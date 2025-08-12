  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 13 august 2025. Zodia care dărâmă bariera ghinionului din viața ei. Primește energia astrelor pentru a face schimbări pozitive în viața ei

Horoscop 13 august 2025. Zodia care dărâmă bariera ghinionului din viața ei. Primește energia astrelor pentru a face schimbări pozitive în viața ei

Horoscop 13 august 2025. Zodia care dărâmă bariera ghinionului din viața ei. Primește energia astrelor pentru a face schimbări pozitive în viața ei
Claudia Grigore
.

Horoscop 13 august 2025. O zi ce aduce claritatea necesară pentru schimbări pozitive pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru Gemeni, universul pregătește o etapă de eliberare și progres. Configurațiile astrale din această perioadă acționează ca un catalizator puternic, spărgând zidurile invizibile care au blocat până acum evoluția personală și profesională. Saturn și Jupiter lucrează în tandem pentru a-ți aduce claritate, determinare și oportunități reale de schimbare.

Horoscop 13 august 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 13 august 2025

Berbec, ziua de azi te invită să îți pui în valoare abilitățile naturale de lider, pe măsură ce Luna se aliniază cu Mercur și îți sporește capacitatea de comunicare. Dacă așteptai momentul potrivit pentru a-ți prezenta ideile, acum este timpul. Totuși, evită să iei decizii pripite – cântărește bine opțiunile. Energia ta dinamică poate atrage oameni care să îți susțină cauza, deschizând șanse de succes prin colaborare. Prezența lui Venus îți amplifică farmecul, ceea ce aduce armonie în relațiile personale. Deschide-te față de un prieten apropiat sau partener și împărtășește-ți aspirațiile – sprijinul lor poate fi neprețuit. Chiar dacă programul este încărcat, găsește timp pentru reflecție și aliniază-ți acțiunile cu obiectivele interioare. Spre seară, un mesaj neașteptat îți poate schimba planurile, dar rămâi flexibil – schimbarea ar putea aduce oportunități interesante. Menține echilibrul și ai grijă de tine, pentru a rămâne concentrat și motivat la începutul acestui ciclu promițător.

Parcă a întinerit! La 51 de ani, îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Parcă a întinerit! La 51 de ani, îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 13 august 2025

Taur, natura ta practică este astăzi în centrul atenției, sub influența Soarelui, care te îndeamnă la planificare atentă. Poți găsi soluții neașteptate la probleme vechi dacă îți asculți instinctele și îți folosești creativitatea. Discuțiile cu colegi sau mentori pot aduce perspective valoroase, așa că fii deschis la schimbul de idei. Aspectele financiare îți pot solicita atenția; o abordare pragmatică îți asigură progres constant spre obiective. Pe plan social, influența lui Venus favorizează conexiuni plăcute, iar o întâlnire surprinzătoare îți poate înfrumuseța ziua. Fii receptiv la noi cercuri sociale sau oportunități de networking care se aliniază cu interesele tale. Spre seară, răsfață-te cu o activitate relaxantă care să te reconecteze cu tine însuți – o seară liniștită alături de cei dragi sau dedicată unui hobby poate echilibra ritmul alert al zilei. Printre agitația momentului, nu uita să practici recunoștința pentru realizările tale și să îți conturezi următorii pași către succes.

Citește și: Zodii care își schimbă radical viața vara aceasta. Transformări care nu mai pot fi amânate

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 13 august 2025

Este momentul în care lecțiile dure din trecut se transformă în resurse interioare solide, oferindu-ți încrederea necesară pentru a-ți rescrie povestea. Vei observa cum coincidențele „întâmplătoare” devin sincronizări perfecte, iar oamenii și situațiile care apar în viața ta au rolul de a te împinge înainte.
Pe plan financiar, se conturează șanse de redresare și investiții inspirate, în timp ce în plan personal poți experimenta o deschidere emoțională care vindecă relații și clarifică sentimente. Energia astrelor te sprijină să ieși din zona de stagnare, să-ți setezi obiective curajoase și să acționezi cu încredere.
Gemenii care profită de această perioadă nu doar că vor depăși ghinionul, dar își vor construi un nou drum, solid și armonios, pe termen lung.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 13 august 2025

Rac, energiile cosmice te îndeamnă astăzi să îți concentrezi atenția asupra casei și familiei. Alinierea planetară sprijină consolidarea relațiilor și îndeplinirea responsabilităților domestice. Dacă te-ai gândit să începi un proiect casnic sau să organizezi o reuniune de familie, acum este momentul potrivit. Influența lui Venus aduce căldură și înțelegere în interacțiuni, creând un climat armonios. Lasă-ți intuiția să te ghideze în gestionarea nuanțelor emoționale, mai ales în relațiile apropiate. Ai încredere în instinct atunci când abordezi subiecte delicate – o conversație sinceră poate aduce vindecare și o conexiune reînnoită. Pe plan profesional, munca ta dedicată poate atrage recunoaștere sau poate deschide uși către noi oportunități. Menține un echilibru între viața profesională și cea personală pentru a păstra armonia. Reflectează la nevoile tale emoționale și acordă-ți timp pentru activități care îți reîncarcă energia, cum ar fi meditația sau o seară liniștită alături de cei dragi. Cu planificare atentă, ziua promite progres și momente pline de semnificație.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 13 august 2025

Leu, astăzi energiile îți pun în prim-plan ambițiile și proiectele creative, pe măsură ce Soarele îți luminează drumul. Profită de acest val de energie pentru a avansa în inițiative care îți aprind pasiunea – entuziasmul tău poate inspira și pe alții să ți se alăture. Colaborează cu oameni care împărtășesc aceeași viziune și rămâi deschis la idei inovatoare. În plan personal, farmecul tău este amplificat de influența lui Venus, facilitând conexiuni atât noi, cât și cu persoane din trecut. O comunicare neașteptată poate duce la planuri sociale interesante și îți poate oferi ocazia să îți pui în valoare talentele. Financiar, ar putea apărea o oportunitate surpriză; folosește-ți discernământul și evită deciziile impulsive. Spre seară, rezervă timp pentru reflecție și recunoștință, stabilind intenții clare pentru viitoarele reușite. Echilibrează dorința de afirmare cu momente de odihnă, pentru a-ți păstra energia și claritatea. Ziua este favorabilă acțiunilor îndrăznețe și legăturilor autentice – trăiește-o din plin.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 13 august 2025

Fecioară, ziua de azi este dedicată introspecției și atenției la detalii, în timp ce Luna se aliniază cu Mercur, amplificându-ți abilitățile analitice. Concentrează-te pe sarcini ce necesită precizie și planificare, deoarece ochiul tău atent nu va scăpa detaliile importante. Ia în calcul reluarea unor proiecte ce pot beneficia de revizuirea ta atentă. Comunicarea este fluidă – încurajează dialogurile deschise cu colegii și persoanele dragi pentru a construi înțelegere reciprocă. Natura ta practică este un atu și în gestionarea finanțelor: reevaluează cheltuielile și investițiile pentru rezultate pe termen lung. O discuție constructivă despre obiectivele tale viitoare îți poate dezvălui opțiuni pe care nu le-ai observat înainte. Pe plan personal, atenția la micile gesturi întărește legăturile emoționale. Influența lui Venus aduce momente de plăcere simplă și confort casnic. Acordă-ți timp pentru reflecție și ancorare, astfel încât ziua să îți aducă atât claritate, cât și satisfacții profesionale și personale.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 13 august 2025

Balanță, cuvântul-cheie al zilei este echilibrul, pe măsură ce cauți armonia între dorințele tale personale și cerințele exterioare. Soarele îți pune accentul pe relații; o abordare armonioasă te va ajuta să aplanezi tensiuni și să încurajezi cooperarea. Caută soluții creative pentru provocări și intră în dialog cu deschidere și empatie. Venus, planeta ta guvernatoare, îți amplifică farmecul și îți conferă o influență magnetică, atrăgând oamenii către punctul tău de vedere. Ascultă activ și răspunde cu gândire, asigurând respect reciproc în toate interacțiunile. Planurile sociale se pot modifica pe neașteptate; adoptă flexibilitatea pentru a profita de ocaziile spontane de bucurie și conexiune. Pe plan profesional, abilitățile tale diplomatice strălucesc, favorizând colaborarea și parteneriatele avantajoase. Din punct de vedere financiar, ia decizii prudente care susțin stabilitatea; discernământul tău este solid și te ajută să alegi înțelept. Spre seară, relaxează-te prin activități care îți hrănesc sufletul – artă, muzică sau o plimbare liniștită. Astăzi, concentrarea combinată cu flexibilitatea îți aduce progres armonios și legături de suflet.

Citeşte și: Cum suportă zodiile despărțirea. Berbecul urlă, Racul plânge, iar Scorpionul se răzbună

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 13 august 2025

Scorpion, astrele îți oferă astăzi o claritate emoțională și o concentrare intensă. Implică-te în sarcini ce necesită planificare strategică, deoarece intuiția ta pătrunde dincolo de aparențe, dezvăluind oportunități ascunse. Alinierea planetară îți amplifică instinctele – ai încredere în ele și acționează cu determinare. În carieră, atitudinea ta fermă poate aduce descoperiri sau progrese semnificative în proiecte creative. În plan personal, comunicarea sinceră și deschisă întărește încrederea și aprofundează legăturile. Influența lui Venus aduce căldură și îți încurajează reconcilierea sau revigorarea unor relații existente. Fii atent la dinamica de putere și menține echilibrul în interacțiuni. Pe plan financiar, un plan bine gândit poate deschide drumul către avansare; fii prudent, dar optimist. În mijlocul ambiției și al efortului, rezervă timp pentru reîncărcare emoțională – meditația sau momentele de singurătate îți pot ghida pașii viitori. Este o zi cu potențial de revelații profunde și realizări importante, ideală pentru intenții clare și acțiuni concentrate.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 13 august 2025

Săgetător, ziua de astăzi te invită la aventură și descoperire, pe măsură ce astrele îți aprind entuziasmul pentru creștere și explorare. Cu Jupiter amplificând optimismul, îmbrățișează experiențele noi și extinde-ți orizonturile. O oportunitate spontană de călătorie sau învățare îți poate aduce noi perspective și satisfacții. În plan profesional, deschiderea către inovație și colaborare poate genera rezultate remarcabile. Implică-ți colegii cu ideile tale entuziaste, cultivând spiritul de echipă și succesul comun. În plan personal, interacțiunile sociale animate aduc bucurie și apropiere; organizează activități care reunesc prieteni sau familie din medii diverse. Influența lui Venus îți favorizează viața sentimentală, fiind un moment bun pentru a reaprinde o conexiune romantică sau a duce relațiile existente la un nou nivel, cu căldură și umor. Păstrează un echilibru între spontaneitate și responsabilități, astfel încât deciziile tale să reflecte valorile tale autentice. Spre finalul zilei, reflectează la momentele de vârf și lecțiile învățate. Este o zi a explorării curajoase și a conexiunilor autentice, care îți luminează drumul înainte.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 13 august 2025

Capricorn, spiritul practic și viziunea pe termen lung îți ghidează astăzi acțiunile, încurajându-te să te concentrezi pe sustenabilitate și creștere structuratӑ. Luna îți activează sectorul carierei, motiv pentru care este momentul ideal să faci planuri strategice și să depui eforturi disciplinate pentru atingerea obiectivelor viitoare. Abordarea ta metodică va aduce rezultate concrete, iar perseverența este cheia succesului. În discuțiile profesionale, claritatea și pragmatismul vor asigura un dialog productiv; urmărește acorduri ferme, aliniate cu aspirațiile tale. Din punct de vedere financiar, spiritul tău analitic strălucește, permițându-ți să identifici oportunități bune pentru investiții sau planuri de economisire, consolidând stabilitatea. Relațiile personale pot necesita prezența ta activă; acordă timp celor dragi, ascultă și implică-te cu răbdare. Căldura lui Venus îmbunătățește interacțiunile de familie, adâncind conexiunile prin gesturi atente. Menține echilibrul între muncă și împlinirea personală. Spre seară, oferă-ți momente de relaxare și introspecție – jurnalul sau meditația te pot ajuta să te ancorezi.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 13 august 2025

Vărsător, inovația și originalitatea îți sunt aliați astăzi, în timp ce astrele îți stimulează gândirea creativă și capacitatea de a găsi soluții neconvenționale. Valorifică-ți viziunea și aplic-o în proiecte care cer abordări inventive sau rezolvări ingenioase. Colaborează cu persoane care îți împărtășesc deschiderea către idei noi; această sinergie poate duce la inițiative remarcabile. Influența lui Venus îți luminează interacțiunile sociale; bucură-te de întâlniri spontane sau de noi prietenii care rezonează cu valorile tale. Comunicarea este esențială – exprimă-ți clar și încrezător punctele de vedere, întărind legăturile atât cu apropiații, cât și cu noi cunoștințe. Pe plan sentimental, dragostea poate apărea pe neașteptate; fii deschis la momente de sincronizare frumoasă. Financiar, armonizează aspirațiile cu un cadru realist, pentru o evoluție constantă. Spre finalul zilei, răsfață-ți mintea și sufletul cu activități care te inspiră – fie că e vorba de artă, tehnologie sau scris.

Citeşte şi: Care sunt cele mai toxice perechi de zodii într-o relație. Nu ar trebui să fie niciodată împreună!

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 13 august 2025

Pești, ziua de astăzi îți aduce un amestec de intuiție și compasiune, cu astrele aliniate în favoarea ta. Ai încredere în vocea interioară pentru a-ți ghida deciziile, fie ele personale sau profesionale; sensibilitatea ta îți oferă perspective pe care alții le pot trece cu vederea. Proiectele creative se dezvoltă armonios sub atingerea ta imaginativă; colaborează cu oameni care îți apreciază viziunea artistică. Venus îți sprijină legăturile emoționale; deschide-ți inima către conversații sincere, întărind relațiile prin înțelegere și vise comune. În carieră, profită de ocaziile de a-ți etala talentele, deoarece recunoașterea pentru munca depusă în trecut poate fi aproape. Din punct de vedere financiar, adoptă o abordare echilibrată și prudentă, pentru a-ți consolida securitatea. Starea ta de bine este prioritară – rezervă timp pentru activități care îți liniștesc mintea și îți revigorează sufletul, precum yoga, meditația sau arta. Prețuiește conexiunile cu cei dragi care îți aduc bucurie și sprijin.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cântecul de muzică populară care a răsunat la UNTOLD 2025. Pe cine a invitat Irina Rimes pe scenă: „Ne mândrim cu voi”
Cântecul de muzică populară care a răsunat la UNTOLD 2025. Pe cine a invitat Irina Rimes pe scenă: „Ne mândrim cu voi”
Fanatik
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
GSP.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Click.ro
Ce bea Adrian Enache, pe stomacul gol, la primele ore ale dimineții: „Tratament japonez”. Avertismentul nutriționiștilor
Ce bea Adrian Enache, pe stomacul gol, la primele ore ale dimineții: „Tratament japonez”. Avertismentul nutriționiștilor
TV Mania
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Citește și...
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul călduros care i-a uimit pe toţi
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Euro vine mai repede decât cred românii. Ce se întâmplă din 2026
Horoscop 12 august 2025. Perseidele îi aduc bani și noroc în dragoste. O zodie ajunge pe culmile succesului
Horoscop 11 august 2025. Gata cu Mercur retrograd! Urmează schimbări radicale. O zodie se întoarce la o fostă iubire și își reface viața
Horoscop 10 august 2025. Mercur în zodia Leu. Tensiuni și conflicte în cuplu pentru o zodie. Adevărul va ieși la suprafață
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Maria de la Insula Iubirii, dezvăluiri cutremurătoare: A suferit un infarct!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Serghei Mizil s-a dezbrăcat în direct, spre șocul tuturor: „Momentul de aur al televiziunii post-decembriste”
Serghei Mizil s-a dezbrăcat în direct, spre șocul tuturor: „Momentul de aur al televiziunii post-decembriste”
Fiul lui Cătălin Zmărăndescu s-a despărțit de mama copilului său. Tânărul are deja o nouă parteneră
Fiul lui Cătălin Zmărăndescu s-a despărțit de mama copilului său. Tânărul are deja o nouă parteneră
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Elle
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Andreea Berecleanu, escapadă la mare cu trenul alături de soțul ei. Ce surpriză a avut prezentatoarea la întoarcere: „Nu mai înțeleg nimic...”
Andreea Berecleanu, escapadă la mare cu trenul alături de soțul ei. Ce surpriză a avut prezentatoarea la întoarcere: „Nu mai înțeleg nimic...”
Romina Gingașu, petrecere de lux la Monte Carlo de ziua ei de naștere! Cum arată rochia cu care soția miliardarului Piero Ferrari a atras toate privirile. Foto
Romina Gingașu, petrecere de lux la Monte Carlo de ziua ei de naștere! Cum arată rochia cu care soția miliardarului Piero Ferrari a atras toate privirile. Foto
DailyBusiness.ro
Prețul halucinant pe care trebuie să-l dai pentru o salată în aeroport, potrivit unei fotografii virale. „E de noaptea minții”
Prețul halucinant pe care trebuie să-l dai pentru o salată în aeroport, potrivit unei fotografii virale. „E de noaptea minții”
Peste 100 de biserici vor să renunțe la cutia milei şi implementează plata cu cardul pentru donaţii
Peste 100 de biserici vor să renunțe la cutia milei şi implementează plata cu cardul pentru donaţii
A1.ro
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Ce relație are Cristina Șișcanu cu soacra ei: „Dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, „soacra” ar prinde podiumul”
Ce relație are Cristina Șișcanu cu soacra ei: „Dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, „soacra” ar prinde podiumul”
Cristina Bălan, mesaj emoționant cu ocazia aniversării de 12 ani a gemenilor ei, Toma și Matei, care au sindromul Down: „Primim, cu bucurie și smerenie, lecțiile pe care ni le dăruiți”
Cristina Bălan, mesaj emoționant cu ocazia aniversării de 12 ani a gemenilor ei, Toma și Matei, care au sindromul Down: „Primim, cu bucurie și smerenie, lecțiile pe care ni le dăruiți”
Alina Petre, hărțuită de fostul soț, Bogdan Vasiliu. „Îmi cere bani de chirie și mă caută”
Alina Petre, hărțuită de fostul soț, Bogdan Vasiliu. „Îmi cere bani de chirie și mă caută”
Cum ține Mihaela Rădulescu amintirea lui Felix Baumgartner vie: „Totul împreună...”
Cum ține Mihaela Rădulescu amintirea lui Felix Baumgartner vie: „Totul împreună...”
Observator News
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Viva.ro
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
De ce NU este bine să foloseşti telefonul în avion? Iată adevăratul motiv!
De ce NU este bine să foloseşti telefonul în avion? Iată adevăratul motiv!
PONTURI. Cum să fierbi porumbul ca să fie mai gustos. Reţeta secretă
PONTURI. Cum să fierbi porumbul ca să fie mai gustos. Reţeta secretă
ALERTĂ MEDICALĂ: Peste 11.000 de cutii de medicamente pentru hipertensiune arterială, retrase din farmacii
ALERTĂ MEDICALĂ: Peste 11.000 de cutii de medicamente pentru hipertensiune arterială, retrase din farmacii
Noua variantă COVID „Stratus” se răspândește rapid în SUA și Europa. Cum se manifestă
Noua variantă COVID „Stratus” se răspândește rapid în SUA și Europa. Cum se manifestă
TV Mania
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina! Vezi primele imagini cu inelul fabulos de peste 3 milioane de euro!
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton