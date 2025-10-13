Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce VALSURI CELEBRE pe 15 octombrie la Sala Dalles în stagiunea Musical Extravaganza

Pe 15 octombrie, stagiunea Musical Extravaganza prilejuieşte un concert extraordinar, în paşi de vals, la Sala Dalles. Tenorul gazdă Ștefan von Korch, soprana invitată Daniela Bucșan și pianistul Alexandru Burcă vor aduce la viață emoția și eleganța creațiilor semnate de Lehár, Strauss și Kálmán, într-un concert spumos, iar tineri artişti în curs de afirmare vor completa seara cu interpretări pline de pasiune şi dăruire. Arii pline de strălucire, duete pasionale și valsuri ameţitoare vor recrea atmosfera fastuoasă a seratelor muzicale din Germania şi Austria vieneze, oferind publicului o seară de pură încântare.

Tenorul Ştefan von Korch, solist amfitrion şi coordontor artistic spune: «prin concertul „Dein ist mein ganzes Herz” lansez o invitație la visare, dans și reverie muzicală, într-o seară dedicată frumuseții nepieritoare a operetei și a valsului.»

Concertul deschide şi o nouă dimensiune a stagiunii Musical Extravaganza, oferind spaţiu de manifestare tinerilor artişti. Astfel, Kirina Arnăutu – violoncel, va susţine un moment artistic în cadrul evenimentului.

Un omagiu adus muzicii de inspirație austro-germană, concertul „Valsuri Celebre” promite o experiență sonoră autentică, unde tradiția și emoția se împletesc într-un spectacol de neuitat.

Stagiunea Musical Extravaganza continuă astfel:

“Valsuri celebre – Dein is mein ganzes Herz” – 15 octombrie – Sala Dalles

„Duelul Tenorilor” – 17 noiembrie – Sibiu

„Vivo per lei” – 19 noiembrie – Sala Dalles

“Duelul Tenorilor” – 21 noiembrie Craiova

„Invitaţie la Vals” – 12 decembrie Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

„Christmas Extravganza” – 17 decembrie – Sala Dalles

“Revedere” – 12 ianuarie – Teatrul Naţional Bucureşti – Sala Studio

„Carmina Burana” – *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

** Ştefan von Korch – Tenor **

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională, Ştefan von Korch este apreciat pentru interpretările inconfundabile ale partiturii sale din Carmina Burana, multiplele roluri de operă şi concertele din stagiunea Musical Extravaganza, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic. Proiectul este de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova.

A început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” în care a deschis şi stagiunea Filarmonicii Arad în luna octombrie, a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi derulează seria de concerte Musical Extravaganza.

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariţie aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

În luna octombrie va debuta pe prestigioasa scenă a Ateneului Român, în “Concert la Curtea Imperială,” alături de Filarmonica George Enescu, în noiembrie este invitat în America Centrală în turneul “Los Tres Tenores,” programat în cele mai importante oraşe din Honduras.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculine.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara, iar în anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

În decursul vremii a interpretat rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, în “Stabat Mater” de Rosinni, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Lobesang” de Mendelssohn printre altele.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo Japonia, Zhuhai Opera House China, Auditoriumul din Zaragoza Spania, Steri Concert Hall Italia, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre – China, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava.

Foto credit: Musical Extravaganza



