce când au văzut nota de plată. Incredibil pentru ce au fost taxați patru turiști la o terasă din Italia!
Și-au făcut cruce când au văzut nota de plată. Incredibil pentru ce au fost taxați patru turiști la o terasă din Italia!
Guvernul îi oferă lui Traian Băsescu un apartament în locul vilei de protocol, după ce și-a recâștigat drepturile de fost președinte
Guvernul îi oferă lui Traian Băsescu un apartament în locul vilei de protocol, după ce și-a recâștigat drepturile de fost președinte
A1.ro
Iustina și Cornel Luchian, revenire spectaculoasă la TV. Ce zice fata despre ispita Teo, după scenele fierbinți cu Ella
Iustina și Cornel Luchian, revenire spectaculoasă la TV. Ce zice fata despre ispita Teo, după scenele fierbinți cu Ella
Zodii care dau lovitura pe toate planurile în septembrie 2025. Sunt nativii norocoși ai lunii!
Zodii care dau lovitura pe toate planurile în septembrie 2025. Sunt nativii norocoși ai lunii!
Alex Velea a semnat cu PRO TV. În ce producție va apărea artistul 
Alex Velea a semnat cu PRO TV. În ce producție va apărea artistul 
Cine este Narcis Bujor de la „Insula iubirii” 2025. Are 32 de ani și este tattoo artist și stripper
Cine este Narcis Bujor de la „Insula iubirii” 2025. Are 32 de ani și este tattoo artist și stripper
Daliana Răducanu și Răzvan Simion sunt pregătiți să facă un copil: „Fiziologic și emoțional suntem gata, dar...”
Daliana Răducanu și Răzvan Simion sunt pregătiți să facă un copil: „Fiziologic și emoțional suntem gata, dar...”
Observator News
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
Libertatea pentru Femei
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Cât de rea ești în funcție de zodie!
Cât de rea ești în funcție de zodie!
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Tensiunea arterială normală nu mai este 120/80! La cât ar trebui să ajungi ca să-ți protejezi creierul, inima și rinichii
Tensiunea arterială normală nu mai este 120/80! La cât ar trebui să ajungi ca să-ți protejezi creierul, inima și rinichii
Se scumpesc biletele și abonamentele la autobuz și metrou. Cât va costa o călătorie cu transportul în comun
Se scumpesc biletele și abonamentele la autobuz și metrou. Cât va costa o călătorie cu transportul în comun
Einstein a avertizat omenirea: a prezis sfârșitul lumii în 1947 și ne apropiem de acel moment
Einstein a avertizat omenirea: a prezis sfârșitul lumii în 1947 și ne apropiem de acel moment
Legumele care pot reduce riscul de cancer. Cât trebuie să consumi zilnic pentru efecte reale
Legumele care pot reduce riscul de cancer. Cât trebuie să consumi zilnic pentru efecte reale
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de iubire! Imagini rare de la nunta secretă, cu doar 60 de invitați. Vezi cum au arătat mirii în cea mai importantă zi din viața lor
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de iubire! Imagini rare de la nunta secretă, cu doar 60 de invitați. Vezi cum au arătat mirii în cea mai importantă zi din viața lor
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton