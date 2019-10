(P) Vacanță exotică de Revelion, în Egipt!

Explorează Țara Faraonilor în vacanța de Revelion și descoperă pe rând cele mai importante obiective ale sale, într-un circuit de 10 zile alături de Europa Travel! Călătoria în Egipt beneficiază acum de tariful special de 799 euro/persoană, iar dacă o rezervi până la 30 octombrie primești bonus excursiile opționale la Valea Regilor, jeep safari, Insula Gifton și Muzeul de Egiptologie!

Pierde-te în orașul celor 1000 de minarete!

Orașul Victoriei, Cairo este cel mai contrastant loc din Egipt. Capitala plină de viață, cu amestecul său dintre nou și vechi, îți oferă cel mai mare șoc cultural. Privit de cele mai multe ori prin prisma marilor piramide de la Giza, Cairo este totuși un loc vast ce nu poate fi ignorat, cu numeroase obiective de patrimoniu pe care merită să le vizitezi.

Poți începe incursiunea în lumea antică cu Muzeul de Egiptologie, locul cu cea mai mare colecție de artefacte faraonice vechi de peste 5000 de ani. Surprinde panorama orașului de la Citadelă, iar apoi pornește spre locația celebrelor piramide și a Sfixului. Marea Piramidă Keops este singura dintre cele 7 minuni ale lumii antice care a rezistat timpurilor moderne.

Continuă cu o excursie spre marea necropolă Saqqara, în inima căreia se înalță Piramida în Trepte a lui Djoser, și la Dahshur pentru a vedea piramidele lui Sneferu: Piramida Curbată și Piramida Roșie.

Relaxare la Marea Roșie și într-o croazieră pe Nil

Mii de turiști din toate colțurile lumii ajung în sezonul rece în Hurghada, atrași de exotismul locului, de plajele sale albe și apele turcoaz ale Mării Roșii. Acesta este locul ideal unde să lenevești la soare după vizitarea impresionantelor piramide. Dacă ești pasionat de scufundări poți descoperi Insula Giftun, cu o viață marină fabuloasă, să te plimbi cu submarinul Sindbad sau să te aventurezi în deșert, pe cocoașa unei cămile.

La fel de relaxantă poate fi și o croazieră pe Nil, pe care te vei îmbarca din Aswan, descoperind pe rând marile temple egiptene. În timpul călătoriei vei vedea Grădina Botanică de pe insula lui Kitchener și Templul Philae, unul dintre cele mai importante edificii monumentale din Nubia și locul unde era venerată Zeița Isis. Printre capodoperele clădite pe marginea fluviului vei mai vizita Tempul dublu Kom Ombo și Templul Edfu, unul dintre cele mai bine conservate edificii de cult egiptene.

Cel mai mare muzeu în aer liber

Cel mai reprezentativ templu egiptean este Luxor, ce datează din timpul faraonului Amenhotep al III-lea , o structură colosală marcată printr-un obelisc plin de inscripții antice, statui gigantice și coloane cu hieroglife. La numai 3 km distanță se înalță grandiosul Templul Karnak care era interconectat cu Templul Luxor printr-o alee de sfincși, din care astăzi mai poate fi observată doar o mică parte.

După piramidele de la Giza, Valea Regilor este cea mai cunoscută atracție a Egiptului. Complexul mortuar adăpostește peste 60 de morminte ale faraonilor care erau înmormântați aici într-o ceremonie grandioasă alături de cele mai de preț bunuri ale lor. Legenda spune că doar astfel faraonul putea să facă schimb cu zeul Anubis pentru un loc în paradis. Singurul mormânt descoperit intract în Valea Regilor a fost cel al tânărului faraon Tutankhamon alături de un fabulos tezaur expus astăzi în Muzeul de Egiptologie din Cairo.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

