Vreți să fiți nașii noștri? Idei cadouri pentru nașii de căsătorie

Alegerea nașilor de cununie e unul dintre momentele cele mai importante în pregătirea nunții. Nașii nu sunt doar martori la cununie, ci devin parte din familia extinsă. Din acest motiv, modul în care pui întrebarea contează.

La fel de important este și gestul cu care însoțești întrebarea, cum ar fi oferirea unor coșuri cadou pentru nași.

Cum îi întrebi dacă vor să vă fie nași de nuntă?

Invita-i la o cină, fie acasă la voi, fie la un restaurant unde știi că se simt bine. După ce ați stat de vorbă, spune-le cât de mult îi apreciați și că v-ați dori să vă fie alături ca nași de cununie.

Dacă vrei ca momentul să fie mai special, pregătește un coș pentru nași nuntă cu produse gourmet și un bilețel pe care să scrii întrebarea.

Idei de cadouri pentru nași

În tradiția românească, se oferă adesea un plocon pentru nași. Acesta poate fi compus din băuturi, dulciuri, cafea de calitate, gustări și o mulțime de alte produse gourmet.

Exemple de idei plocon nași:

Vinuri sau șampanie de calitate

Ciocolată artizanală

Cafea de specialitate sau seturi de ceaiuri

Ulei de măsline, terine gourmet, dulcețuri artizanale și alte produse tradiționale

Accesorii decorative pentru casă

Înainte să cumperi, gândește-te ce le place. Dacă știi că beau vin roșu, nu alege vin spumant. Dacă știi că preferă dulciurile, pune accent pe praline, biscuiți și produse de patiserie și mai puțin pe produsele sărate.

Când să le oferi cadoul

Când simți că este momentul în care să pui întrebarea, este și momentul oferirii cadoului, pregătește-l din timp și păstrează-l la îndemână. Dacă întâlnirea este la restaurant, roagă personalul să-l aducă.

De ce merită să alegi un coș gata pregătit?

Când comanzi online coșuri cadou pentru nași, economisești timp și primești un aranjament gândit profesionist. De exemplu, pe Cadoul Special găsești coșuri tematice, cu produse de brand și ambalaje care arată impecabil. Nu trebuie să îți faci griji că nu iese frumos – totul e deja pregătit.

Alte idei pentru a marca momentul

Iată 3 idei la modă prin care poți întreba un cuplu dacă vrea să fie nași:

Cutie cu baloane cu heliu – când deschid cutia, baloanele se ridică, iar pe unul dintre ele este scris „Vreți să fiți nașii noștri?”. Tort personalizat – comanzi un tort pe care scrii direct întrebarea cu glazură sau cu litere din ciocolată. Etichetă pe o sticlă de băutură – alegi un vin sau o șampanie bună și pui o etichetă pe care scrie întrebarea.

Momentul în care întrebi un cuplu dacă vrea să vă fie nași de cununie trebuie să fie sincer, intim, personal și marcat cu un gest frumos. Un coș pentru nași nuntă poate fi exact ce ai nevoie ca să transmiți mesajul potrivit, faptul că îi respecți și că ar însemna mult pentru voi să îi aveți alături ca și părinți spirituali.

Dacă vrei să eviți tot stresul căutării cadoului perfect și să ai garanția că darul tău este ambalat impecabil, poți găsi coșuri cadou pentru nași pe Cadoul Special – aranjamente gata pregătite, cu produse premium și ambalaje elegante, livrate direct acasă.

Indiferent cum alegi să pui întrebarea, contează să fie din inimă și să arate respectul pe care îl ai pentru viitorii nași!

