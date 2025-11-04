  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 5 noiembrie 2025. Lună Plină. Luna Castorului aduce probleme la locul de muncă. O zodie suferă din cauza minciunilor și clevetirilor

Horoscop 5 noiembrie 2025. Lună Plină. Luna Castorului aduce probleme la locul de muncă. O zodie suferă din cauza minciunilor și clevetirilor

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 5 noiembrie 2025. O zi complicată cu multe griji financiare și emoționale pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Taur, Luna Plină a Castorului vine astăzi cu o încărcătură emoțională intensă și cu provocări neașteptate în mediul profesional. Energia acestei Luni scoate la suprafață tensiuni ascunse, neînțelegeri și zvonuri care pot pune la încercare răbdarea și echilibrul tău. Este posibil să descoperi că unele persoane din jurul tău nu sunt atât de loiale pe cât ai crezut. Cuvinte distorsionate, interpretări greșite și bârfe pot crea un climat confuz la locul de muncă.

Horoscop 5 noiembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 5 noiembrie 2025

Astăzi, Berbec, energia ta este amplificată de prezența lui Marte în semnul tău, impulsionându-te spre acțiune și inițiativă. La locul de muncă pot apărea provocări, însă spiritul tău de lider te va ajuta să le depășești cu brio. În dragoste, atitudinea ta îndrăzneață poate surprinde plăcut persoana iubită. Este o zi excelentă pentru a începe proiecte noi sau pentru a-ți exprima sentimentele sincere. Fii însă prudent(ă) cu cheltuielile – o achiziție impulsivă îți poate dezechilibra bugetul. Pe plan fizic, canalizează-ți energia prin sport, dar fără să exagerezi. Ideile tale creative pot genera soluții inovatoare, așa că împărtășește-le fără ezitare. Seara, acordă-ți timp pentru relaxare și liniște interioară.

Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 5 noiembrie 2025

Luna Castorului îți oferă și o lecție karmică importantă: nu tot ce strălucește este aur, iar adevărul iese întotdeauna la suprafață. Rămâi calm(ă), analitic(ă) și nu reacționa impulsiv – tăcerea și observația atentă sunt armele tale cele mai puternice acum. În loc să te lași prins(ă) în vârtejul intrigilor, canalizează-ți energia spre claritate și ordine.
Pe plan interior, această Lună Plină te obligă să înfrunți propriile îndoieli și să te eliberezi de nevoia de control absolut. Uneori, lucrurile trebuie să se destrame pentru a putea fi reconstruite pe baze mai solide.
Sfatul astrologului: nu răspunde la provocări, ci lasă faptele să vorbească pentru tine. Adevărul se va așeza în favoarea ta, iar cei care au încercat să te denigreze vor cădea în propria lor capcană. Din cenușa acestor conflicte, Taurul renaște mai puternic, mai lucid și mai selectiv în privința celor pe care îi lasă să-i intre în cercul de încredere.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 5 noiembrie 2025

Gemeni, astăzi ești susținut(ă) de Mercur, care îți amplifică claritatea și agilitatea mentală. Este o zi excelentă pentru a comunica, a convinge și a te face remarcat(ă). În carieră, poți aduce idei inovatoare, dar fii atent(ă) să nu te risipești în prea multe direcții. În dragoste, activitățile comune și conversațiile autentice pot reaprinde pasiunea. Din punct de vedere financiar, revizuiește bugetul și analizează oportunitățile de economisire sau investiție. Mintea ta este plină de curiozitate – învață ceva nou sau explorează domenii care te inspiră. Pentru sănătate, echilibrul mental e esențial: relaxează-te prin natură, muzică sau meditație. Seara promite interacțiuni interesante și sfaturi valoroase de la prieteni.

S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor, Eva Maria. Plănuiseră o excursie în familie, dar în ultimul moment el a rămas acasă. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor, Eva Maria. Plănuiseră o excursie în familie, dar în ultimul moment el a rămas acasă. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Recomandarea zilei

Citește și: Zodii cărora li se schimbă destinul toamna aceasta. Universul le-a pregătit cele mai frumoase surprize

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 5 noiembrie 2025

Relațiile cu cei dragi capătă profunzime, iar comunicarea sinceră aduce vindecare emoțională. La locul de muncă, provocările pot fi depășite cu empatie și răbdare. Ascultă-ți instinctele – ele te ghidează corect în decizii importante. În dragoste, exprimarea deschisă a sentimentelor aduce o surpriză plăcută. Pe plan financiar, evită cheltuielile inutile și concentrează-te pe stabilitate. Casa și familia devin centrul atenției – o reorganizare sau redecorare îți poate aduce liniște. Starea ta de bine se îmbunătățește prin alimentație sănătoasă și odihnă. Seara, timpul petrecut alături de persoane dragi îți va reîncărca sufletul.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 5 noiembrie 2025

Leu, astăzi strălucești în lumina Soarelui, care îți accentuează carisma și energia. Este o zi favorabilă pentru inițiative profesionale și proiecte de anvergură. În dragoste, pasiunea este la cote înalte – profită de acest moment pentru a te apropia de persoana iubită. Financiar, oportunitățile apar rapid, dar necesită discernământ. Creativitatea ta este o forță – exprim-o prin artă, discurs sau inovație. Sănătatea rămâne bună, cu condiția să echilibrezi activitatea intensă cu perioade de odihnă. Social, ești în centrul atenției, iar o întâlnire neașteptată îți poate schimba direcția. Seara, relaxează-te într-un mediu plăcut, fă ceva care îți aduce bucurie. Energia ta pozitivă atrage succesul și aprecierea celor din jur.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 5 noiembrie 2025

Fecioară, Luna în semnul tău îți oferă o claritate mentală remarcabilă și o dorință de perfecțiune. Este o zi excelentă pentru muncă analitică, planificare și organizare. La serviciu, atenția ta la detalii va fi apreciată, însă nu te lăsa prins(ă) în micromanagement. În dragoste, sinceritatea și comunicarea deschisă pot vindeca tensiuni mai vechi. Financiar, un plan bine gândit îți asigură stabilitate pe termen lung. Sănătatea necesită echilibru între alimentație, mișcare și relaxare mentală. Creativitatea se exprimă prin activități practice – scris, design sau meșteșug. Pe plan social, oamenii caută sfaturile tale, iar tu devii un reper de încredere. Spre seară, retrage-te pentru introspecție și liniște sufletească.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 5 noiembrie 2025

Venus te îndeamnă să-ți exprimi afecțiunea și să construiești relații bazate pe încredere. În carieră, colaborările devin cheia succesului, iar diplomația ta naturală îți aduce respectul colegilor. Financiar, investițiile moderate pot genera beneficii în timp. Creativitatea este stimulată – implică-te în activități care îți hrănesc spiritul artistic. Sănătatea depinde de echilibrul interior, așa că evită stresul și găsește momente de liniște. O întâlnire socială sau un compliment neașteptat îți va ridica moralul. Spre seară, caută relaxarea în artă, muzică sau meditație. Prin echilibru și grație, atragi prosperitate și armonie.

Citește și Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 5 noiembrie 2025

Soarele care luminează semnul tău te impulsionează să acționezi cu intensitate și hotărâre. În carieră, este momentul perfect pentru a-ți afirma ambițiile și a demonstra strategia ta impecabilă – însă evită confruntările de putere. În dragoste, pasiunea ta crește și aprofundează legăturile existente, aducând o apropiere autentică. Pe plan financiar, revizuiește-ți investițiile și ia decizii strategice care îți pot aduce beneficii pe termen lung. Sănătatea cere echilibru: combină activitatea fizică cu perioade de relaxare și meditație. Contextul astral favorizează cercetarea, introspecția și curiozitatea – informațiile descoperite azi pot fi revelatoare. O veste neașteptată ar putea schimba cursul planurilor tale, obligându-te să te adaptezi rapid. Spre seară, acordă-ți timp pentru reflecție și planificare.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 5 noiembrie 2025

Săgetător, astrele te încurajează astăzi să explorezi și să te dezvolți. Jupiter, planeta ta guvernatoare, îți insuflă optimism și dorința de a-ți lărgi orizonturile, fie prin studiu, călătorii sau experiențe noi. În carieră, pot apărea șanse de avansare – fii receptiv(ă) și flexibil(ă). În dragoste, împărtășirea viselor și a aventurilor comune consolidează legăturile. Financiar, analizează-ți resursele cu atenție înainte de a face cheltuieli spontane. Sănătatea beneficiază de activități în aer liber și exerciții care îți revitalizează corpul și mintea. Conversațiile din jurul tău pot aduce perspective noi și idei inovatoare. O întâlnire neașteptată te-ar putea face să privești o situație veche dintr-un unghi complet diferit. Spre seară, retrage-te într-un spațiu liniștit pentru reflecție.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 5 noiembrie 2025

Saturn îți oferă puterea de a-ți structura eficient planurile și de a face pași siguri către obiectivele tale. În carieră, perseverența și organizarea îți aduc rezultate vizibile, dar nu uita că flexibilitatea este cheia colaborărilor reușite. În dragoste, acțiunile tale concrete vor vorbi mai puternic decât cuvintele. Financiar, administrarea atentă a resurselor și reevaluarea investițiilor pot deschide perspective noi. Ai grijă să nu te epuizezi – alternează perioadele de muncă intensă cu momente de relaxare. O discuție profundă cu o persoană de încredere te poate ajuta să clarifici o dilemă interioară. Spre seară, găsește timp pentru liniște și reflecție.

Citește și: Zodiile cărora li se îndeplinesc cele mai arzătoare dorințe în noiembrie. Așteptau acest moment de la începutul anului!

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 5 noiembrie 2025

Uranus te inspiră să adopți idei revoluționare, atât în plan profesional, cât și personal. Colaborările îți pot aduce rezultate spectaculoase – împărtășește-ți viziunea și ascultă perspectiva celorlalți. În dragoste, abordările neconvenționale pot apropia partenerul și pot reaprinde curiozitatea reciprocă. Financiar, explorează opțiuni alternative, dar analizează-le cu grijă înainte de a acționa. Sănătatea are nevoie de diversitate – schimbă rutina, experimentează activități care îți stimulează mintea și corpul. Evenimentele sociale pot fi catalizatori ai inspirației, iar o invitație neașteptată s-ar putea transforma într-o experiență memorabilă. Spre seară, dedică-te artei, lecturii sau unui proiect creativ.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 5 noiembrie 2025

Influența lui Neptun îți aduce profunzime emoțională și o claritate subtilă în relațiile cu ceilalți. În carieră, imaginația și empatia te ajută să găsești soluții creative și să-ți susții echipa cu tact și înțelepciune. În dragoste, sinceritatea emoțională întărește legăturile – este o zi potrivită pentru discuții de suflet. Financiar, planificarea atentă asigură stabilitatea viitoare; evită deciziile impulsive. Ai grijă de corpul și mintea ta prin activități liniștitoare – yoga, meditație sau artă. O conversație sau un gest simbolic îți poate oferi o revelație importantă. Spre seară, retrage-te într-un spațiu calm pentru a reflecta asupra mesajelor subtile ale zilei.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Fanatik
De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate”
De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate”
GSP.ro
Cea mai frumoasă femeie din lume i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea”
Cea mai frumoasă femeie din lume i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
TV Mania
Andreea și Cabral Ibacka, vacanță în Gibraltar. Imagini spectaculoase din concediu. Ce peripeții au avut
Andreea și Cabral Ibacka, vacanță în Gibraltar. Imagini spectaculoase din concediu. Ce peripeții au avut
Redactia.ro
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Citește și...
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
Copiii Amaliei Bellantoni, în pericol! Este o veste teribilă pentru vedetă, nu se aştepta la aşa ceva din partea...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Horoscopul lui Dom' Profesor,   5 noiembrie 2025. Guy Fawkes și Tauridele
Zodiile afectate de Luna Plină din Taur. Nativii puși la mari încercări din 5 noiembrie
Zilele norocoase ale lunii noiembrie pentru zodii. Calendarul surprizelor astrale!
Horoscop 4 noiembrie 2025. Marte în Săgetător. O zodie trebuie să își ia soarta în mâini. A trecut testul karmei și acum trebuie să își reclădească viața
Scapă rapid de durerile de cap
Care a fost ULTIMA dorință a Ștefaniei Szabo. L-a rugat pe Daniel Balaș să facă asta pentru ea, cu câteva zile înainte să se stingă. Fostul preot a dezvăluit tot!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum a reușit Dan Negru să aibă aceleași kilograme de-a lungul anilor: „Mă feresc de mâncarea modernă, cool. Sunt pline piețele de chimicale”
Cum a reușit Dan Negru să aibă aceleași kilograme de-a lungul anilor: „Mă feresc de mâncarea modernă, cool. Sunt pline piețele de chimicale”
Ioana Ginghină nu mai are frică de divorț, după ce s-a căsătorit de trei ori: „Mâine îmi găsesc altul”
Ioana Ginghină nu mai are frică de divorț, după ce s-a căsătorit de trei ori: „Mâine îmi găsesc altul”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Elle
El a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață“ în 2025! Celebrul actor în vârstă de 37 de ani s-a declarat șocat la aflarea veștii
El a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață“ în 2025! Celebrul actor în vârstă de 37 de ani s-a declarat șocat la aflarea veștii
Amalia Năstase, confesiuni despre gravele probleme de sănătate cu care s-a confruntat: „Am făcut recent o analiză de sânge și…”
Amalia Năstase, confesiuni despre gravele probleme de sănătate cu care s-a confruntat: „Am făcut recent o analiză de sânge și…”
Gestul emoționant făcut de Sore de ziua ei de naștere. De ce nu și-a mai dorit cadouri: „Anul acesta nu vreau…”
Gestul emoționant făcut de Sore de ziua ei de naștere. De ce nu și-a mai dorit cadouri: „Anul acesta nu vreau…”
DailyBusiness.ro
Coaliția, blocată pe pensiile speciale și reforma administrației. Bolojan și Grindeanu discută separat
Coaliția, blocată pe pensiile speciale și reforma administrației. Bolojan și Grindeanu discută separat
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
A1.ro
Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a răbufnit și a dezvăluit totul
Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a răbufnit și a dezvăluit totul
Ce probleme au Dana Nălbaru și Dragoș Bucur cu vecinii din satul în care s-au mutat: „Sunt două motive de tensiuni”
Ce probleme au Dana Nălbaru și Dragoș Bucur cu vecinii din satul în care s-au mutat: „Sunt două motive de tensiuni”
Ce spune Călin Georgescu despre candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Alegerile sunt o farsă”
Ce spune Călin Georgescu despre candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Alegerile sunt o farsă”
Igor și Diana Cuciuc, noi dezvăluiri din seara morții fiicei lor, Andreea. Cum le-a trezit Cristian Botgros suspiciunile: „Am primit un apel pe telefonul Andreei”
Igor și Diana Cuciuc, noi dezvăluiri din seara morții fiicei lor, Andreea. Cum le-a trezit Cristian Botgros suspiciunile: „Am primit un apel pe telefonul Andreei”
Cine este Nicolae Botgros, unul dintre cei mai mari dirijori din Republica Moldova. Are doi copii, dintre care unul dintr-o relație extraconjugală 
Cine este Nicolae Botgros, unul dintre cei mai mari dirijori din Republica Moldova. Are doi copii, dintre care unul dintr-o relație extraconjugală 
Observator News
COMPARAŢIE: Ce puteai cumpăra cu 100 de lei în 2022 şi câte mai poţi cumpăra acum
COMPARAŢIE: Ce puteai cumpăra cu 100 de lei în 2022 şi câte mai poţi cumpăra acum
Libertatea pentru Femei
Știrea tristă a zilei! Românca noastră iubită, diagnosticată cu cancer! Vedeta care a cucerit inimile tuturor a făcut azi confesiunea cutremurătoare: ”Viața mea s-a oprit pentru o clipă”
Știrea tristă a zilei! Românca noastră iubită, diagnosticată cu cancer! Vedeta care a cucerit inimile tuturor a făcut azi confesiunea cutremurătoare: ”Viața mea s-a oprit pentru o clipă”
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Așa a apărut Monica Gabor la premiera de gală a filmului „Cravata Galbenă” și toată lumea a observat marea transformare! Dar surpriza serii a fost cu totul alta: bărbatul misterios care a însoțit-o. Detaliile momentului
Așa a apărut Monica Gabor la premiera de gală a filmului „Cravata Galbenă” și toată lumea a observat marea transformare! Dar surpriza serii a fost cu totul alta: bărbatul misterios care a însoțit-o. Detaliile momentului
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Moartea suspectă a doctoriței Ștefania Szabo. Fostul preot Daniel Balaș face acuzații grave
Moartea suspectă a doctoriței Ștefania Szabo. Fostul preot Daniel Balaș face acuzații grave
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un nou medicament ucide celulele canceroase de 20.000 de ori mai eficient, fără efecte adverse
Un nou medicament ucide celulele canceroase de 20.000 de ori mai eficient, fără efecte adverse
Șeful Corpului de Control de la Casa de Sănătate Maramureș, cercetat penal după ce ar fi fost prins drogat la volan
Șeful Corpului de Control de la Casa de Sănătate Maramureș, cercetat penal după ce ar fi fost prins drogat la volan
Se șterg datoriile „singure” după 5 ani? Ce înseamnă, de fapt, prescripția fiscală și cum te poate ajuta
Se șterg datoriile „singure” după 5 ani? Ce înseamnă, de fapt, prescripția fiscală și cum te poate ajuta
Medicamentul pentru Parkinson a fost descoperit acum 50 de ani și costă doar câțiva lei, dar milioane de oameni nu au acces la el
Medicamentul pentru Parkinson a fost descoperit acum 50 de ani și costă doar câțiva lei, dar milioane de oameni nu au acces la el
TV Mania
Andreea și Cabral Ibacka, vacanță în Gibraltar. Imagini spectaculoase din concediu. Ce peripeții au avut
Andreea și Cabral Ibacka, vacanță în Gibraltar. Imagini spectaculoase din concediu. Ce peripeții au avut
Adrian Mutu, declarație surprinzătoare despre fosta soție! Cum arată Consuelo azi, la 52 de ani — trăiește în lux în Republica Dominicană și arată spectaculos!
Adrian Mutu, declarație surprinzătoare despre fosta soție! Cum arată Consuelo azi, la 52 de ani — trăiește în lux în Republica Dominicană și arată spectaculos!
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton