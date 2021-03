Sezonul rece ne face întotdeauna să fim atenți la metodele de protecție împotriva virusurilor, dar acest lucru ar trebui să se întâmple pe parcursul întregului an.

Există milioane de virusuri care, odată pătrunși în organism, încep să se multiplice și își fac resimțite efectele nocive. Factori precum stresul, oboseala, un regim alimentar neechilibrat, lipsa somnului sau a activităților fizice slăbesc puterea organismului de a lupta cu infecțiile și a face față simptomelor acestora. Sistemul imunitar este primul care intervine în apărarea organismului de virusuri, bacterii sau alți agenți patogeni, însă uneori este suprasolicitat și are nevoie de sprijinul nostru.

Deși, felul în care infecțiile virale sunt resimțite de organism diferă de la persoană la persoană, modalitățile prin care putem intra în contact aceștia sunt deseori aceleași:

Contactul cu o persoană deja infectată;

Contactul cu fluidele unei persoane sau cu suprafețele contaminate;

Transmiterea virusului de la mamă la nou-născut.

Unele infecții au efecte mai slabe și nu le simțim prezența prea intens, altele însă necesită tratament, pentru că altfel ne pot pune sănătatea în pericol. Este important să prevenim infecțiile, însă uneori este prea târziu. De aceea, este important să știm care sunt cele mai eficiente metode de a trata răceala sau gripa – cele mai frecvente afecțiuni cauzate de contactarea unor virusuri.

Tratamentul gripei și răcelii – diferențe

Atât gripa, cât și răceala sunt cauzate de virusuri diferite și se pot răspândi pe cale aeriană, însă cele care produc răceala sunt mult mai multe (aproximativ 200 de virusuri), în timp ce gripa poate fi cauzată de 3 virusuri, care pot avea diferite tulpini.

Deși în cazul ambelor afecțiuni există asemănări în ceea ce privește simptomele, există, totuși, o serie de diferențe pentru a le putea identifica. Răceala debutează treptat, printre simptome numărându-se febra ușoară, durerea în gât și tusea. În cazul gripei, debutul este brusc, cu febră mare, dureri musculare, articulare și dureri de cap.

În faza incipientă, tratamentul pentru răceală și gripă ar trebui să conțină antiseptice și antiinflamatoare pentru căile respiratorii. Spre exemplu, uleiul de eucalipt are un puternic efect antiseptic. În funcție de evoluția simptomelor, tratamentul trebuie adaptat.

În cazul gripei, tratamentul poate include și medicamente antivirale. Cele din urmă, însă, sunt administrate numai la recomandarea unui medic. Acestea tratează complicațiile gripei, și nu gripa în sine.

Remedii eficiente pentru răceală

Simptomele precum febra, nasul înfundat sau tusea sunt primele semnale că organismul tău a intrat în contact cu virusul și încearcă să îl elimine. De regulă, răceala trece în decurs de 7-10 zile, fără să fie necesar să consulți un medic. Simptomele, în schimb, pot fi diminuate cu remedii ale medicinei clasice pentru răceală, homeopate sau naturiste. Acestea au rolul de a crește capacitatea sistemului imunitar de a lupta cu virusul pe care l-ai contactat.

Pentru prevenirea răcelilor, puteți folosi inclusiv anumite spray-uri de protecție, care contribuie la întărirea sistemului imunitar al organismului.

Cât despre tratarea afecțiunilor virale, de regulă, pot fi administrate analgezicele, antiinflamatoarele, anestezicele sau spray-uri nazale.

Produse homeopate pentru răceală

Produsele homeopate îndeplinesc aceleași standarde și sunt compatibile cu alte tratamente. Acestea pot fi folosite atât pentru adulți, cât și pentru copii. Totuși, este important să consulți un specialist dacă dorești să apelezi la tratamente homeopate pentru copii sau adulți.

Medicul va adapta tratamentul în funcție de simptomele pe care le ai tu sau cel mic din familia ta și îți va recomanda măsuri de prevenție suplimentare.

Spre exemplu, tabletele Gripp-Heel Tablete sunt benefice atât în cazul răcelilor ușoare, cât și în cazuri mai severe.

Remedii naturiste pentru răceală

Suplimentarea cantității de Vitamina C din organism este foarte importantă – deși aceasta nu contribuie, propriu-zis, la tratarea răcelii sau a gripei, sporește capacitatea organismului de vindecare și are un rol crucial în susținerea sistemului imunitar, care trebuie să lupte împotriva virusurilor. Pentru a suplimenta cantitatea de vitamina C, poți opta pentru suplimentele alimentare.

Supa de pui este recunoscută pentru aportul benefic pe care îl are în ameliorarea simptomelor răcelii. Și mierea poate fi folosită pentru tratarea durerilor în gât, fiind, totodată, un stimulant pentru imunitate.

Totuși, este mai bine să previi decât să tratezi. De aceea, este recomandat să încerci să-ți întărești imunitatea adoptând o alimentație echilibrată. Nu exclude din dieta ta nici aportul suplimentelor alimentare, bogate în vitamine precum A, B1, B2, B5, B6, D sau Zincul, după ce te consulți cu medicul sau cu un reprezentant al unei farmacii.

Uleiurile esențiale sunt și ele recomandate, în special cele de mentă și eucalipt, care pot fi difuzate în aer sau folosite în comprese aplicate pe piele.

Odihna și somnul sunt, de asemenea, foarte importante pentru a ne susține sistemul imunitar, Dacă în mod obișnuit 12 ore de somn sunt prea multe, în cazul răcelii sunt chiar obligatorii, dacă vrei să te recuperezi cât mai repede. Asigură-te că temperatura încăperii în care îți petreci cea mai mare parte a timpului este optimă, din punct de vedere al căldurii și umezelii.

Totodată, este important să consumi cât mai multe lichide, deoarece organismul are nevoie de hidratare. De evitat, însă, sunt alcoolul sau cofeina.