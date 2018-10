Prima dată când am cunoscut întreaga familie a Andreei a fost atunci când ne-am întâlnit la shootingul pentru noul număr al revistei Unica. Pe soțul ei, George Burcea, actor, cu care s-a căsătorit în 2017, într-un eveniment discret, pe o plajă din California și pe Ella Maya, primul lor copil. Am bănuit dintotdeauna că Andreea este o femeie puternică și determinată, care știe foarte bine ce-și dorește de la viață și am fost curioasă să aflu cum a gestionat provocările maternității și cum se pregătește pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil.

Andreea mi-a spus că a știut dintotdeauna, încă dinainte să-l cunoască pe George, că va avea doi copii, și că este fericită că viața i-a împlinit, până acum, toate dorințele. „Eu cred foarte mult în legea de atracție, și chiar înainte să văd filmul „The Secret” și să citesc cartea, îmi proiectam tot timpul obiectivele, chiar dacă nu știam neapărat cum să ajung la ele, până într-un moment în care găseam drumul și le atingeam. Fie că a fost în carieră, number one, fie că au fost concertele, fie că a fost o casă, fie că a fost un tată bun pentru copiii mei și un soț iubitor. Acum patru ani, mi-am făcut o listă și am scris pe ea, printre altele, că vreau ca în următorii doi ani să întâlnesc un bărbat cu care să am doi copii, să fie iubitor, fidel, înalt (râde), și după doi ani, recitind lista, deja aveam soțul și un copil. Atunci am refăcut-o și am scris că vreau încă un copil în următorii doi ani. Și uite că se îndeplinește. Sunt însărcinată în cinci luni, noul bebe o să apară în viața noastră la începutul lunii martie.”

Andreea Bălan, însărcinată. Poze cu burtica

Despre așteptarea noului membru al familiei, Andreea mi-a mărturisit că nu se prea pregătește, pentru că a învățat multe lucruri din experiența primei sarcini. Știe ce o așteaptă, o să nască tot prin cezariană, a păstrat rochițele care i-au rămas mici Ellei Maya, iar în cazul în care copilul va fi băiat, le va face cadou cuiva care are nevoie.

Cât despre proiectele profesionale, Andreea a planificat totul în cel mai mic detaliu. Va cânta până după revelion, apoi în ianuarie va lua o pauză, iar la sfârșitul lunii martie se va reîntoarce pe șcenă. Pentru la anul pregătește un nou concept de show, cu alte costume și coregrafii, la care lucrează încă de pe acum, astfel încât imediat după ce naște, totul să fie gata. Până atunci, fanii se pot bucura de noul videoclip al Andreei, „Pe drum”, disponibil de câteva săptămâni pe toate canalele de difuzare.

Andreea Bălan, însărcinată în Unica de noiembrie. Citește interviul integral în revista Unica!

Foto: Alex Gălmeanu