Mariana Cojocaru, previziuni pentru luna aprilie 2023. Horoscopul pentru fiecare zodie

În cadrul emisiunii „Lumea Nevăzută”, Mariana Cojocaru a făcut previziuni astrologice pentru luna aprilie 2023. Eclipsa de Soare hibridă va influența toate zodiile, dar în mod diferit. Horoscopul lunii aprilie îi va lua prin surprindere pe nativi.

Luna aprilie vine cu noi provocări pentru zodii, mai ales pentru Gemeni, Lei, Balanțe și Scorpioni. Previziunile sunt valabile atât pentru semnul zodiacal, cât și pentru ascendent.

„Va fi o eclipsă solară hibridă. Va fi o eclipsă totală de Soare, combinată, de data aceasta, și cu eclipsă inelară. Când vorbim de un aspect de genul acesta, impactul este foarte mare. Neașteptat, în astrologie, acum avem combinate elementele. Eclipsa va fi pe cuspidă, între Berbec și Taur, la granița dintre cele două zodii”, a spus Mariana Cojocaru la „Lumea Nevăzută”.

Horoscopul lunii aprilie 2023

Berbec

La Berbec, prima zodie, pentru că dăm Cezarului ce e al Cezarului, vorbim de soare, de o eclipsă solară hibridă, de un Mercur care va intra retrograd tot în Berbec. Practic, de aspecte care îi atenționează pe ei asupra faptului că există în această perioadă un marcaj de dileme existențiale. Mulți pot avea conflicte. Unele conflicte pot fi interioare, e drept, altele pot fi deschise cu persoane din familie, rude, pe partea de colaborare, parteneriat pe carieră, pe străinătate, dacă să meargă afară, dacă să vină din străinătate. Lucruri de genul acesta, care nu sunt simple și nu sunt de ici, de colo.

Când vorbim de această încrengătură, mulți vor fi foarte nemulțumiți pentru faptul că s-au realizat într-un sector existențial, dar nu înțeleg de ce a rămas descoperit un alt sector existențial. Spuneam de dileme existențiale. Ei, în general, sunt foarte puternici, dar nu arată faptul că pot fi vulnerabili, că au răni interioare care se pot acutiza în timp. Pun un soi de scut ca să nu-i poată citi nimeni, dar în timp totul se duce asupra karmei lor sau asupra sănătății.

Taur

Taurii sunt, în luna aprilie, debusolați. Spuneam de această eclipsă hibridă care va fi exact pe cuspidă între Berbec și Taur. Taurul este vizat în mod direct. Oricât am spune noi și oricât am face noi, el face în așa fel încât să înțeleagă ce mai are de rezolvat sau care sunt restanțele pe care nu le-a marcat până acum, în așa fel încât să le poată înțelege, decripta, ca să le poată rezolva. Eu mă refer la aspectele karmice care sunt domeniul meu, nu mă refer la chestiuni care țin de lăcătușărie. Lucrurile sunt un pic mai profunde decât ne ajută cuvintele să ne exprimăm.

Prin urmare, Taurii sunt acum într-o zonă în care ori se izolează în căutarea unor răspunsuri, în căutarea unei lumini lăuntrice, pentru că se vor un soi de călugări. Alții își doresc să înțeleagă de ce, de exemplu, nu le-a apărut sortitul sau de ce au pe cineva în viața lor, dar nu este sufletul pereche. Sau nu înțeleg terminologia corectă a sufletului pereche. Ei cred că dacă s-au căsătorit sunt suflete pereche și obligatoriu sunt sortiți. Fals.

Horoscopul lunii aprilie pentru Gemeni

La Gemeni există o degringoladă totală, pentru că avem Mercur retrograd care este patronul lor, în casa 11, în tranzit prin casa a 11-a în Berbec. Și e zona care le place lor cel mai mult, pentru că nu-ți îngrădește libertățile, care îți dă voie să zbori, să faci, să alergi. Când au impresia că au rezolvat ceva și că de-acum sunt liberi și pot să facă ce-i taie capul, realizează că nu-i așa, deci va fi o degringoladă.

Sunt întorși din drum, au de rezolvat chestiuni din trecut de care și uitaseră, zăpăcesc acte, au tot soiul de lucruri care îi pun în gardă. Dar degringolada asta se duce foarte mult pe planul sentimental, pe planul relațional. Aici vorbesc de prieteni, vești care pot să vină de la prieteni, despre prieteni, de copii sau care nu mai apar pentru că e zodie dublă. Pot să fie oricare dintre cele două variante.

Gemenii sunt într-o perioadă în care, dincolo de sentimente, se gândesc ce au de făcut, pentru că există anumite blocaje care țin de carieră și de business, de zona de orientare profesională și nu știu încotro să o ia, cum să mai înțeleagă lucrurile în așa fel încât acolo unde există blocajul, și aici mă refer la planul social, la planul profesional, ar trebui să închidă o ușă, dar nu știu cum să o deschidă pe cealaltă ușă sau un geam măcar.

Previziuni astrologice pentru Rac

Marte este în Rac și care face aspect de cvadratură, astfel că nativii nu se simt bine. În plus, Racii sunt mult prea sensibili pentru un aspect de forță marțian. Ei, de multe ori, și dacă vor să arate că sunt oameni puternici, înăuntrul lor, sunt niște oameni foarte vulnerabili. Deci atâta sensibilitate cât poate să existe într-un Rac o să mai vezi la alte zodii de apă, în general.

Prin urmare, Racii sunt descumpăniți, nu știu încotro să facă și cum să facă să recreeze un echilibru, o pace în primul rând lăuntrică, cu ei. Exact când au impresia că lucrurile sunt așezate, parcă izbucnește ceva, parcă se întâmplă ceva. În planul familiei, la fel, este afectat, sensibilizat de ceva. Și în planul carierei, al poziției sociale, însemnând carieră, business, lucruri importante, studii, străinătate.

Leu

Leii au în aprilie un destin virusat, exact ca la calculator. Atenție, la propriu! Adică nu umblăm cu mănuși, că nu are rost. Provocările sunt multe: în primul rând, vorbim de eclipsă şi de luna neagră Lilith în Leu, e negru cu negru. Sincer, nu ai ce să găsești. E ca și cum am pune o cămașă neagră pe destin, nu-n sensul de doliu.

Atenție mare de tot, în primul rând, la sănătate. Pe urmă, atenție mare de tot la relațiile de căsătorie sau angajamentele sentimentale, pentru că Lilith, ispita, este periculoasă. Deci atenţie în ce relații intrați, cum sunteți cu persoanele respective, relațiile de familie, pentru că mulți Lei au tendința să super-protejeze membrii familiei, exact atunci când fac o greșeală majoră sau când păcătuiesc unii, alții. Deci e o perioadă în care trebuie să știți exact cât de compatibili sunteți în relația de cuplu cu persoana respectivă, cât de compatibili sunteți cu copiii voștri, rudele, ca să nu iasă tensiuni, pentru că sunt mocnite.

Horoscopul lunii aprilie pentru Fecioară

Fecioara este guvernată de Mercur, ca și Gemenii, dar în luna aprilie, când avem și eclipsă, este guvernată de Mercur retrograd care va fi în tranzit pe cea de-a 8-a casă a horoscopului general. Fiind în tranzit pe casa a 8-a, Fecioarele trebuie să fie foarte atente la lecțiile karmice, kironiene și la lecțiile cu restanțe karmice, mercuriene. Acolo este impactul foarte puternic. Ce n-au înțeles legat de parteneriate, sentimente, colaborări, business, viața profesională, planul financiar, acte, documente, lucruri care țin de contracte trebui văzut. Iar restanțele, dacă nu sunt rezolvate, le porți ca tinichelele de coadă toată viața. Vor trebui să fie foarte atente Fecioarele cum se descurcă și cu aceste restanțe, pentru că pot apărea facturi din trecut, cheltuieli neprevăzute, e o perioadă delicată.

Horoscopul lunii aprilie pentru Balanță

Când vorbim de Balanță, vorbim și de bilanț. E vorba de un bilanț karmic, care va începe acum și se va termina târziu. Bilanțul karmic ține de, în primul rând, de viețile anterioare, cu ce vii din trecut, pentru că n-ai venit pe pământ întâmplător, ci ai de rezolvat chestiunile nerezolvate în viețile anterioare şi pe urmă cele din trecutul actual.

Această eclipsă funcționează așa: este ca vârful unui iceberg și dacă nu ești atentă sau atent, poți să te lovești cu destin cu tot de iceberg, că doar îi vezi vârful și te îndrepți într-acolo.

Sunt foarte multe provocări, este abia începutul a ceea ce va fi. Nu vreau să anticipez, dar Balanțele deja o să realizeze în ce conjunctură se vor poziționa acum, pentru că vor veni pe urmă, în valuri, evenimentele și nu vor fi simple. Atenție la partea sentimentală, matrimonială, dacă o relație merită sau nu, pentru că aici se pot anticipa separări, divorțuri.

Scorpion

Pentru Scorpion, luna aprilie vine cu reglări de conturi în sensul cel mai clar. Nici ei nu sunt niște oameni foarte blânzi, deci previziunile sunt ca atare. Prin urmare, când ne referim la reglări de conturi, aș spune că mulți vor da socoteală propriei conștiințe, Universului. De multe ori, judecata se face chiar pe Pământ și mulți nu conștientizează când greșesc sau păcătuiesc, că roata se întoarce și vine momentul adevărului.

Au multe provocări. În primul rând, planul relațional, colaborările, parteneriatele, businessul, cariera. Pe urmă, planul sentimental și planul care ține de străinătate, spiritual, carieră. Scorpionii au impresia că pot să rezolve foarte multe lucruri într-un timp record. Ei vor realiza că sunt înfrânați, vor realiza că nu le iese tot ce și-au propus acolo, iar cei care calcă pe cadavre vor avea de dat socoteală chiar la propriu: la justiție divină, terestră. Mulți trebuie să înțeleagă dacă până acum au greșit și nu au conștientizat. De multe ori, avem de corectat chestiuni care țin de caracter, de comportament, de partea aceasta nevăzută, dar foarte importantă.

Săgetător

Săgetătorul este zodie de foc. Fiind eclipsă, este agitație. Sunt vremuri foarte încărcate, energii grele. În primul rând, este pe casa copiilor, apoi pe sectorul sentimental, relațional. Ce au ei de făcut: dacă promit ceva copiilor, să se țină de angajamente, de promisiuni, pentru că e momentul adevărului. Alții pot avea probleme de tip sentimental, alții pot avea probleme de tip concept, pentru carieră, proiect, business. Deci acolo e blocajul, pe concept, nu mai știu ce să facă și parcă se învârt în jurul cozii.

Previziuni astrologice pentru luna aprilie la zodia Capricorn

La Capricorn este destul de liniște. Tot cadrul astral care a fost agitat în anii trecuți s-a detensionat pe constelație. Pe zodia opusă în constelație avem Marte, care face aspect de cvadratură cu Berbecul.

Deci nu este linişte direct, ca stare de spirit, ci indirect, prin intermediari, familie, rude, iar tensiunile se duc spre altceva. Deci își doresc altceva Capricorni. Dacă până nu demult spuneau „dar eu unde sunt în ecuație?”, acum nu mai gândesc așa. Duc totul către un membru din familie. Marte aici anunţă tensiuni – dacă ești căsătorit, pe relația cu partenerul, dacă ești într-o relație de business, de asociere, de alianță, sunt tensiuni cu asociatul. Tensiunile acestea pe eclipsă trebuiesc rezolvate, pentru că dacă nu, va fi ca o explozie și de acolo nu mai rămâne nimic.

Prin urmare, Capricornul se poate bucura dintr-un punct de vedere, pentru că starea lui de spirit este limpede, dar se gândește cum poate să ajute sau să rezoneze cu cineva din familie, să-i creioneze un destin mai bun.

Horoscopul pentru Vărsător

Vărsătorii sunt marcați în luna aprilie de tranzitul planetei Pluton. Cu un marcaj de genul acesta, se vor gândi să facă o curățenie generală pe destinul lor. Pluton e o planetă profundă, pentru că e planeta Scorpionului. În Vărsător, este considerată în exaltare. Pluton acolo simte cm îl trec fiorii, spune cum poate să-și coloreze destinul.

Vărsătorii, nefiind superficiali, iar Pluton, fiind o planetă care, simțindu-se bine, atâtă. Vărsătorii vor simți că nu mai suportă. Deci acolo unde practic se întâmplă ceva, li se face o nedreptate sau nu pot să rezoneze cu cineva, pentru că persoanele respective sunt obtuze, încăpățânate, ei vor izbucni. Fiind o planetă profundă, în Vărsător se spune că acumulează, acumulează și, la un moment dat, devine tsunami. Un sfat pentru ei: în primul rând, trebuie să fie argumentați, să vină cu dovezi și să nu lase lucrurile la voia întâmplării. Și nici să nu amâne.

Pești

Peștii vor fi buimăciți în luna aceasta aprilie, o lună agitată. E zodie dublă, există acolo o degringoladă, mulți vor fi debusolați, nu vor ști care încotro să o ia. Ei vor fi buimăciți de vești care vin din toate părțile. Pe de o parte, Saturn le poate aduce constrângeri și nu e în elementul lor. Neptun indică faptul că s-ar putea complace într-o situație care nu-i a lor. Ține de compatibilități, incompatibilități, cu cine rezonează, cu cine nu rezonează.

Ei se lasă amăgiți, pot intra în relații, inclusiv sentimentale, care nu le vin mănușă. De ce? Pentru că ei, când se amăgesc, au impresia că se potrivesc cu oricine din zodiac, că se adaptează după oricine, dar sunt iluzorii. Și e o chestiune periculoasă, pentru că lumea nu este făcută așa. Un sfat: să fie cât mai înțelepți sau să ceară un sfat avizat dintr-o altă parte, nu impus, ci ca să vadă dintr-un alt unghi, a spus astrologul Mariana Cojocaru, duminică, la Antena Stars.

Sursă foto: captură Antena 1