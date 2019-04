(P) Vacanță de neuitat în Egiptul faraonilor de 1 Mai, cu reducere de 10%!

În plus, dacă rezervi turul până la 10 aprilie, Europa Travel îți dă un Bonus în valoare de 135 euro, ce constă în excursiile opționale la Alexandria, Valea Regilor și Muzeul de Egiptologie.

Cairo, capitală de legendă

Itinerariul vacanței în Egipt este unul complex și plin de atracții, astfel că fiecare zi din cele 11 va fi una memorabilă, fie că este vorba despre mormintele faraonilor, temple și grădini, muzee sau experiențe încântătoare. Capitala Cairo este un loc minunat din care să începi deja să pătrunzi în atmosfera locală, fiind un oraș plin de viață, unde vei simți cel mai bine viața stradală egipteană.

Vizitează Muzeul de Egiptologie, de lângă Midan Tahrir, piața centrală din Cairo, prima dintre excursiile opționale oferite ca bonus, și descoperă o colecție absolut uluitoare de antichități. Considerat a fi unul dintre cele mai mari muzee ale lumii, vei găsi aici comorile ascunse ale faraonilor, Galeriile Tutankhamon fiind printre cele mai apreciate de aici.

Acesta este doar începutul unui circuit plin de uimire și încântare. Descoperă în continuare locuri pline de culoare și de o frumusețe desăvârșită, precum Aswan, Grădina Botanică de pe insula lui Kitchener sau Insula Elephantine de pe Nil, unde vei vizita Templul Philae, dedicat zeiței Isis, considerat a fi unul dintre cele mai fermecătoare din Egipt. Admiră și alte temple importante din zonă, cum ar fi cel din Kom Ombo, dedicat zeilor Sobek și Horus, și templul din Edfu, unul dintre cele mai bine păstrate din țară.

Excursii și experiențe inedite

Circuitul continuă pe urmele faraonilor până în Luxor, considerat a fi cel mai mare muzeu în aer liber din lume, pentru a ajunge apoi la faimoasa Vale a Regilor, a doua excursie opțională bonus. Mormintele viu pictate ale faraonilor le permit vizitatorilor să privească cu ochii minții ritualurile de înmormântare ale Egiptului Antic. De remarcat aici sunt renumiții Coloși ai lui Memnon și Templul Reginei Hatchepsut, singura femeie faraon din istoria Egiptului.

Circuitul de la Europa Travel îți oferă oportunitatea de a ajunge la platoul Giza, unde te așteaptă celebrele piramide, cea a lui Kheops fiind ultima dintre cele 7 minuni ale lumii antice ce a rezistat timpului, și Marele Sfinx, un alt simbol. Alte construcții impresionante vei putea admira și în excursiile opționale la Dahsure (Piramida Cocoșată și Piramida Roșie) și Sakkara, unde se găsește Piramida în Trepte, cea mai veche piramidă din Egipt.

Te poți bucura de ultima excursie opțională oferită ca bonus, aceea la Alexandria, orașul-port de la Marea Mediterană, unde vei vizita superbele grădini Montaza, Muzeul Național și Amfiteatrul Roman.

Pașii îți sunt purtați mai departe pe țărmul Mării Roșii, în stațiunea Hurghada, un fost sat pescăresc care astăzi este o importantă destinație de relaxare. Bucură-te de o experiență uluitoare în excursia opțională pe Insula Gifton, ideală pentru snorkeling printre corali. Fie că alegi să te relaxezi pe nisip, la malul mării sau că pornești într-o aventură plină de adrenalină printr-o nouă propunere opțională, Jeep Safari în desert, cu cină în cort beduin, cu siguranță te vei simți excelent în Hurghada.

de Geanina Ichim

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Speciala 1 mai Circuit Egipt – tarif redus: 674 euro/persoana, 11 zile (3 nopti in zona cu mic dejun, 1 noapte tren Cairo – Aswan cu mic dejun si cina, 3 nopti in Hurghada Bonus all inclusive, 3 nopti vas de croaziera cu: mic dejun, pranz si cina), cazare la hoteluri de 4* cu masa conform program, transport avion, tururi conform programului, ghid local asistenta turistica. *Include reducerea de 10% – tarif standard 749 euro – plecarea din 1 Mai! Bonus: excursiile optionale la Alexandria, Muzeul de Egiptologie, Valea Regilor, valabil pana la 10 Aprilie 2019! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.