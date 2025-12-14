  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 15 decembrie 2025. Marte în Capricorn. E în al nouălea cer. O zodie trăiește momente de fericire pură, primește o veste neașteptată

Horoscop 15 decembrie 2025. Marte în Capricorn. E în al nouălea cer. O zodie trăiește momente de fericire pură, primește o veste neașteptată

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 15 decembrie 2025. O zi cu schimbări deosebite pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Marte intră astăzi în Capricorn și activează un sector astral care lucrează cu precizia unui ceas elvețian: rezultatele apar exact atunci când trebuie, pentru cei pregătiți să le primească. Iar Vărsătorul este, fără echivoc, marele beneficiar al acestui tranzit. Energia marțiană, disciplinată de influența Capricornului, amplifică ambiția nativilor și le deschide un culoar cosmic în care surprizele constructive devin regula zilei.

Horoscop 15 decembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 15 decembrie 2025

Berbec, ziua de astăzi este marcată de vitalitate și oportunități, cu schimbări energetice evidente. Alinierea Lunii cu Marte, planeta ta guvernatoare, îți amplifică motivația și îți oferă forța necesară pentru a duce la capăt proiecte pe care le-ai tot amânat. Intuiția funcționează la parametri înalți, așa că ai încredere în instinctele tale, dar evită deciziile impulsive; analizează-ți opțiunile înainte de a acționa.
Relațiile se îmbunătățesc prin comunicare deschisă, așa că abordează discuțiile pe care le-ai ignorat în ultima vreme. În plan profesional, claritatea și concentrarea te ajută să obții rezultate notabile; nu ezita să îți asumi rolul de lider. Financiar, ai nevoie de o verificare atentă a bugetului pentru a evita cheltuielile inutile.
Pe partea de sănătate, un nou program de exerciții ți-ar prinde bine, mai ales că energia zilei este dinamică. Seara favorizează relaxarea; muzica sau meditația te ajută să-ți refaci echilibrul interior.

Ce s-a aflat despre Raluca Moroșanu, magistrata care a sfidat regulile nescrise și a îndrăznit să scoată la lumină secrete nebănuite. Povestea ei ascunde momente halucinante și un trecut incredibil
Ce s-a aflat despre Raluca Moroșanu, magistrata care a sfidat regulile nescrise și a îndrăznit să scoată la lumină secrete nebănuite. Povestea ei ascunde momente halucinante și un trecut incredibil
Recomandarea zilei

Citește și: Zodiile care atrag ghinionul ca un magnet! Ferește-te de ele!

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 15 decembrie 2025

Taur, folosește energia stabilă a zilei pentru a aduce ordine în zonele haotice din viața ta. Venus formează un aspect armonios cu Saturn, ceea ce creează un context excelent pentru chestiuni financiare și pentru consolidarea securității pe termen lung. Explorează soluții pentru a crește veniturile și administrează-ți cu înțelepciune resursele actuale.
În relații, răbdarea este esențială. Ascultă cu atenție și arată-ți aprecierea față de cei dragi; conexiunile emoționale se adâncesc. La muncă, organizarea și atenția la detalii te ajută să fii remarcat de superiori. Poți crea un plan strategic pentru atingerea obiectivelor pe termen lung.
Din punct de vedere al sănătății, o dietă echilibrată și practicile de mindfulness, precum yoga sau meditația, te ajută să gestionezi stresul. Petrece timp în aer liber pentru a te reîncărca. Seara este ideală pentru liniște și lectură, aducând noi perspective.

Celebra vedetă a fost diagnosticată cu lepră. Este prima persoana publică care a avut curajul să vorbească despre asta. Nebănuit cum s-a tratat, de fapt. Povestea ei a devenit virală în câteva ore
Celebra vedetă a fost diagnosticată cu lepră. Este prima persoana publică care a avut curajul să vorbească despre asta. Nebănuit cum s-a tratat, de fapt. Povestea ei a devenit virală în câteva ore
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 15 decembrie 2025

Gemeni, flexibilitatea ta naturală devine astăzi un atu major, într-o zi cu energii fluctuante ce cer adaptare rapidă. Influența Lunii stimulează creativitatea, oferindu-ți idei proaspete. E momentul potrivit pentru a demara proiecte care îți permit exprimarea personală.
Comunicarea este excelent susținută, iar interacțiunile sociale sau profesionale îți pot deschide uși importante. La locul de muncă, soluțiile inovatoare te ajută să depășești provocările – gândește nonconformist. Financiar, fii prudent; evită cheltuielile impulsive și concentrează-te pe priorități.
Sănătatea ta beneficiază de diversitate – schimbă-ți rutina sportivă pentru a-ți menține motivația. În relații, claritatea este crucială; evită neînțelegerile prin discuții sincere. Seara aduce un strop de joacă și activități care îți ridică moralul.

Citește și: Zodii de bărbați care mint de îngheață apele în relație. Sunt cei mai periculoși parteneri!

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 15 decembrie 2025

Rac, ziua te invită la introspecție și la conectare cu propriile emoții. Luna în semnul tău îți intensifică sensibilitatea și îți oferă claritate asupra unor trăiri sau probleme nerezolvate. Este un moment excelent pentru vindecare și împăcare cu trecutul.
Casa este spațiul tău de echilibru, așa că dedică timp organizării și creării unui mediu armonios. Relațiile apropiate se consolidează prin discuții profunde și autentice. Profesional, rămâi ancorat în realitate; disciplina și organizarea aduc rezultate pozitive.
Financiar, o analiză atentă a bugetului este necesară. La nivel fizic, activitățile liniștitoare – meditația, plimbările în natură, respirația conștientă – sunt esențiale pentru starea ta de bine. Creativitatea se activează în a doua parte a zilei, iar seara te găsește cu energie scăzută; odihna este prioritară

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 15 decembrie 2025

Leu, aliniamentele astrale de astăzi îți aduc energie vibrantă și magnetism. Soarele, guvernatorul tău, te susține puternic, evidențiind atât carisma, cât și determinarea ta. Este momentul ideal să avansezi în proiecte care îți pun în valoare talentul.
În plan profesional, ai ocazia să strălucești și să atragi susținere. Relațiile se încălzesc, iar pasiunea se intensifică; exprimă-ți dorințele cu sinceritate. Financiar, influențele sunt favorabile, dar rămâi prudent și analizează toate detaliile înainte de a investi.
Excesul de energie poate fi canalizat prin sport sau activități creative. Social, ești în centrul atenției – folosește-ți farmecul cu tact. Seara este momentul perfect pentru reflecție și recunoștință, deschizând drumul către noi obiective.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 15 decembrie 2025

Fecioară, energia zilei te împinge spre organizare și eficiență. Mercur îți accentuează gândirea analitică, iar tu reușești să rezolvi sarcini complexe cu o precizie remarcabilă. Este un moment excelent pentru administrarea proiectelor și pentru ajustări necesare.
Relațiile beneficiază de sinceritate și claritate; discuțiile mature consolidează conexiunile. La serviciu, atenția ta meticuloasă este apreciată și te poate evidenția. Situația financiară cere revizuire strategică; planifică investiții pe termen lung.
Sănătatea este pe un trend ascendent, mai ales dacă implementezi noi obiceiuri benefice. Echilibrează munca și odihna pentru a evita suprasolicitarea. Seara este propice reflecției, jurnalului personal și ideilor constructive pentru viitor.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 15 decembrie 2025

Balanță, tema centrală a zilei este armonia. Aspectele Lunii te sprijină în consolidarea relațiilor și în cooperarea eficientă. Fii deschis la colaborări; acestea îți pot aduce câștiguri importante.
În dragoste, comunicarea caldă și diplomația te ajută să restabilești echilibrul. Profesional, munca în echipă este cheia succesului; pune accent pe sinergie și cooperare. Din perspectiva financiară, reevaluează resursele comune și planifică responsabil.
Sănătatea ta se îmbunătățește prin activități care promovează echilibrul – yoga, stretching, meditație. Creativitatea are un teren fertil în a doua parte a zilei. Seara vine cu o notă culturală sau cu momente plăcute alături de cei dragi.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 15 decembrie 2025

Alinierea planetelor te îndeamnă la introspecție și evoluție personală; profită de acest context pentru a depăși obstacolele și a renunța la ceea ce nu îți mai folosește. Intuiția este extrem de ascuțită și te ghidează către decizii înțelepte, mai ales în chestiuni emoționale complexe. În relații, încrederea este esențială; cultivă onestitatea și vulnerabilitatea cu partenerul, deschizând calea către legături mai profunde. Pe plan profesional, te afli în pragul unor descoperiri importante; idei inovatoare pot apărea și te pot propulsa înainte. Financiar, rămâi prudent și prioritizează stabilitatea pe termen lung în detrimentul câștigurilor rapide. În privința sănătății, pune accent pe echilibrul mental; meditația sau practicile de mindfulness îți pot aduce claritate și liniște. După-amiaza este ideală pentru activități solitare care te ajută să te reîncarci.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 15 decembrie 2025

Săgetător, ziua de astăzi pune accentul pe explorare și extinderea orizonturilor. Energiile cosmice te încurajează să ieși din zona de confort și să îmbrățișezi noi aventuri. Fie că este vorba de călătorii, studiu sau discuții animate, expansiunea este cheia. Mercur îți potențează abilitățile de comunicare, ajutându-te să îți exprimi ideile cu entuziasm. Profesional, rolurile de lider te atrag; optimismul tău îi inspiră pe ceilalți să îți urmeze viziunea. Financiar, analizează noi investiții sau oportunități care pot aduce creștere. În relații, spontaneitatea și deschiderea întăresc legăturile; apreciază perspectivele diferite și cultivă curiozitatea reciprocă. Ai un nivel ridicat de energie fizică, așa că orientează-te spre activități în aer liber sau sporturi care îți revigorează spiritul. După-amiaza îți poate aduce revelații care reaprind pasiuni sau hobby-uri lăsate deoparte.

Citește și: Zodii care scapă de ghinion în decembrie. Le așteaptă un sfârșit de an spectaculos!

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 15 decembrie 2025

Capricorn, energiile acestei zile sunt perfecte pentru a avansa în direcția obiectivelor tale pe termen lung, ghidat de natura ta disciplinată. Cu Saturn într-un rol stabilizator, concentrează-te pe planificare strategică și rezultate concrete. Proiectele profesionale îți cer întreaga atenție; abordarea ta metodică asigură eficiență și rezultate tangibile. Evidențiază-ți calitățile de lider și oferă sprijin colegilor care au nevoie de experiența ta. Financiar, revizuiește economiile și investițiile, ajustându-le pentru o dezvoltare viitoare sănătoasă. Relațiile beneficiază de atitudinea ta de încredere și sprijin; exprimă-ți aprecierea față de cei dragi pentru a consolida apropierea. În privința sănătății, echilibrul este esențial, așa că include rutine de self-care care să îți hrănească mintea și corpul. După-amiaza este potrivită pentru reflecții asupra realizărilor și stabilirea unor noi repere personale

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 15 decembrie 2025

Pentru Vărsător, această zi aduce o veste pe care nu o anticipa, dar pe care Universul o livrează cu un timing impecabil. Fie că este vorba despre o validare profesională, o oportunitate care schimbă parcursul sau un rezultat mult așteptat, energia momentului este una de claritate și ascensiune. Marte dinamizează zona scopurilor pe termen lung, iar Capricornul conferă structură și realism, împingând nativii direct spre un teritoriu al reușitelor concrete.
Pe plan emoțional, Vărsătorii simt astăzi o stare rară de echilibru interior, ca și cum toate piesele puzzle-ului se așază brusc la locul lor. Intuiția se aliniază perfect cu logica, iar rezultatul este o senzație de fericire pură, o eliberare subtilă, dar profundă. Este o zi în care Universul pare să spună: „Ai muncit, ai rezistat, acum primești.”
Recomandarea astrologului: Vărsătorii să profite de această fereastră astrală fără ezitare. Deciziile luate astăzi au potențialul de a redefini direcții și de a deschide perspective noi, solide și bine ancorate în realitate. Marte în Capricorn nu aduce cadouri întâmplătoare, ci rezultate meritate. Iar vestea care vine azi confirmă exact asta.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 15 decembrie 2025

Pești, ziua de astăzi te invită să îți valorifici imaginația și să te lași purtat de fluxul vieții. Energiile celeste îți amplifică intuiția, oferindu-ți perspective prețioase asupra situațiilor personale și profesionale. Dedică timp proiectelor creative sau practicilor spirituale care îți ridică vibrația. În relații, empatia și sensibilitatea te ajută să creezi conexiuni profunde; împărtășește-ți visurile și emoțiile cu cei dragi pentru a consolida apropierea. Profesional, caută să aliniez munca ta cu valorile tale, astfel încât sarcinile să reflecte latura ta artistică și altruistă. Financiar, fii atent la cheltuieli și orientează-te spre economisire. În privința sănătății, alege abordări holistice care hrănesc mintea și corpul, precum meditația sau exercițiile blânde.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Motivul pentru care Antonia și-a mărit fesierul după a treia sarcină: „Voiam să obțin pe loc ce vedeam eu pe Instagram”. Artista a răspuns celor care au criticat-o, după ce a ajuns la spital
Motivul pentru care Antonia și-a mărit fesierul după a treia sarcină: „Voiam să obțin pe loc ce vedeam eu pe Instagram”. Artista a răspuns celor care au criticat-o, după ce a ajuns la spital
Fanatik
Cum a reușit Mihai Neșu să treacă peste accidentarea de acum 14 ani: ”Dumnezeu mi-a dat un scop”
Cum a reușit Mihai Neșu să treacă peste accidentarea de acum 14 ani: ”Dumnezeu mi-a dat un scop”
GSP.ro
Stelian Ogică a mers peste fostul arbitru Florin Chivulete: „Mi-a recunoscut că Alexandra ori se duce cu el, ori cu mine”
Stelian Ogică a mers peste fostul arbitru Florin Chivulete: „Mi-a recunoscut că Alexandra ori se duce cu el, ori cu mine”
Click.ro
Trei zodii își schimbă radical viața începând cu 1 ianuarie 2026. Vor avea parte de iubire și noroc din abundență
Trei zodii își schimbă radical viața începând cu 1 ianuarie 2026. Vor avea parte de iubire și noroc din abundență
TV Mania
„Putea să se termine tragic.” Antonia rupe tăcerea despre cele trei operații prin care a trecut din cauză că a vrut un posterior bombat - iar mărturisirea ei a devenit instant virală. Ce s-a întâmplat, de fapt?
„Putea să se termine tragic.” Antonia rupe tăcerea despre cele trei operații prin care a trecut din cauză că a vrut un posterior bombat - iar mărturisirea ei a devenit instant virală. Ce s-a întâmplat, de fapt?
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Citește și...
Cum făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal: ”Dacă aveam eu bani, nu erau ai mei, erau ai noștri”
Explozie de cazuri de gripă în România. Un nou virus gripal se răspândește rapid, peste 3.000 de îmbolnăviri într-o săptămână
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Fotbaliști uriași, dependenți de alcool. Cine a câștigat lupta și cine a fost doborât de viciu
Horoscop 14 decembrie 2025. O zodie primește prima de Crăciun, dar nu e suma la care spera. Va ceda nervos, toate planurile pentru sărbători se prăbușesc
Horoscop 13 decembrie 2025. Jupiter retrograd în zodia Leu. Zâmbete largi și fericire în suflet. O zodie pornește cu speranță pe un drum nou
Horoscop săptămânal 15 - 21 decembrie 2025. Noroc divin. O zodie trăiește dragostea nebună la care visa și primește o ofertă financiară de nerefuzat
Pârtii de schi de vis
Iubitul Rodicăi Stănoiu, surprins de paparazzi. Detaliul care a atras atenţia tuturor! Ce purta bărbatul la mână

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum a reacționat Oana Moșneagu când a văzut scenele intime dintre Vlad Gherman și Rebecca Nicolescu, din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”: „Mi-a trebuit actor”
Cum a reacționat Oana Moșneagu când a văzut scenele intime dintre Vlad Gherman și Rebecca Nicolescu, din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”: „Mi-a trebuit actor”
Când se căsătoresc Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Artistul a făcut anunțul cel mare
Când se căsătoresc Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Artistul a făcut anunțul cel mare
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Narcisa Suciu, despre cum a ajuns să fie amantă și să aibă un copil cu un bărbat însurat: “Când ești domnișoară...”. Cum a reacționat soția bărbatului când a aflat
Narcisa Suciu, despre cum a ajuns să fie amantă și să aibă un copil cu un bărbat însurat: “Când ești domnișoară...”. Cum a reacționat soția bărbatului când a aflat
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a răbufnit în mediul online: “Nu mai pot cu subiectul ăsta! De atâția ani, m-am și săturat”. Prin ce trece tânăra
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a răbufnit în mediul online: “Nu mai pot cu subiectul ăsta! De atâția ani, m-am și săturat”. Prin ce trece tânăra
Elle
Gina Chirilă, apariție superbă la ELLE STYLE AWARDS 2025! Modelul a optat pentru o rochie care i-a pus în evidență silueta perfectă. FOTO
Gina Chirilă, apariție superbă la ELLE STYLE AWARDS 2025! Modelul a optat pentru o rochie care i-a pus în evidență silueta perfectă. FOTO
Dana Rogoz, apariție provocatoare la ELLE Style Awards 2025. Vezi ce ținută inedită a purtat actrița. FOTO
Dana Rogoz, apariție provocatoare la ELLE Style Awards 2025. Vezi ce ținută inedită a purtat actrița. FOTO
Naomi Hedman, fosta logodnică a lui Florin Ristei, apariție îndrăzneață la ELLE STYLE AWARDS 2025! Cum arată ținuta sexy pe care a purtat-o. FOTO
Naomi Hedman, fosta logodnică a lui Florin Ristei, apariție îndrăzneață la ELLE STYLE AWARDS 2025! Cum arată ținuta sexy pe care a purtat-o. FOTO
DailyBusiness.ro
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
A1.ro
Vedeta de 21 de ani care a fost surprinsă sărutându-se cu un bărbat de 65 de ani. Reacția mamei sale faimoase a devenit virală
Vedeta de 21 de ani care a fost surprinsă sărutându-se cu un bărbat de 65 de ani. Reacția mamei sale faimoase a devenit virală
Andreea Mantea, despre rolul de mamă singură: "Maternitatea este o binecuvântare, nu un sacrificiu!" Cine o ajută să își crească băiatul
Andreea Mantea, despre rolul de mamă singură: "Maternitatea este o binecuvântare, nu un sacrificiu!" Cine o ajută să își crească băiatul
Horoscop 14 decembrie 2025. O zodie primește prima de Crăciun, dar nu e suma la care spera. Va ceda nervos, toate planurile pentru sărbători se prăbușesc
Horoscop 14 decembrie 2025. O zodie primește prima de Crăciun, dar nu e suma la care spera. Va ceda nervos, toate planurile pentru sărbători se prăbușesc
Cum arată și cu ce se ocupă Daria Crăciun, fiica Narcisei Suciu. Tânăra locuiește în Finlanda
Cum arată și cu ce se ocupă Daria Crăciun, fiica Narcisei Suciu. Tânăra locuiește în Finlanda
Raluca Pastramă, din nou în rochie de mireasă. Imaginile au generat numeroase reacții
Raluca Pastramă, din nou în rochie de mireasă. Imaginile au generat numeroase reacții
Observator News
O timişoreancă a luat la bătaie angajaţii unui bar pentru că nu-şi terminase şampania, iar localul se închidea
O timişoreancă a luat la bătaie angajaţii unui bar pentru că nu-şi terminase şampania, iar localul se închidea
Libertatea pentru Femei
“M-a sunat Lia…”. Dar cine este Lia, de fapt! Cu cine e căsătorită? Trecutul neștiut și detalii grave despre Lia Savonea, cea mai puternică femeie din justiția română
“M-a sunat Lia…”. Dar cine este Lia, de fapt! Cu cine e căsătorită? Trecutul neștiut și detalii grave despre Lia Savonea, cea mai puternică femeie din justiția română
Au rămas văduvi, și-au îngropat soții în 2023, iar acum formează un cuplu! Celebrul magnat iubește din nou, la doi ani de la moartea soției, o artistă iubită în România
Au rămas văduvi, și-au îngropat soții în 2023, iar acum formează un cuplu! Celebrul magnat iubește din nou, la doi ani de la moartea soției, o artistă iubită în România
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Simptome de cancer osos. 5 semne de avertizare timpurie
Simptome de cancer osos. 5 semne de avertizare timpurie
Ce s-a întâmplat Cu Michelle Obama? A fost acuzată că a luat Ozempic / FOTO
Ce s-a întâmplat Cu Michelle Obama? A fost acuzată că a luat Ozempic / FOTO
5 semne de avertizare că nivelul zahărului din sânge este prea mare
5 semne de avertizare că nivelul zahărului din sânge este prea mare
Horoscop pentru a doua jumătate a lunii decembrie 2025. Previziuni astrele pe final de an
Horoscop pentru a doua jumătate a lunii decembrie 2025. Previziuni astrele pe final de an
TV Mania
„Putea să se termine tragic.” Antonia rupe tăcerea despre cele trei operații prin care a trecut din cauză că a vrut un posterior bombat - iar mărturisirea ei a devenit instant virală. Ce s-a întâmplat, de fapt?
„Putea să se termine tragic.” Antonia rupe tăcerea despre cele trei operații prin care a trecut din cauză că a vrut un posterior bombat - iar mărturisirea ei a devenit instant virală. Ce s-a întâmplat, de fapt?
Smiley și Gina Pistol au publicat fotografia care a cucerit internetul. Josephine, într-o ipostază adorabilă, iar prima lor poză de Crăciun din acest an a devenit instant virală
Smiley și Gina Pistol au publicat fotografia care a cucerit internetul. Josephine, într-o ipostază adorabilă, iar prima lor poză de Crăciun din acest an a devenit instant virală
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Cât costă să trăiești o lună în Madrid, în 2025. Calcul complet | chirie, mâncare, facturi
Cât costă să trăiești o lună în Madrid, în 2025. Calcul complet | chirie, mâncare, facturi
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton