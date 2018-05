Alessandra Stoicescu și soțul ei sărbătoresc 5 ani de căsnicie în Maldive

Alessandra Stoicescu și soțul ei, Sergiu Constantinescu, sărbătoresc cinci ani de căsnicie în insulele Maldive, una din cele mai spectaculoase locații de vacanță.

Vedeta Antenei 1 a împlinit, pe 28 aprilie, 42 de ani, așa că este dublu motiv de petrecere pe superba insulă. An de an, cei doi aleg pentru această perioadă o locație exotică pentru zece zile de relaxare. De la snorkeling până la plimbările cu bicicleta sau cu barca, Sandra și Sergiu au fost la fel de activi în vacanță cum sunt și acasă.

Cu toate astea, au găsit timp și pentru relaxare! Iată ce declară Alessandra: „Încă din luna noiembrie stabilim unde vom pleca la finalul lui aprilie, de ziua mea de naștere. Anul acesta eu am insistat să revenim în Maldive, unde am mai fost în urmă cu patru ani și m-au cucerit natura, culorile, particularitățile culturale, tot ce înseamnă acest loc spectaculos. Îmi place mult grija pe care o au toți de aici de a păstra natura cât mai neatinsă, de a o proteja, asta este extraordinar. Mereu alegem destinații de plajă în această vacanță, iar cu timpul am descoperit că o carte bună e mult mai folositoare în bagaj decât trei rochii. Nelipsite sunt produsele de protecție solară, iar recomandarea principală este: fără tocuri. De fapt, desculți, cum preferăm noi...“.