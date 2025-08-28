  MENIU  
Home > Advertorial > Vreți să fiți nașii noștri? Idei cadouri pentru nașii de căsătorie

Vreți să fiți nașii noștri? Idei cadouri pentru nașii de căsătorie

Vreți să fiți nașii noștri? Idei cadouri pentru nașii de căsătorie
.

Alegerea nașilor de cununie e unul dintre momentele cele mai importante în pregătirea nunții. Nașii nu sunt doar martori la cununie, ci devin parte din familia extinsă. Din acest motiv, modul în care pui întrebarea contează.

La fel de important este și gestul cu care însoțești întrebarea, cum ar fi oferirea unor coșuri cadou pentru nași.

Cum îi întrebi dacă vor să vă fie nași de nuntă?

  • Invita-i la o cină, fie acasă la voi, fie la un restaurant unde știi că se simt bine. După ce ați stat de vorbă, spune-le cât de mult îi apreciați și că v-ați dori să vă fie alături ca nași de cununie.
  • Dacă vrei ca momentul să fie mai special, pregătește un coș pentru nași nuntă cu produse gourmet și un bilețel pe care să scrii întrebarea. 
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Recomandarea zilei

Idei de cadouri pentru nași

În tradiția românească, se oferă adesea un plocon pentru nași. Acesta poate fi compus din băuturi, dulciuri, cafea de calitate, gustări și o mulțime de alte produse gourmet.

Divorțul anului în România. Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat după 22 de ani. Primele informații
Divorțul anului în România. Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat după 22 de ani. Primele informații
Recomandarea zilei

Exemple de idei plocon nași:

  • Vinuri sau șampanie de calitate
  • Ciocolată artizanală
  • Cafea de specialitate sau seturi de ceaiuri
  • Ulei de măsline, terine gourmet, dulcețuri artizanale și alte produse tradiționale
  • Accesorii decorative pentru casă

Înainte să cumperi, gândește-te ce le place. Dacă știi că beau vin roșu, nu alege vin spumant. Dacă știi că preferă dulciurile, pune accent pe praline, biscuiți și produse de patiserie și mai puțin pe produsele sărate.

Când să le oferi cadoul

Când simți că este momentul în care să pui întrebarea, este și momentul oferirii cadoului, pregătește-l din timp și păstrează-l la îndemână. Dacă întâlnirea este la restaurant, roagă personalul să-l aducă. 

De ce merită să alegi un coș gata pregătit?

Când comanzi online coșuri cadou pentru nași, economisești timp și primești un aranjament gândit profesionist. De exemplu, pe Cadoul Special găsești coșuri tematice, cu produse de brand și ambalaje care arată impecabil. Nu trebuie să îți faci griji că nu iese frumos – totul e deja pregătit.

Alte idei pentru a marca momentul

Iată 3 idei la modă prin care poți întreba un cuplu dacă vrea să fie nași:

  1. Cutie cu baloane cu heliu – când deschid cutia, baloanele se ridică, iar pe unul dintre ele este scris „Vreți să fiți nașii noștri?”.
  2. Tort personalizat – comanzi un tort pe care scrii direct întrebarea cu glazură sau cu litere din ciocolată.
  3. Etichetă pe o sticlă de băutură – alegi un vin sau o șampanie bună și pui o etichetă pe care scrie întrebarea.

Momentul în care întrebi un cuplu dacă vrea să vă fie nași de cununie trebuie să fie sincer, intim, personal și marcat cu un gest frumos. Un coș pentru nași nuntă poate fi exact ce ai nevoie ca să transmiți mesajul potrivit, faptul că îi respecți și că ar însemna mult pentru voi să îi aveți alături ca și părinți spirituali. 

Dacă vrei să eviți tot stresul căutării cadoului perfect și să ai garanția că darul tău este ambalat impecabil, poți găsi coșuri cadou pentru nași pe Cadoul Special – aranjamente gata pregătite, cu produse premium și ambalaje elegante, livrate direct acasă. 

Indiferent cum alegi să pui întrebarea, contează să fie din inimă și să arate respectul pe care îl ai pentru viitorii nași!

Sursa foto: unsplash.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
George Vornicu și Ionela Coșa s-au logodit. Momente emoționante la „Insula iubirii” 2025
George Vornicu și Ionela Coșa s-au logodit. Momente emoționante la „Insula iubirii” 2025
Enrique Iglesias și Anna Kournikova vor deveni părinți pentru a patra oară. Cei doi formează un cuplu de 24 de ani
Enrique Iglesias și Anna Kournikova vor deveni părinți pentru a patra oară. Cei doi formează un cuplu de 24 de ani
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A, adevărul despre relația pe care o are cu finii Valentina Pelinel și Cristi Borcea: „Noi deschidem greu poarta casei noastre”
Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A, adevărul despre relația pe care o are cu finii Valentina Pelinel și Cristi Borcea: „Noi deschidem greu poarta casei noastre”
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Elle
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Tily Niculae, mesaj surprizător la câteva zile după anunțul divorțului de Dragoș Popescu, după 15 ani de căsătorie: „Viața e frumoasă atunci când…”
Tily Niculae, mesaj surprizător la câteva zile după anunțul divorțului de Dragoș Popescu, după 15 ani de căsătorie: „Viața e frumoasă atunci când…”
Andi Moisescu, PRIMELE REACȚII după apariția știrii că el și Olivia Steer au divorțat, după 22 de ani de căsătorie. Ce a declarat prezentatorul
Andi Moisescu, PRIMELE REACȚII după apariția știrii că el și Olivia Steer au divorțat, după 22 de ani de căsătorie. Ce a declarat prezentatorul
DailyBusiness.ro
Plățile neautorizate de 10 miliarde de euro prin PayPal zguduie băncile europene
Plățile neautorizate de 10 miliarde de euro prin PayPal zguduie băncile europene
Cum arată interiorul casei construite de Adela Popescu și Radu Vâlcan la țară. Actrița, încântată de rezultat
Cum arată interiorul casei construite de Adela Popescu și Radu Vâlcan la țară. Actrița, încântată de rezultat
A1.ro
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Cine a fost iubita lui Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. Au format un cuplu timp de cinci ani
Cine a fost iubita lui Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. Au format un cuplu timp de cinci ani
Cine este și cu ce se ocupă Olivia Steer
Cine este și cu ce se ocupă Olivia Steer
Betty Salam s-a afișat prima oară cu iubitul ei, după divorț. Cine este Roberto Tudor
Betty Salam s-a afișat prima oară cu iubitul ei, după divorț. Cine este Roberto Tudor
Povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer. Cum s-au cunoscut prezentatorul de la Apropo TV și soția lui: „Am descoperit că avem multe în comun”. Împreună au doi copii
Povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer. Cum s-au cunoscut prezentatorul de la Apropo TV și soția lui: „Am descoperit că avem multe în comun”. Împreună au doi copii
Observator News
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Libertatea pentru Femei
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Cât de rea ești în funcție de zodie!
Cât de rea ești în funcție de zodie!
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Redactia.ro
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cod roșu în România! „Uraganul invizibil” face ravagii şi pune în pericol inclusiv persoanele sănătoase
Cod roșu în România! „Uraganul invizibil” face ravagii şi pune în pericol inclusiv persoanele sănătoase
Trei zodii lovite din plin de ghinion! Intră în cea mai grea etapă şi totul le merge pe dos
Trei zodii lovite din plin de ghinion! Intră în cea mai grea etapă şi totul le merge pe dos
Elon Musk a confirmat cea mai mare temere a tuturor: „Nu trăim într-o realitate…”
Elon Musk a confirmat cea mai mare temere a tuturor: „Nu trăim într-o realitate…”
Alertă în supermarketuri: produs retras de urgență, risc major de cancer!
Alertă în supermarketuri: produs retras de urgență, risc major de cancer!
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Nativii din zodiac preferați de astre. Sunt un magnet pentru succes
Nativii din zodiac preferați de astre. Sunt un magnet pentru succes
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
Răsturnare de situaţie în cazul averii lui Felix Baumgartner. Ce a primit, de fapt, Mihaela Rădulescu! Familia sportivului nu o avea la suflet pe vedetă
Răsturnare de situaţie în cazul averii lui Felix Baumgartner. Ce a primit, de fapt, Mihaela Rădulescu! Familia sportivului nu o avea la suflet pe vedetă
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton