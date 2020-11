Încercăm în permanență să găsim modalități de a crea noi obiceiuri sănătoase cu rezultate pozitive asupra sănătății, fie că vorbim de odihnă, alimentație sau sport. Nu există niciodată un moment nepotrivit pentru a face o schimbare în stilul de viață, în special atunci când aceste schimbări aduc rezultate sănătoase și de durată. În timpul acestei pandemii, se pare că tot mai multe persoane au ales să folosească surse bogate de nutrienți de calitate pentru mesele zilnice, precum cele care se găsesc într-o alimentație vegană.

Potrivit datelor celui mai recent sondaj OnePoll* realizat pentru Herbalife Nutrition, 65% dintre românii intervievați și-ar dori să includă în dieta lor mai multe preparate pe bază de plante, dar nu sunt siguri de unde să înceapă, iar 28% au făcut deja schimbări la regimul alimentar în timpul pandemiei. 41% dintre aceștia au spus că au început prin a consuma mai puțină carne, iar 43% au declarat că au început să consume mai multe fructe și legume, bucurându-se de rezultatele pozitive ale acestei schimbări în dieta zilnică.

Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu, medic primar în igiena alimentației și nutriție, membru în Comitetul Consultativ în Nutriție Herbalife, menționează beneficiile alimentației vegane: are un conținut caloric scăzut, este bogată în fibre, în vitamine și minerale, nu are colesterol, are foarte puține grăsimi saturate, mulți antioxidanți și un nivel redus de sodiu.

„Alimentația bazată pe plante este prietenoasă atât cu organismul nostru, cât și cu mediul înconjurător. Cerealele, leguminoasele, legumele, fructele, nucile, fructele oleaginoase și semințele fac parte din această alimentație, ceea ce ajută la obținerea unei greutăți normale, la scăderea colesterolului sau a trigliceridelor. Este clar un stil de viață”, este de părere Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu.

Întrebați de ce și-au schimbat regimul alimentar în timpul pandemiei, un procent de 46% *dintre persoanele intervievate au declarat că au avut timp să caute alimente/ diete mai sănătoase, iar 47 % dintre respondenți au afirmat că au avut timp să gătească mai mult și să învețe rețete noi. 33% dintre respondenți și-au dorit să folosească acest timp pentru a face o schimbare pozitivă, iar 30% au declarat că au fost departe de influențele alimentare negative (gustări la birou, deserturi, mese uneori nepotrivite luate la restaurant etc.), lucru care i-a ajutat să nu se abată de la noile obiceiuri alimentare. 66% dintre femeile cu vârsta între 24 și 56 de ani au declarat că nu vor renunța la schimbările din dieta lor, făcute în perioada pandemiei.

Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu are și câteva recomandări pentru cei care își doresc să adopte o alimentație 100% vegană: „Să nu o facă brusc, ci treptat. Să investigheze rețetele existente pe internet, în cărți, să meargă la cursuri de profil, deoarece mulți oameni își schimbă mai greu obiceiurile alimentare. Și, mai ales, să analizeze cu obiectivitate motivele pentru care au hotărât acest lucru și să vadă dacă sunt suficient de solide, pentru că, cel puțin la început, drumul este destul de dificil”.



Câteodată, viața modernă și tot stresul asociat acesteia ne pot îndemna să ne dorim alimente dulci sau sărate și cu multe calorii.Spune nu tentației și nu te abate de la stilul tău sănătos și activ, beneficiind de ajutorul unor gustări delicioase care îți vor satisface pofta de dulce și de ciocolată! Plus: sunt o minunată gustare proteică! Pe lângă conținutul bogat în nutrienți de calitate, rețetele de preparate vegane pot fi de-a dreptul delicioase.



Gustări proteice cu ciocolată și migdale.

Timp de pregătire: 30 minute

Porții: 10 (3 gustări per porție)

Ingrediente:

6 măsuri Herbalife® F1 cu aromă de Ciocolată fină (Formula nouă)

1 lingură semințe de in

1 lingură semințe de chia

1/3 cană băutură de migdale neîndulcită (sau băutură de soia sau lapte semi-/degresat)

½ cană de stafide

30 g chipsuri ciocolată neagră

50 g pastă tartinabilă de migdale

½ cană fulgi de ovăz

2 linguriță extract de vanilie

2 linguri nectar de agave

Pentru glazură:

1 măsură Herbalife® F1 cu aromă de Ciocolată fină

1 lingură pudră de cacao neagră, neîndulcită

Metodă de preparare:

Într-un bol mic, combină semințele de in cu cele de chia și cu băutura de migdale, și lasă să se omogenizeze în timp ce pregătești restul de ingrediente. Combină stafidele, chipsurile de ciocolată, pasta de migdale, fulgii de cereale, nectarul de agave, extractul de vanilie și F1 cu aromă de Ciocolată fină. Amestecă cu mâinile până se omogenizează bine. Amestecul ar trebui să fie legat. Dacă pare uscat, adaugă apă sau băutură de migdale, câte o lingură pe rând, având grijă ca amestecul final să nu fie prea moale. Umezește-ți mâinile în apă și rulează amestecul în biluțe de câte 3 cm (ies 30). Într-un bol mic, amestecă F1 cu aromă de Ciocolată și pudra de cacao. Dă biluțele prin amestec până le învelești complet. Pune hârtie de copt într-un vas. Așază biluțele pe hârtia de copt, acoperă-le și pune-le la rece. Le poți servi oricând ai poftă de ciocolată, fără să te abați de la obiectivele tale nutriționale. Le poți păstra în frigider până la 5 zile.

În Cartea de Bucate Herbalife Nutrition, puteți găsi 80 de rețete din Europa și Africa, realizate în colaborare cu Chef Rachel Allen- celebrul bucătar irlandez. Cartea de Bucate Herbalife Nutrition este o adevărată sursă de inspirație pentru rețete echilibrate nutritional, vegetariene sau vegane

*Sondaj realizat de OnePoll pentru Herbalife Nutrition în România în perioada 23 – 25.09.2020, pe un eșantion local de 1.000 de persoane.