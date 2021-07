Filmele festive preferate revin la DIVA în săptămâna 5 – 9 iulie, de la ora 14:00!

Sărbătorirea Crăciunului și în luna iulie este un fenomen, care s-a răspândit în toată lumea. Se presupune că originea acestui obicei se datorează nordicilor care s-au mutat în sud și au vrut să aducă cu ei atmosfera de acasă. Alte surse susțin că locuitorii emisferei sudice (țări ca Australia, Noua Zeelandă și Africa de Sud), au decis să sărbătorească în iulie pentru că în luna decembrie căldura excesivă a verii strică spiritul sărbătorillor. Există și surse care susțin că Statele Unite au pornit această tradiție în 1933, într-o tabără de vară din California de Nord. Emisfera nordică a preluat sărbătoarea ca pe o gură de aer proaspăt în arșița verii.

Indiferent de originie, cert este că o televiziune internațională a decis să se alăture acestui fenomen și să difuzeze, în luna iulie, filme de Crăciun. Aceste filme difuzate în iulie au devenit o tradiție și pentru televiziunea DIVA și 2021 aduce și în teritoriul nostru, minunata tradiție a Crăciunului sărbătorit vara.

Moș Crăciun își începe vacanța în România de luni, 5 iulie și aduce cu el câte două filme festive pe zi, întreaga săptămână: pe 5 iulie Crăciunul la Plaza (Christmas at the Plaza) și Crăciun la moșia Ashford (Coming Home for Christmas), pe 6 iulie Reuniți de Crăciun (Reunited at Chritmas) și În căutarea lui Moș Crăciun (Finding Santa), pe 7 iulie Clubul de Crăciun (The Christmas Club) și Cântecul nostru de Crăciun (Our Christmas Love Song), pe 8 iulie Operațiunea Crăciunul (Operation Christmas) și Împreună de Crăciun (A Christmas to Cherish), iar pe 9 iulie Un ajutor de Sărbători (Twinkle All The Way) și Inimi de sărbătoare (The Christmas Wish).

Săptămâna 5 – 9 iulie aduce Crăciunul la DIVA, cu câte două filme de sărbătoarea pe zi, de luni până vineri, de la 14:00!