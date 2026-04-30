Horoscop mai 2026. Își dă viața peste cap. O zodie se află la răscruce de drumuri. Va trebui să ia decizii grele, dar necesare

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
Horoscop mai 2026. O lună cu multe alegeri legate de carieră, viața personală și stil de viață pentru unii nativi. Citește horoscopul lunii și află ce ți-au rezervat astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru nativii Capricorn, luna mai se conturează ca un veritabil punct de cotitură, cu implicații profunde pe termen lung. Configurațiile astrale nu mai permit amânări sau compromisuri de fațadă. Tot ceea ce a fost ignorat, tolerat sau menținut din inerție ajunge acum în prim-plan, cerând o decizie clară și fermă. Este o perioadă de recalibrare majoră, în care stabilitatea aparentă este testată până la limită.

Horoscop mai 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Horoscop mai 2026. Află ce ți-au rezervat astrele pentru această perioadă și cum te vor influența principalele aspecte astrologice, în funcție de zodia ta. Previziuni pentru fiecare zodie în parte.

Evenimentele astrologice importante ale lunii mai 2026:

Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
1 mai – Lună Plină în Scorpion
6 mai – Pluto retrograd
16 mai – Lună Nouă în Taur
20 mai – Soare în Gemeni
22 mai – conjuncție Soare – Uranus în Gemeni
31 mai – Lună Plină în Săgetător

Horoscop luna mai 2026 Berbec

Berbec, luna mai 2026 aduce o energie vibrantă în viața ta personală și profesională. Prima parte a lunii, influențată de Marte, îți stimulează ambițiile și creează contextul ideal pentru a iniția proiecte noi. Totuși, echilibrul devine un factor critic de succes. Energia interioară este puternică, dar necesită momente de reflecție pentru a fi gestionată eficient.

Se mută de la PSD la PNL! E anunțul momentului pe scena politică din România! Decizia care a surprins pe toată lumea
Se mută de la PSD la PNL! E anunțul momentului pe scena politică din România! Decizia care a surprins pe toată lumea
Horoscop luna mai 2026 Berbec – Carieră și Bani

Pentru Berbeci, luna mai vine cu o presiune strategică pe zona profesională, amplificată de influența lui Pluto retrograd din 6 mai. Este momentul să reevaluezi direcția în care mergi și să elimini parteneriatele sau proiectele care nu mai produc randament. Luna Plină din 1 mai scoate la suprafață tensiuni legate de resurse comune sau datorii, forțându-te să iei decizii ferme. Luna Nouă din 16 mai aduce oportunități concrete de stabilizare financiară, dar necesită disciplină. După 20 mai, contextul devine mai dinamic, iar ideile tale pot genera venituri suplimentare. Finalul lunii, cu Luna Plină în Săgetător, îți oferă claritate asupra unei direcții profesionale pe termen lung.

Horoscop luna mai 2026 Berbec – Dragoste

Pentru Berbeci, luna mai vine cu o intensificare evidentă a vieții sentimentale, declanșată încă de la Luna Plină din 1 mai în Scorpion. Emoțiile sunt amplificate, iar relațiile trec printr-un test de autenticitate. Pluto retrograd din 6 mai te obligă să reevaluezi atașamentele și tiparele repetitive din dragoste. Luna Nouă din 16 mai aduce o șansă reală de stabilizare, dar doar dacă renunți la controlul excesiv. După 20 mai, comunicarea devine mai eficientă și deschide noi perspective în relație. Finalul lunii, marcat de Luna Plină în Săgetător, aduce o decizie clară legată de viitorul sentimental.

Horoscop luna mai 2026 Berbec – Sănătate

Sănătatea Berbecilor este influențată direct de nivelul de stres acumulat în prima parte a lunii. Luna Plină din Scorpion poate scoate la suprafață tensiuni interne sau oboseală accentuată. Pluto retrograd cere o resetare profundă a stilului de viață și eliminarea exceselor. Luna Nouă din 16 mai este momentul ideal pentru a începe un nou regim sau o rutină mai disciplinată. După 20 mai, energia crește, dar există riscul de suprasolicitare. Finalul lunii îți cere echilibru și mai multă atenție la semnalele corpului.

Horoscop luna mai 2026 Taur

Taur, luna mai vine cu o activare semnificativă a zonelor personale și financiare. Venus, planeta ta guvernatoare, îți amplifică farmecul și puterea de atracție. La începutul lunii, relațiile personale se adâncesc, iar empatia devine un avantaj strategic. Energia astrală te susține în direcția creșterii și a echilibrului interior.

Horoscop luna mai 2026 Taur – Carieră și bani

Pentru Tauri, luna mai 2026 este una strategică, cu impact direct asupra stabilității financiare și a poziției profesionale. Luna Plină din 1 mai în Scorpion aduce tensiuni în parteneriate sau colaborări, obligându-te să clarifici raporturile de putere. Pluto retrograd din 6 mai te determină să reevaluezi obiectivele pe termen lung și să elimini direcțiile care nu mai sunt sustenabile. Luna Nouă din 16 mai, chiar în semnul tău, marchează un nou început financiar sau profesional, cu potențial solid de creștere. După 20 mai, apar oportunități de câștig prin idei noi sau activități secundare. Conjuncția Soare-Uranus din 22 mai poate aduce o schimbare neașteptată, dar profitabilă dacă ești suficient de flexibil. Finalul lunii, cu Luna Plină în Săgetător, îți oferă claritate în privința resurselor comune și a investițiilor.

Horoscop luna mai 2026 Taur – Dragoste

Pentru Tauri, luna mai este una intensă emoțional, mai ales sub influența Lunii Pline din Scorpion, care activează sectorul relațiilor. Se cer clarificări, asumări și renunțări la compromisuri toxice. Pluto retrograd aduce introspecție profundă și te obligă să vezi adevărul din spatele aparențelor. Luna Nouă din 16 mai, chiar în semnul tău, marchează un nou început în viața sentimentală. După 20 mai, comunicarea devine mai fluidă și ajută la reconectare. Finalul lunii aduce revelații importante despre ce îți dorești cu adevărat într-o relație.

Horoscop luna mai 2026 Taur – Sănătate

Starea de sănătate a Taurilor este influențată puternic de nivelul emoțional. Luna Plină din 1 mai poate aduce oboseală sau dezechilibre, mai ales dacă ai ignorat semnalele corpului. Pluto retrograd îți cere să elimini obiceiurile nocive și să adopți un stil de viață mai disciplinat. Luna Nouă din 16 mai este ideală pentru resetare fizică și mentală. După 20 mai, energia crește, dar trebuie gestionată eficient. Evită excesele și suprasolicitarea. Finalul lunii îți cere să menții echilibrul între muncă și odihnă.

Citește și: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Horoscop luna mai 2026 Gemeni

Gemeni, luna mai 2026 aduce un proces de transformare semnificativ. Debutul lunii este susținut de Mercur, planeta ta guvernatoare, care îți optimizează comunicarea și capacitatea intelectuală. Adaptabilitatea și răbdarea sunt esențiale pentru a naviga eficient această lună.

Horoscop luna mai 2026 Gemeni – Carieră și bani

Gemenii intră într-o lună definitorie pe plan profesional, mai ales după 20 mai, când Soarele le activează sectorul identității. Luna Plină din Scorpion scoate la iveală nemulțumiri legate de muncă sau rutină. Pluto retrograd te obligă să regândești strategii financiare și colaborări. Luna Nouă din 16 mai favorizează planificarea din culise și pregătirea unor mutări importante. După 22 mai, conjuncția Soare-Uranus poate aduce o oportunitate neașteptată sau o schimbare bruscă de direcție. Finalul lunii, cu Luna Plină în Săgetător, aduce claritate în parteneriate și contracte.

Horoscop luna mai 2026 Gemeni – Dragoste

Gemenii intră într-o perioadă de clarificări emoționale, mai ales după 20 mai, când Soarele intră în semnul lor. Până atunci, Luna Plină din Scorpion scoate la iveală tensiuni ascunse. Pluto retrograd aduce introspecție și reevaluarea relațiilor. Luna Nouă din 16 mai favorizează închiderea unor capitole și pregătirea pentru un nou început. După 22 mai, conjuncția Soare-Uranus aduce surprize în dragoste. Poate apărea o conexiune neașteptată sau o schimbare bruscă. Finalul lunii aduce claritate și decizii ferme.

Horoscop luna mai 2026 Gemeni – Sănătate

Sănătatea Gemenilor este strâns legată de echilibrul mental în această lună. Prima parte a lunii poate aduce stres și agitație interioară. Pluto retrograd te obligă să îți analizezi stilul de viață. Luna Nouă din 16 mai este momentul ideal pentru detoxifiere și resetare. După intrarea Soarelui în semnul tău, nivelul de energie crește considerabil. Totuși, conjuncția cu Uranus poate aduce episoade de agitație sau insomnie. Este esențial să îți gestionezi ritmul.

Horoscop luna mai 2026 Rac

Rac, luna mai aduce o combinație de introspecție și dezvoltare personală. Social, comunicarea sinceră îți întărește relațiile. Această lună te conduce printr-un proces de transformare și reînnoire personală.

Horoscop luna mai 2026 Rac – Carieră și bani

Racii resimt o presiune crescută în zona profesională, mai ales în prima parte a lunii. Luna Plină din Scorpion activează dorința de afirmare și scoate la iveală nemulțumiri. Pluto retrograd aduce reevaluări în colaborări. Luna Nouă din 16 mai deschide oportunități prin intermediul rețelelor sociale sau al prietenilor. După 20 mai, lucrurile se mișcă mai discret, dar strategic. Finalul lunii aduce rezultate concrete și claritate financiară.

Horoscop luna mai 2026 Rac – Dragoste

Viața sentimentală a Racilor trece printr-o perioadă de intensitate și transformare. Luna Plină din 1 mai poate aduce pasiune, dar și conflicte. Pluto retrograd te obligă să îți confrunți fricile emoționale. Luna Nouă din 16 mai aduce o energie de vindecare și reconectare. După 20 mai, simți nevoia de introspecție. Finalul lunii aduce o decizie importantă în relație.

Horoscop luna mai 2026 Rac – Sănătate

Racii trebuie să acorde atenție echilibrului emoțional. Luna Plină poate aduce fluctuații de energie. Pluto retrograd scoate la suprafață stres acumulat. Luna Nouă este ideală pentru regenerare. După 20 mai, ai nevoie de mai multă odihnă. Finalul lunii aduce stabilizare.

Citește și: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop luna mai 2026 Leu

Leu, luna mai 2026 vine cu un impuls puternic de energie și inspirație creativă. Această lună îți oferă cadrul pentru succes, dacă gestionezi corect resursele și relațiile. Este un moment bun pentru networking și dezvoltare personală.

Horoscop luna mai 2026 Leu – Carieră și bani

Leii sunt provocați să își redefinească obiectivele profesionale. Luna Plină din Scorpion aduce tensiuni în zona carierei. Pluto retrograd cere restructurare. Luna Nouă aduce oportunități prin colaborări. După 20 mai, apar susțineri neașteptate. Finalul lunii aduce validare.

Horoscop luna mai 2026 Leu – Dragoste

În dragoste, Leii trăiesc intens fiecare moment. Luna Plină poate aduce conflicte. Pluto retrograd scoate la iveală adevăruri. Luna Nouă aduce reconectare. După 22 mai, apar surprize. Finalul lunii aduce claritate.

Horoscop luna mai 2026 Leu – Sănătate

Leii trebuie să își gestioneze energia. Luna Plină aduce oboseală. Pluto retrograd cere disciplină. Luna Nouă este ideală pentru resetare. După 20 mai, energia crește. Finalul lunii cere echilibru.

Horoscop luna mai 2026 Fecioară

Fecioară, luna mai 2026 este despre creștere și avansare, atât personală, cât și profesională. Social, conexiunile noi pot avea impact pe termen lung. Integrează atât logica, cât și intuiția pentru a valorifica la maximum această perioadă.

Horoscop luna mai 2026 Fecioară – Carieră și bani

Pentru Fecioare, luna mai este despre strategie și eficiență în plan profesional. Luna Plină din 1 mai activează comunicarea și poate aduce negocieri tensionate. Pluto retrograd cere o reevaluare a modului în care îți administrezi resursele și timpul. Luna Nouă din 16 mai deschide oportunități de dezvoltare profesională sau studii. După 20 mai, apar responsabilități suplimentare, dar și șansa de afirmare. Conjuncția Soare-Uranus poate aduce o schimbare neașteptată în carieră. Finalul lunii îți oferă stabilitate, dacă ai acționat calculat.

Horoscop luna mai 2026 Fecioară – Dragoste

Fecioarele au parte de clarificări în relații. Luna Plină scoate la iveală tensiuni. Pluto retrograd aduce introspecție. Luna Nouă aduce stabilitate. După 20 mai, comunicarea se îmbunătățește. Finalul lunii aduce decizii importante.

Horoscop luna mai 2026 Fecioară – Sănătate

Sănătatea Fecioarelor necesită atenție sporită. Luna Plină poate aduce stres. Pluto retrograd cere schimbări. Luna Nouă este ideală pentru reorganizare. După 20 mai, energia crește. Finalul lunii aduce echilibru.

Horoscop luna mai 2026 Balanță

Balanță, luna mai 2026 aduce transformări în plan personal și profesional. Mercur îți îmbunătățește comunicarea la începutul lunii, facilitând negocieri și clarificări. Flexibilitatea și optimismul sunt esențiale pentru a gestiona schimbările.

Horoscop luna mai 2026 Balanță – Carieră și bani

Balanțele trebuie să ia decizii importante. Luna Plină aduce claritate financiară. Pluto retrograd cere restructurare. Luna Nouă aduce oportunități. După 20 mai, apar noi direcții. Finalul lunii aduce rezultate.

Horoscop luna mai 2026 Balanță – Dragoste

În dragoste, Balanțele caută echilibru. Luna Plină aduce tensiuni. Pluto retrograd scoate la iveală adevăruri. Luna Nouă aduce reconectare. După 20 mai, lucrurile se stabilizează. Finalul lunii aduce claritate.

Horoscop luna mai 2026 Balanță – Sănătate

Sănătatea Balanțelor este influențată de stres. Luna Plină aduce dezechilibre. Pluto retrograd cere disciplină. Luna Nouă aduce regenerare. După 20 mai, energia crește. Finalul lunii aduce stabilitate.

Horoscop luna mai 2026 Scorpion

Scorpion, îmbrățișează energiile transformatoare ale lunii mai 2026, deoarece astrele se aliniază pentru a te propulsa înainte. La începutul lunii, influența lui Pluto încurajează introspecția și transformarea, fiind momentul ideal pentru a aborda provocări personale sau profesionale mai vechi. În această lună, Scorpion, valorifică energiile cosmice pentru a transforma provocările în oportunități de evoluție profundă.

Horoscop luna mai 2026 Scorpion – Carieră și bani

În carieră, Scorpionii trec prin schimbări majore. Luna Plină scoate la iveală tensiuni. Pluto retrograd cere restructurare. Luna Nouă aduce oportunități. După 20 mai, apar susțineri. Finalul lunii aduce rezultate.

Horoscop luna mai 2026 Scorpion – Dragoste

Scorpionii sunt profund marcați de Luna Plină din semnul lor. Emoțiile sunt intense. Pluto retrograd aduce transformare. Luna Nouă aduce un nou început. După 20 mai, apar clarificări. Finalul lunii aduce decizii.

Horoscop luna mai 2026 Scorpion – Sănătate

Sănătatea Scorpionilor este influențată de stres emoțional. Luna Plină aduce dezechilibre. Pluto retrograd cere schimbări. Luna Nouă aduce regenerare. După 20 mai, energia crește. Finalul lunii aduce stabilitate.

Horoscop luna mai 2026 Săgetător

Săgetător, luna mai 2026 îți aprinde spiritul aventurier, aducând entuziasm și creștere în mai multe aspecte ale vieții. La începutul lunii, Jupiter îți oferă noroc și expansiune, încurajându-te să explorezi noi orizonturi, atât personal, cât și profesional. Privește această perioadă ca pe una de creștere și descoperire, ghidat de optimism și deschidere.

Horoscop luna mai 2026 Săgetător – Carieră și bani

Săgetătorii au parte de oportunități profesionale. Pluto retrograd cere reevaluare. Luna Nouă aduce noi direcții. După 20 mai, apar colaborări. Finalul lunii aduce claritate financiară.

Horoscop luna mai 2026 Săgetător – Dragoste

În dragoste, lucrurile devin mai intense. Luna Plină din 31 mai aduce revelații. Pluto retrograd cere clarificări. Luna Nouă aduce începuturi. După 20 mai, apar surprize. Finalul lunii aduce decizii.

Horoscop luna mai 2026 Săgetător – Sănătate

Sănătatea necesită echilibru. Pluto retrograd cere disciplină. Luna Nouă aduce resetare. După 20 mai, energia crește. Finalul lunii aduce stabilitate.

Horoscop luna mai 2026 Capricorn

Luna mai nu vine să te destabilizeze, ci să te repoziționeze strategic. Este o perioadă dură, dar esențială pentru evoluția ta. Capricorn, te afli la o răscruce reală de drumuri, iar deciziile pe care le iei acum vor seta direcția următorilor ani. Nu fugi de schimbare. Gestioneaz-o.

Horoscop luna mai 2026 Capricorn – Carieră și bani

În plan profesional, se activează un context care poate schimba radical direcția de carieră. Fie că este vorba despre o ofertă neașteptată, o restructurare sau o dorință interioară de a schimba macazul, Capricornul nu mai poate rămâne în zona de confort. Deciziile nu vor fi ușoare, deoarece implică riscuri și renunțări, însă stagnarea nu mai este o opțiune viabilă. Este momentul să alegi între siguranță și evoluție.
Pe plan financiar, lucrurile cer o strategie matură și disciplinată. Pot apărea cheltuieli neprevăzute sau investiții care necesită analiză atentă. Nu este o lună pentru impulsivitate, ci pentru decizii calculate și bine fundamentate. Orice pas greșit poate avea consecințe pe termen lung, dar la fel de adevărat este că o decizie corectă poate deschide un nou capitol de prosperitate.

Horoscop luna mai 2026 Capricorn – Dragoste

În plan personal, relațiile trec printr-un proces de triere inevitabil. Legăturile superficiale sau dezechilibrate nu mai pot fi susținute. Pentru unii Capricorni, acest lucru poate însemna distanțare sau chiar încheierea unei etape importante. Pentru alții, poate însemna redefinirea unei relații în termeni mai autentici și mai maturi. Oricare ar fi scenariul, adevărul nu mai poate fi evitat.
Din punct de vedere emoțional, presiunea este ridicată, dar necesară. Această lună te obligă să îți confrunți temerile, să îți asumi responsabilitatea pentru propriile alegeri și să renunți la controlul rigid care te-a definit până acum. Paradoxal, tocmai renunțarea la control îți poate aduce cea mai mare libertate.

Horoscop luna mai 2026 Capricorn – Sănătate

Pentru Capricorni, luna mai vine cu o nevoie clară de recalibrare fizică și emoțională. Luna Plină din 1 mai poate scoate la suprafață oboseala acumulată și dezechilibre ignorate. Pluto retrograd din 6 mai, guvernatorul tău, te obligă să îți reevaluezi stilul de viață și nivelul de stres. Luna Nouă din 16 mai aduce oportunitatea unui restart sănătos, fie prin schimbarea rutinei, fie prin adoptarea unor obiceiuri benefice. După 20 mai, ritmul devine mai alert, ceea ce poate duce la suprasolicitare dacă nu îți gestionezi energia eficient. Conjuncția Soare-Uranus din 22 mai poate genera fluctuații de energie sau stări de agitație. Finalul lunii îți cere disciplină și echilibru între muncă și recuperare.

Horoscop luna mai 2026 Vărsător

Vărsător, luna mai 2026 aduce un mix dinamic de inovație și transformare. Uranus, planeta ta guvernatoare, stimulează gândirea creativă și ideile îndrăznețe, fiind momentul ideal pentru inițiative noi și proiecte originale. Abordează această lună cu flexibilitate și viziune, deoarece astrele susțin concretizarea unor vise mai vechi.

Horoscop luna mai 2026 Vărsător – Carieră și bani

Vărsătorii au idei inovatoare. Pluto retrograd cere reevaluare. Luna Nouă aduce oportunități. După 20 mai, apar colaborări. Finalul lunii aduce rezultate.

Horoscop luna mai 2026 Vărsător – Dragoste

În dragoste, apar surprize. Pluto retrograd aduce introspecție. Luna Nouă aduce începuturi. După 22 mai, apar schimbări. Finalul lunii aduce claritate.

Horoscop luna mai 2026 Vărsător – Sănătate

Sănătatea necesită echilibru mental. Pluto retrograd cere schimbări. Luna Nouă aduce regenerare. După 20 mai, energia crește. Finalul lunii aduce stabilitate.

Horoscop luna mai 2026 Pești

Pești, luna mai 2026 vine cu influențe astrale care îți amplifică creativitatea și inteligența emoțională. Neptun, planeta ta guvernatoare, îți intensifică intuiția, ajutându-te să navighezi cu ușurință atât planul personal, cât și cel profesional. Privește această lună ca pe una de transformare interioară, ghidat de sensibilitate și intuiție.

Horoscop luna mai 2026 Pești – Carieră și bani

Peștii trebuie să își clarifice direcția. Pluto retrograd aduce reevaluare. Luna Nouă aduce oportunități. După 20 mai, apar schimbări. Finalul lunii aduce rezultate.

Horoscop luna mai 2026 Pești – Dragoste

În dragoste, apar clarificări. Pluto retrograd scoate la iveală adevăruri. Luna Nouă aduce reconectare. După 20 mai, lucrurile se stabilizează. Finalul lunii aduce decizii.

Horoscop luna mai 2026 Pești – Sănătate

Sănătatea necesită atenție emoțională. Pluto retrograd cere echilibru. Luna Nouă aduce regenerare. După 20 mai, energia crește. Finalul lunii aduce stabilitate.

Libertatea.ro
Goran Bregović revine în Oradea după aproape 20 de ani: când are loc concertul exploziv alături de Wedding & Funeral Band
Goran Bregović revine în Oradea după aproape 20 de ani: când are loc concertul exploziv alături de Wedding & Funeral Band
Fanatik
Lucian Filip a luat legătura cu antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB: „Din câte știu, noi vrem asta”
Lucian Filip a luat legătura cu antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB: „Din câte știu, noi vrem asta”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Click.ro
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi, în spatele camerelor: „Îi făceam patul”
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi, în spatele camerelor: „Îi făceam patul”
TV Mania
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Redactia.ro
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Citește și...
Adrian Ilie și-a scos la tablă colegii din Generația de Aur: „În afară de Gică Popescu, nu sărea nimeni la cap!” Replica fabuloasă a lui Anghel Iordănescu
Program STB şi Metrorex pentru 1 Mai 2026. Cum circulă autobuzele şi metrourile din Bucureşti de Ziua Muncii
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Horoscop 1 mai 2026. Lună Plină în Scorpion. Ies la iveală adevăruri incomode. O zodie primește o veste ce îi zguduie viața
Luna plină din 1 mai 2026. Cum este afectată fiecare zodie. Pericol de datorii și probleme de sănătate ascunse
Horoscop 30 aprilie 2026. Transformă în aur tot ce atinge. O zodie face bani din piatră seacă. Norocul și intuiția o ajută să-și rotunjească veniturile
Strat de zăpadă în mai multe orașe montane, cu o zi înainte de minivacanța de 1 Mai. Zonele afectate de ninsoare și ger
Cum arată vila Ilincăi Vandici. Este amenajată ca în reviste, iar dressingul este spectaculos

Andreea Popescu, mărturisiri cutremurătoare după mutarea din căminul conjugal! "M-a năucit, efectiv!" De ce a apelat la terapie
Andreea Popescu, mărturisiri cutremurătoare după mutarea din căminul conjugal! "M-a năucit, efectiv!" De ce a apelat la terapie
Olga Barcari, primele declarații după eliminarea de la Survivor. De cine s-a apropiat în competiție: „Ne trimiteam pupici, ne strângeam în brațe când puteam”
Olga Barcari, primele declarații după eliminarea de la Survivor. De cine s-a apropiat în competiție: „Ne trimiteam pupici, ne strângeam în brațe când puteam”
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Avantaje
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Ben Affleck, îndrăgostit din nou după divorțul de Jennifer Lopez! Cine este celebra actriță și foarte apreciată de public care i-a cucerit inima: „Întotdeauna a considerat-o foarte sexy„
Ben Affleck, îndrăgostit din nou după divorțul de Jennifer Lopez! Cine este celebra actriță și foarte apreciată de public care i-a cucerit inima: „Întotdeauna a considerat-o foarte sexy„
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la o prezentare de modă. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la o prezentare de modă. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Kate Middleton și Prințul William au sărbătorit 15 ani de căsnicie. Prințul și Prințesa de Wales au publicat o fotografie nouă
Kate Middleton și Prințul William au sărbătorit 15 ani de căsnicie. Prințul și Prințesa de Wales au publicat o fotografie nouă
Miliardarul Ioan Niculae se însoară la 72 de ani, cu femeie cu 23 de ani mai tânără
Miliardarul Ioan Niculae se însoară la 72 de ani, cu femeie cu 23 de ani mai tânără
Prima imagine cu Jessica, cea de-a treia fiică a lui Pepe. Cu cine seamănă micuța
Prima imagine cu Jessica, cea de-a treia fiică a lui Pepe. Cu cine seamănă micuța
Maria Constantin, confesiuni dureroase despre momentul în care a aflat că Silviu Prigoană, care i-a fost naș, a murit: „M-a ajutat enorm”
Maria Constantin, confesiuni dureroase despre momentul în care a aflat că Silviu Prigoană, care i-a fost naș, a murit: „M-a ajutat enorm”
Cum arată casa în casa locuiesc Laurențiu Reghecampf și Corina Cuciuc alături de cei doi băieți ai lor
Cum arată casa în casa locuiesc Laurențiu Reghecampf și Corina Cuciuc alături de cei doi băieți ai lor
Observator News
Vremea în luna mai. Când scăpăm de frig şi ploi
Vremea în luna mai. Când scăpăm de frig şi ploi
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Top spitale din România unde personalul medical câștigă cel mai bine. Diferențe de sute de lei pentru aceeași funcție
Top spitale din România unde personalul medical câștigă cel mai bine. Diferențe de sute de lei pentru aceeași funcție
Uleiul de pește ar putea avea un efect neașteptat asupra creierului. Cercetătorii avertizează asupra unui tip de omega-3: verificați eticheta!
Uleiul de pește ar putea avea un efect neașteptat asupra creierului. Cercetătorii avertizează asupra unui tip de omega-3: verificați eticheta!
Focar de Salmonella rezistentă la antibiotice de la carnea de pui. 34 de îmbolnăviri și 13 internări
Focar de Salmonella rezistentă la antibiotice de la carnea de pui. 34 de îmbolnăviri și 13 internări
Atenție! ACESTE 5 lucruri obișnuite îți pot afecta ficatul mai mult decât alcoolul
Atenție! ACESTE 5 lucruri obișnuite îți pot afecta ficatul mai mult decât alcoolul
TV Mania
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
„Sunt desculți!” Fotografia care încalcă orice regulă de protocol la 15 ani de la nunta lui William și Kate. Detaliul din imaginea rară care i-a lăsat pe fani fără cuvinte
„Sunt desculți!” Fotografia care încalcă orice regulă de protocol la 15 ani de la nunta lui William și Kate. Detaliul din imaginea rară care i-a lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
Libertatea
Strat de zăpadă în mai multe orașe montane, cu o zi înainte de minivacanța de 1 Mai. Zonele afectate de ninsoare și ger
Strat de zăpadă în mai multe orașe montane, cu o zi înainte de minivacanța de 1 Mai. Zonele afectate de ninsoare și ger
Benzina și motorina s-au scumpit ușor, joi, 30 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Benzina și motorina s-au scumpit ușor, joi, 30 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Goran Bregović revine în Oradea după aproape 20 de ani: când are loc concertul exploziv alături de Wedding & Funeral Band
Goran Bregović revine în Oradea după aproape 20 de ani: când are loc concertul exploziv alături de Wedding & Funeral Band
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
