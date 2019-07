(P) Vinurile spumante, de la poveste la bucuria stralucitoare din pahar

Vinul spumant este una dintre cele mai fascinante si populare bauturi, ce ocupa cu un loc central in organizarea oricarei ocazii speciale, fie ca ne referim la evenimente festive, petreceri sau aniversari. Vinul spumant este incarcat cu energia bucuriei, a sarbatoririi si chiar a noilor inceputuri, daca amintim faptul ca la lansarea oricarei nave la apa are loc o ceremonie in cadrul careia sticla de spumant se sparge de bordul vasului.

Cu toate ca britanicii au fost primii care au observat in 1662 ca vinurile din regiunea Champagne tind sa creeze bule si au incercat sa inteleaga cauza, vinul spumant isi are originile in Franta, Champagne. Asadar, englezii au trebuit sa se multumeasca cu titlul de inventatori ai „sparkling wine”, iar francezii au obtinut definitiv dreptul de autor pentru Champagne.

Revenind in Champagne, in secolului XVII, unde calugarul Dom Pérignon era mustrat pentru efervescenta vinului, deoarece in acele vremuri efervescenta era considerata un defect al vinului. De altfel, vinul spumant a fost denumit „vinul diavolului” pana cand doi calugari, Jean Oudart si Dom Pierre Pérignon, au reusit simultan si independent sa puna la punct metoda de pastrare a perlajului in sticla.

In urma unor selectii, Dom Pérignon a descoperit soiurile de struguri capabile sa genereze fascinanta licoare: Pinot Meunier, Pinot Noir și Chardonnay. Tot calugarului benedictin i se atribuie introducerea paharului cu forma specifica de cupa.

Sunt evidente motivele pentru care, la ora actuala, cel mai cunoscut vin spumant este sampania din regiunea Champagne. De aceea, conform unor tratate internationale, onoarea de a purta denumirea de „Champagne” revine exclusiv vinurilor produse in aceasta regiune. Restul vinurilor de acest tip se numesc generic „spumante”, indiferent indiferent de producator si de metoda de producere.

Metoda Champegnoise sau metoda traditionala

Metoda Champegnoise de fermentare este cea cu ajutorul careia se obtine faimoasa sampanie si este si cea mai costisitoare. Procesul dureaza aproximativ 15 luni si presupune foarte multa atentie.

Astfel, vinului i se adauga drojdii selectionate si se lasa la fermentat in sticle pentru 10 -15 luni, la o temperatura constanta de 15 C. Apoi, sticlele sunt inclinate la un anumit unghi, cu dopul in jos, pe un suport special. Aceasta este etapa de remuaj, ce presupune ca, timp de o luna si jumatate, sticlele sa fie scuturate si intoarse o optime de cerc. Astfel, drojdiile ramase dupa fermentare sunt colectate in dopul provizoriu, iar lichidul ramane limpede. Eliminarea drojdiilor din dop se realizeaza printr-un procedeu denumit degorjare. Deoarece o parte din lichid se pierde in urma degorjarii, sticlele sunt completate cu “licoarea de expeditie”, un sirop care ajuta la clasificarea spumantului in functie de cantitatea de zahar continuta.

Metoda Charmat de fermentare in tanc

Pentru a urmari continutul de dioxid de carbon rezultat in urma fermentarii, aceasta metoda se foloseste de tancuri gigantice, prevazute cu manta de racire si manometre. Asadar, procesul de fermentare prin care se obtine vinul spumant este mult mai tehnic, iar rezultatele finale sunt previzibile si omogene. Spumantele obtinute prin metoda Charmat pastreaza mai multe dintre proprietatile vinului original, iar perlarea este mai persistenta.

Metoda transferului

Aceasta metoda presupune crearea bulelor de dioxid de carbon in interiorul sticlelor, urmata de decantarea in recipiente generoase. Etapa urmatoare presupune filtrarea drojdiilor si reimbutelierea vinului. Aceasta metoda este folosita cu precadere in Australia si Statele Unite ale Americii.

Noua gama de vin spumant Shine de la Budureasca

Noile spumante Budureasca Shine au fost obtinute cu ajutorul metodei Charmat de fermentare in tanc, utilizata si pentru crearea vinurilor Prosecco. Spre deosebire de metoda traditionala, ce presupune o etapa de fermentare a vinului in sticla, la fermentarea in tanc, baza de vin a fost amestecata cu zaharurile si drojdiile intr-un tanc de mare volum.

Vinul a fost lasat la fermentat pentru aproximativ 3 luni, timp in care cantitati mari de dioxid de carbon au fost eliberate treptat. Apoi, vinul a fost filtrat si imbuteliat fara a fi invechit, rezultand un spumant cu o presiune la sticla de 3,5-6 bari. Datorita acestei metode de productie, spumantele Shine beneficiaza de mai multa prospetime si de o fructuozitate mai ridicata.

Vinul Budureasca a fost metamorfozat intr-un spumant deosebit cu ajutorul interventiei maestrilor italieni. Pentru crearea vinului spumant Shine, la calitatea recunoscuta a vinului romanesc s-a adaugat folosirea tehnologiei de ultima ora, bine stapanita de specialistii din Italia. Caracterul stralucitor al acestui spumant a servit ca inspiratie in alegerea numelor pentru cele doua sortimente: Budureasca Shine Alb Brut și Budureasca Shine Rose Sec.

Budureasca Shine Alb Brut este obtinut din struguri de Feteasca Alba si pastreaza calitatile celebrului soi nobil romanesc. Culoarea sa este verde pal, precum aurul italian. Iar gustul agreabil, de pere coapte și aroma mediteraneană de piersici și pere, completează această armonie a simțurilor.

Este un vin echilibrat, cu un postgust mineral si o perlare fina, ce poate fi savurat alaturi de preparate culinare alese sau degustat pentru placerea pe care o ofera in sine.

In Budureasca Shine Rose Sec se contopesc stralucit aromele strugurilor de Pinot Noir si Pinot Gris. Este o veritabila etalare de prospetime, prin culoarea sa opalina, rose foarte deschis, in perfecta armonie cu notele proaspete de zmeura. Acest vin este foarte echilibrat, cu gust placut de zmeura coapta si perlare consistenta, ce poate fi savurat la o masa estivala cu fructe de mare si somon, la picnic sau la o terasa pe malul marii.