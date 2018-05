Prințul Harry și Meghan Markle au ales caleașca pentru nunta regală

Prințul Harry și Meghan Markle au alea caleașca cu care vor fi plimbați în ziua nunții lor, aceasta fiind o tradiție în familia regală.

Viitorii miri au ales un landou, dar au și o variantă de rezervă, în cazul în care va ploua.

Astfel, Prinţul Harry și Meghan Markle au cercetat colecția regală de trăsuri și calești și au optat pentru un landou Ascot, din 1880, unul dintre cele cinci tipuri de vehicule trase de cai, aflate în Grajdurile regale.

Mirii vor putea fi văzuți din caleașca regală, ce va fi escortată de un regiment de cavalerie al Casei Regale. Tot atunci ei vor avea ocazia să salute mulțimea adunată pe străzi.

The carriage is one of five Ascot Landaus in the Royal Mews. The carriages are used in official and ceremonial state events, such as Coronations, Royal Weddings and State Visits. pic.twitter.com/GxckiNyCLu

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 2, 2018