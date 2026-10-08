Top 5 lucruri pe care să le verifici înainte să alegi unde faci un RMN

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Un RMN nu se face oriunde. Investigația cere un aparat dedicat, un centru de imagistică și un medic radiolog care să interpreteze imaginile. Pentru că pacientul alege de cele mai multe ori singur unde face examinarea, merită verificate câteva lucruri înainte de programare. Specialiștii Clinica Sante explică mai jos care sunt aceste lucruri și cum se aplică ele în centrele de imagistică ale rețelei.

Ce trebuie verificat înainte de a alege unde faci un RMN?

Cinci criterii fac diferența între un centru de imagistică și altul:

Tipurile de RMN disponibile: centrul trebuie să poată face exact investigația recomandată de medic, inclusiv protocoalele speciale și examinarea cu substanță de contrast.

Evaluarea de siguranță dinaintea examinării: implanturile, dispozitivele medicale și claustrofobia trebuie verificate înainte, nu în ziua investigației.

Cine interpretează imaginile și când vine rezultatul: un RMN este util doar împreună cu interpretarea unui medic radiolog.

Locația, programul și decontarea prin CAS: contează unde se află centrul, când se fac investigațiile și dacă se acceptă biletul de trimitere.

Transparența prețurilor: lista de prețuri trebuie să fie publică, iar pacientul trebuie să știe ce influențează costul final.

1. Se poate face exact tipul de RMN recomandat de medic?

Primul lucru de verificat este dacă centrul face investigația de pe recomandare. RMN-ul nu este o singură examinare, ci o familie de investigații, diferite după regiune, protocol și utilizarea contrastului. Un RMN de genunchi, un angio-RMN al carotidelor și un RMN de prostată multiparametric cer protocoale complet diferite.

La Clinica Sante, gama de RMN cuprinde aproximativ 100 de tipuri de investigații. Ele acoperă creierul și coloana vertebrală, abdomenul și pelvisul, articulațiile, sânii și vasele de sânge. Clinica Sante face și protocoale dedicate, precum RMN pelvis cu protocol prostată multiparametric, RMN pelvis cu protocol de endometrioză, entero-RMN și angio-RMN. Investigațiile se fac cu sau fără substanță de contrast, în funcție de recomandarea medicului, pe echipamente Siemens Healthineers și GE Healthcare.

2. Există o evaluare de siguranță înainte de examinare?

RMN-ul nu folosește radiații ionizante, dar câmpul magnetic puternic impune câteva verificări. Pacemakerele, implanturile metalice, clipurile vasculare și neurostimulatorii pot face investigația nesigură, cu excepția modelelor compatibile cu RMN. Un centru serios întreabă despre ele înainte de programare.

La Clinica Sante, pacientul anunță înainte de programare orice implant sau dispozitiv medical și prezintă documentele acestuia, adică certificatul, fișa sau pașaportul implantului, în care sunt trecute modelul și compatibilitatea cu RMN. Claustrofobia se anunță tot din timp, pentru ca echipa medicală să poată propune măsuri care fac examinarea mai confortabilă. Înainte de investigație se îndepărtează bijuteriile, ceasul, cardurile bancare și orice obiect metalic sau electronic. Pentru majoritatea investigațiilor RMN nu este nevoie de post alimentar, iar pentru examinări precum colangio-RMN sau entero-RMN pacientul primește instrucțiuni specifice la programare.

3. Cine interpretează imaginile și cum se primește rezultatul?

Imaginile unui RMN nu spun nimic fără interpretarea unui medic radiolog. De aceea contează cine citește examinarea și în cât timp ajunge rezultatul la pacient și la medicul care a cerut investigația.

La Clinica Sante, rezultatul fiecărui RMN vine împreună cu interpretarea medicului radiolog, în termenul comunicat la programare. Dacă sunt necesare evaluări suplimentare, echipa medicală îl informează pe pacient. Examinarea propriu-zisă durează, în general, între 20 și 45 de minute, în funcție de regiune și de protocol. Pentru pacienții care au deja un RMN făcut în altă parte, Clinica Sante oferă și serviciul de RMN a doua opinie.

4. Unde se află centrul, ce program are și acceptă bilet de trimitere?

Imagistica se face doar în centre dedicate, nu în orice punct de recoltare. Clinica Sante face RMN în două centre de radiologie și imagistică, la București și la Pitești, nu în cele peste 300 de centre de recoltare ale rețelei.

În București, centrul de radiologie și imagistică Clinica Sante se află pe Strada Postăvarul 56–60, în Sectorul 3, cu numărul de telefon 0314 370 258. Investigațiile imagistice din centrul din București se fac de luni până vineri. La Pitești, centrul de imagistică Clinica Sante se află pe Strada Mircea Eliade nr. 16, cu numărul de telefon 0348 880 100. Ambele centre sunt centre C.A.S., iar unele investigații RMN se pot face decontat, pe bază de bilet de trimitere valid. Pentru plata directă nu este nevoie de bilet de trimitere, dar este nevoie de recomandarea medicului. Programarea se poate cere prin formularul de pe site sau telefonic, la centrul ales.

Același centru face și alte investigații imagistice, utile atunci când medicul cere o evaluare completă. Pentru sân, de exemplu, Clinica Sante face mamografie digitală 3D cu tomosinteză, iar RMN-ul de sâni completează mamografia atunci când medicul îl recomandă.

La programare, pacientul are nevoie de actul de identitate, de biletul de trimitere dacă este cazul, de investigațiile anterioare și, dacă are, de documentele implantului.

5. Sunt prețurile publicate și clare?

Prețul unui RMN diferă după regiunea investigată, după numărul de segmente examinate, după folosirea substanței de contrast și după oraș. Un centru transparent își publică lista de prețuri, ca pacientul să știe din timp la ce să se aștepte.

La Clinica Sante, lista de prețuri pentru investigațiile RMN este publicată pe site, separat pentru București și pentru Pitești și pentru fiecare tip de examinare. Investigațiile de imagistică se achită la recepția centrului. Pe baza Cardului de Fidelitate Clinica Sante, pacienții primesc 10% reducere la investigațiile de radiologie și imagistică, în ambele centre. Valoarea exactă pentru investigația recomandată se confirmă la programare.

Un RMN produce imagini, nu un diagnostic. Medicul radiolog descrie ce se vede, iar decizia despre tratament aparține medicului care a recomandat investigația. Alegerea centrului contează pentru tot ce se întâmplă până atunci: examinarea potrivită, făcută în siguranță și interpretată corect.

Notă: Informațiile prezentate reflectă condițiile disponibile la momentul redactării articolului, respectiv 7 octombrie 2026. Acestea se pot modifica ulterior, în funcție de politica și condițiile comerciale ale clinicilor.

Recomandăm verificarea în prealabil a condițiilor comerciale, tarifelor, ofertelor și disponibilității direct la clinică, la momentul contactării acesteia, pentru a confirma informațiile valabile la data respectivă.

Foto: pexels.com

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