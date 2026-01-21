TOP 4 air fryere pentru a pregăti mese gustoase și sănătoase pentru cei mici

Alimentația copiilor este una dintre cele mai mari preocupări ale părinților, mai ales când vine vorba despre găsirea unui echilibru între gust, valoare nutritivă și timp petrecut în bucătărie. Air fryer-ul a devenit rapid un aliat de nădejde în prepararea meselor pentru cei mici, oferind posibilitatea de a găti mâncăruri crocante și delicioase, cu mult mai puțin ulei și fără prăjeli clasice.

În acest articol, am selectat TOP 4 air fryere de pe Altex.ro ideale pentru a pregăti mese gustoase și sănătoase pentru copii, ținând cont de siguranță, funcții utile, capacitate și ușurință în utilizare.

Friteuza cu aer cald MYRIA MY4467, 6,5l, 1700W, negru

Sursa foto: altex.ro

Friteuza cu aer cald Myria MY4467 este o alegere excelentă pentru părinții care vor să pregătească mese sănătoase și gustoase fără prea mult efort. Are o capacitate generoasă de 6,5 litri, perfectă pentru porții familiale sau pentru preparate mai mari (de exemplu legume rumenite, bucăți de pui sau pește pentru cei mici).

Pe lângă volumul practic, Myria MY4467 oferă un interval larg de reglare a temperaturii (80-220 °C) și un temporizator de până la 60 minute, ceea ce îți permite să adaptezi timpul și temperatura pentru o varietate de rețete – de la cartofi prăjiți, la nuggets de pui sau legume crocante.

Indicatorul luminos și afișajul intuitiv fac utilizarea ușoară chiar și pentru cine nu gătește des, iar oprirea automată adaugă un plus de siguranță în bucătărie.

Detalii aici

Friteuza cu aer cald dubla PHILIPS Seria 3000 NA352/00, 3kg, 9l, 2750W, negru-auriu

Sursa foto: altex.ro

Friteuza Philips Seria 3000 NA352/00 iese în evidență prin coșurile duble, care îți permit să gătești două preparate diferite în același timp fără a amesteca aromele – ideal pentru copii care vor pui crocant în același timp cu legume sau cartofi.

Tehnologia RapidAir specifică Philips asigură o circulație intensă a aerului fierbinte, pentru rezultate crocante la exterior și fragede la interior, cu mult mai puțin ulei decât prăjirea tradițională.

Cu o capacitate totală de 9 litri și putere mare (2750 W), acest model este excelent pentru familii active sau pentru părinții care pregătesc porții generoase într-un timp scurt. Funcțiile multiple și presetările automate simplifică procesul de gătire, iar aplicația dedicată Philips oferă o mulțime de rețete sănătoase pentru cei mici.

Detalii aici

Friteuza cu aer cald COSORI Premium CP158-AF-RXB, 2.2kg, 5.5l, 1700W, negru

Sursa foto: altex.ro

Modelul Cosori Premium CP158-AF-RXB este ideal pentru părinți ocupați, datorită celor 11 programe presetate care transformă gătitul într-o experiență rapidă și intuitivă. Cu această friteuză, poți pregăti totul – de la fructe de mare și legume, până la deserturi sau gustări sănătoase, fără a ghici timpul și temperatura potrivite pentru fiecare rețetă.

Ecranul tactil modern și funcțiile inteligente (inclusiv „Keep Warm” pentru a menține mâncarea caldă după gătire) fac aparatul extrem de prietenos în utilizare.

Capacitatea de 5,5 litri este suficientă pentru zilele obișnuite și pentru meniuri adaptate pentru copii, iar funcțiile de preîncălzire și alertă “Shake” pentru agitarea alimentelor asigură o gătire uniformă.

Friteuza cu aer cald BEKO ExpertFry XL FRL3374B, 7.6l, 1750W, negru-argintiu

Sursa foto: altex.ro

Friteuza Beko ExpertFry XL FRL3374B este perfectă pentru familiile cu mai mulți membri sau pentru cei care gătesc porții mari o dată – dispune de un coș generos de 7,6 litri, suficient pentru preparate variate sau cantități mai mari de gustări sănătoase.

Materialul antiaderent al coșului și cele 9 programe automate facilitează gătitul și te ajută să obții rezultate crocante și uniforme cu minim de ulei.

Un element util în bucătărie este geamul transparent și iluminarea internă, care-ți permite să urmărești progresul gătitului fără a deschide aparatul, păstrând astfel căldura și timpul de gătire optime. Displayul digital face configurarea simplă, iar intervalul larg de temperatură îți oferă flexibilitate pentru diverse rețete.

Un air fryer nu înseamnă doar mese mai sănătoase, ci și mai mult timp câștigat pentru părinți. Prepararea rapidă, programele automate și siguranța în utilizare transformă gătitul într-o activitate simplă și eficientă, chiar și în zilele aglomerate. Alegând un model adaptat stilului tău de viață și vârstei copiilor, poți crea mese echilibrate, gustoase și variate, care să sprijine obiceiuri alimentare sănătoase.

Foto: Pexels

