Home > Astro Fun > Neti Sandu, previziuni pentru prima lună de vară. Zodiile lovite de retrogradarea lui Mercur și nativii care dau lovitura pe plan financiar!

Neti Sandu, previziuni pentru prima lună de vară. Zodiile lovite de retrogradarea lui Mercur și nativii care dau lovitura pe plan financiar!

Neti Sandu aduce vești interesante pentru toate cele 12 semne zodiacale, într-o perioadă marcată de schimbări planetare majore. Ne aflăm într-un carusel astrologic guvernat de sezonul Gemenilor, un interval dinamic în care liniile de finiș se împletesc strâns cu noile începuturi.

Până pe 21 iunie, astrele ne cer vigilență maximă: Jupiter își încheie tranzitul de un an prin zodia Racului și ne oferă ultimele mari beneficii, în timp ce Mercur se mișcă rapid, avertizându-ne că orice eroare va fi taxată sever în momentul în care planeta va deveni retrogradă. Este momentul perfect să analizăm avertismentele astrologice și să pornim cu dreptul în noua etapă.

“Este o perioadă frumoasă. Din moment cce se instalează o nouă planetă într-o zodie, apar începuturi noi. Și, de fiecare dată, apar și momente de final, pentru că este un carusel continuu de începuturi și sfârșituri. Trebuieeste să fim foarte prompți în fiecare moment că un lucru se încheie și altul începe, și să pornim cu dreptul.

Ne apropiem de finalul tranzitului lui Jupiter în Rac, o perioadă care a durat aproximativ un an. Trebuie  să profităm la maximum de această etapă și să fructificăm tot ce a acumulat Jupiter în Rac. Acum cât suntem în Gemeni, iar după aceea marele benefic va intra în Leu, la sfârșitul lunii iunie, în jur de 30 iunie.

De aceea este important să fim atenți în această perioadă, până pe 21 iunie. Trebuie să ne concentrăm pe două lucruri: Jupiter își încheie tranzitul prin Rac și este momentul să extragem toate beneficiile acestei perioade. Apoi, Mercur se mișcă pe repede înainte și aduce lucruri bune, dar dacă greșim, ulterior ne poate taxa, pentru că va deveni retrograde” – a explicat Neti Sandu, la Pro TV.

Berbec

Saturn își pune amprenta puternic asupra universului tău, însă nu o face ca să te pedepsească, ci ca să te ajute să te maturizezi. Dacă până acum ai preferat deciziile spontane și ai tratat viața cu o lejeritate adolescentină, acum simți nevoia unei schimbări bruște de atitudine. Îți dorești un statut mai solid, mai respectat, și ești gata să îți asumi responsabilități mari pentru a-ți securiza viitorul.

Pe plan financiar, prezența lui Marte în casa banilor anunță o dinamică amețitoare. Oportunitățile de câștig vor apărea la tot pasul, însă sumele încasate riscă să plece la fel de repede din conturi din cauza unor cheltuieli majore, fie că vorbim despre vacanțe amânate sau reparații prin casă. Fii extrem de atent la taxe, impozite și amenzi în această perioadă.

Taur

Marte își face intrarea în semnul tău zodiacal, un eveniment astronomic rar care se petrece o dată la doi ani și care îți oferă o injecție masivă de adrenalină. Simți un impuls de neoprit de a lua inițiativa, de a demara proiecte curajoase și de a călători mai mult. Această energie brută te va ajuta să rezolvi într-un timp record probleme practice care trenau de luni de zile.

Această efervescență vine însă la pachet cu o serie de cheltuieli substanțiale, dar bine direcționate. Vei simți nevoia să investești în bunuri utile, cum ar fi achiziționarea unei mașini noi, repararea unor echipamente din casă sau modernizarea spațiului de locuit. Din fericire, munca depusă în ultima vreme începe să dea roade, iar ofertele de colaborare îți vor asigura sprijinul financiar necesar.

Gemeni

Este oficial sezonul tău, iar astrele au complotat să te aducă în centrul atenției generale. Cu Soarele, Mercur și imprevizibilul Uranus poziționați chiar în semnul tău natal, beneficiezi de o carismă(electrică) și de o forță de atracție uriașă. Este cel mai bun moment din an pentru a risca, pentru a implementa idei complet noi și pentru a lansa inițiative pe care în trecut le considerai mult prea îndrăznețe.

Marele beneficiar al acestei perioade este portofelul tău, mulțumită lui Jupiter care tranzitează casa banilor. Fie că este vorba despre o negociere salarială de succes, obținerea unui credit avantajos sau câștiguri neașteptate din proiecte secundare, oportunitățile financiare se vor multiplica. Din 1 iunie, odată cu intrarea lui Mercur în zodia Racului, sectorul financiar va primi un impuls și mai puternic.

Rac

Te afli pe ultima sută de metri a unui tranzit extrem de generos, cu Jupiter, Marele Benefic, aflat chiar în semnul tău zodiacal. Această perioadă reprezintă apogeul unui an întreg de acumulări, iar astrele îți cer să ai curaj și să acționezi. Toate instrumentele succesului sunt în mâinile tale, fie că vrei să avansezi în carieră, să îți cumperi o locuință sau să începi o afacere în paralel cu jobul actual.

Din 1 iunie, Mercur ți se alătură și el, deschizând porțile unor negocieri extrem de profitabile și aducând claritate în gândire. În ciuda succesului profesional, pe plan personal se simte nevoia unei curățenii generale. Marte agită spiritele în casa prietenilor, scoțând la iveală tensiuni ascunse și obligându-te să selectezi cu multă atenție persoanele cărora le acorzi încrederea ta.

Leu

Pentru tine, această perioadă aduce o binemeritată stare de relaxare și armonie interioară, grație influenței binefăcătoare a planetei Venus. Reușești să îți recapeți echilibrul emoțional și să privești viitorul cu mai mult optimism. Este un moment excelent pentru a-ți seta obiective realiste pe termen lung, având certitudinea că te bucuri de stabilitatea necesară pentru a le duce la îndeplinire.

Pe plan profesional însă, liniștea este doar o iluzie, deoarece Marte se află în zona carierei și aduce schimbări complet neașteptate și un ritm de lucru alert. Din fericire, aspectele formate de Mercur, Uranus și Soare îți garantează sprijinul unor persoane cu mare influență. Vei primi validarea pe care o meritai, voturi de încredere din partea superiorilor și susținere necondiționată din partea colegilor.

Fecioară

Dacă simțeai că viața ta a stagnat în ultima vreme, astrele vin cu vești excelente: blocajele din zona parteneriatelor încep să se dizolve. Intri într-o etapă de afirmare și ascensiune socială rapidă, lăsând în urmă influențele restrictive care te-au ținut pe loc. Poziția ta în comunitate se va îmbunătăți considerabil și vei simți cum recunoașterea celor din jur devine o realitate palpabilă.

Marte îți activează puternic dorința de mișcare și susține toate activitățile legate de drumuri și deplasări. Fie că este vorba despre călătorii de afaceri, vizite la sediile centrale ale unor companii, examene sau cursuri de perfecționare, succesul este garantat. Prezența ta în universități, școli sau instituții publice îți va aduce un plus de prestigiu și noi oportunități de evoluție.

Balanță

Pentru tine, perioada aduce o dorință acută de extindere a orizonturilor și de rafinare personală. Este momentul ideal pentru a te înscrie la cursuri de perfecționare, pentru a-ți finaliza studiile sau pentru a urca pe o scenă unde să îți expui public ideile și proiectele. Călătoriile lungi și contactul cu culturi noi îți vor aduce o inspirație profundă și îți pot deschide uși profesionale nebănuite.

În tot acest peisaj cultural, sectorul financiar nu trebuie neglijat, deoarece se anunță oportunități majore de câștig. Jupiter se află pe ultima sută de metri în zona carierei tale, ceea ce înseamnă că trebuie să profiți de ultimele sale influențe binefăcătoare pentru a obține o mărire de salariu sau o poziție mai bine plătită. Ascensiunea ta profesională este susținută din plin de astre.

Scorpion

Relațiile cu cei din jur devin principalul tău teren de testare în următoarele săptămâni, din cauza lui Marte care tranzitează casa parteneriatelor. Acest aspect poate genera discuții aprinse, tensiuni cu partenerul de viață sau neînțelegeri cu asociații de afaceri. Din fericire, dispui de o rezistență psihică formidabilă și vei reuși să transformi aceste provocări în oportunități de clarificare.

Pe de altă parte, aceeași energie marțiană te ajută să atragi sponsori, investitori sau colaboratori capabili să îți finanțeze ideile și să te ajute să obții profituri serioase. Sprijinul financiar vine și prin intermediul planetelor Jupiter și Mercur aflate în Rac, aspect care favorizează achizițiile de mari proporții, cum ar fi o casă sau o mașină, dar și recuperarea unor sume de bani din urmă.

Săgetător

Te așteaptă o perioadă extrem de agitată la locul de muncă, plină de sarcini neprevăzute și proiecte de ultim moment. Structura organizațională din compania în care lucrezi s-ar putea modifica, aducând șefi noi sau reguli de funcționare complet diferite de cele cu care erai obișnuit. Adaptabilitatea va fi arma ta secretă în fața acestui volum uriaș de muncă.

Dacă te gândești să faci o schimbare radicală și să îți cauți un alt job, astrele spun că poți încerca marea cu degetul, însă doar după o analiză la sânge a resurselor de care dispui. Imprevizibilul Uranus aduce situații complet noi, pe care nu le-ai mai experimentat niciodată, obligându-te să ieși din zona de confort și să testezi noi strategii de supraviețuire profesională.

Capricorn

Astrele mută reflectorul pe casa parteneriatelor și a relațiilor tale de lungă durată. Jupiter a petrecut aproape un an în această zonă, oferindu-ți ocazia unică de a rescrie regulile din viața de cuplu sau din colaborările profesionale. Este momentul deciziilor majore: fie treci la nivelul următor alături de partener, fie alegi să mergi pe un drum separat dacă simți că evoluția ta este frânată.

Pe plan profesional, Mercur îți oferă un sprijin prețios în cadrul negocierilor, facilitând schimbările de job sau semnarea unor contracte extrem de avantajoase. Totuși, trebuie să fii extrem de prompt: dacă eziți prea mult în fața unei oportunități, riști să pierzi trenul și vei depune eforturi duble ulterior pentru a recupera terenul pierdut.

Vărsător

Energia proaspătă din zodia Gemenilor, combinată cu influența planetei Venus, aduce o binemeritată gură de aer proaspăt în viața ta sentimentală. Dacă în ultima perioadă ai fost mult prea absorbit de examene, proiecte sau responsabilități legate de copii și ai neglijat partenerul, acum vine momentul reconectării. Vei avea mai mult timp liber pentru escapade romantice, ieșiri cu prietenii și momente pline de pasiune.

Pe plan profesional, prezența lui Jupiter în Rac îți transmite că mai ai de depus un ultim efort susținut la locul de muncă. Nu te eschiva de la sarcini, deoarece această implicare suplimentară îți va aduce nu doar recunoașterea bazei de conducere, ci și beneficii financiare substanțiale sub forma unor bonusuri sau proiecte mult mai avantajoase pe viitor.

Pești

Pentru tine, această perioadă vine ca o eliberare mult așteptată de sub vechile constrângeri, oferindu-ți mult mai mult spațiu de manevră și libertate de decizie. În plan profesional, se deschid uși către direcții complet inedite. Angajatorii vor fi atrași de stilul tău unic, oferindu-ți ocazia de a experimenta activități diferite de cele de până acum, care îți vor aduce venituri substanțiale.

Prezența lui Jupiter în zodia Racului îți asigură un confort sufletesc greu de egalat și te ajută să ieși definitiv dintr-o fază de izolare sau retragere socială. Este momentul perfect pentru refacerea vieții sentimentale; primești numeroase invitații în societate, iar cheia succesului este să fii deschis și să îți exprimi liber potențialul emoțional și artistic.

