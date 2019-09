(P) Top 4 destinații exotice din Asia de sud-est

Circuitul de 13 zile în Asia de sud-est beneficiază acum de o reducere de 10% din tariful standard de 1799 euro, valabil până la 30.09, în limita locurilor disponibile!

Thailanda, Țara Surâsului

Când ne gândim la Thailanda ne vin în minte peisajele exotice ale insulelor Phi Phi și somptuoasele temple ale Bangkok-ului, însă Regatul Zâmbetelor înseamnă mai mult decât atât. Orașul Îngerilor impresionează prin amestecul delicat dintre vestul modern și estul tradițional, fiecare arteră și cartier rezervând călătorului momente inedite.

Descoperă în capitala Thailandei, celebrele Temple Buddha de Aur, Buddha Înclinat, alături de Templul Zorilor și cel de Marmură. Inima Bangkok-ului este Marele Palat, reședința regală oficială, un complex impresionant de clădiri cu pagode aurite frumos decorate cu statui din marmură și turnuri mozaicate. Dacă vrei să afli de ce orașul și-a primit denumirea de Veneția Orientului, poți face o plimbare cu gondola pe râul Chao Praya până la Piața Plutitoare din Damnoen.

Malaezia, un mozaic de culturi și obiceiuri

Cei mai mulți dintre turiștii care ajung în Malaezia sunt fermecați de peisajele citadine ale capitalei, de multe ori surprinse fie din Turnurile gemene Petronas sau din Turnul Telecomunicațiilor, devenite de altfel și simbolurile arhitecturale ale orașului Kuala Lumpur.

Kuala Lumpur este un ținut al templelor frumos ornamentante ce prezintă detalii arhitecturale pline de simbolistică, iar în turul de la Europa Travel vei putea vizita Templul Sri Mahamariamman (unul dintre cele mai vechi temple, recunoscut pentru cele peste 200 de statui ce înfățișează diverse zeități hinduse), dar și Templul Thean Hou (împrejmuit de unele dintre cele mai exotice grădini botanice din Malaezia).

Malaezia se prezintă ca un melanj armionios între tradițiile chineze, indiene, portugheze, olandeze și britanice, iar acest lucru se simte poate cel mai bine în orașul Malacca. Plimbă-te în centrul istoric ce face parte din UNESCO, unde se ridică semeț cel mai vechi templu malaezian – Cheng Hoon Teng, vechiul fort portughez Porta de Satiago, Piața Olandeză și Piața Stadhuys, înconjurate de clădirile pastelate ale coloniștilor.

Opțional poți să faci o excursie până la Peșterile Batu, cel mai important loc de pelerinaj al hindușilor din Malaezia. Templul lui Murugan a fost amenajat într-o grotă formată acum milioane de ani, iar pentru a ajunge la altar trebuie să urci cele 272 de trepte abrupte păzite de sute de macaci și de impresionanta statuie acoperită cu aur a Zeului Războiului. Mai poți vizita și Putrajaya, supranumit și Orașul Grădină al Malaeziei.

Singapore, modernitate și rafinament

Singurul oraș-stat al continentului, Singapore înseamnă lux și exuberanță, fiind o destinație a recordurilor arhitecturale. Descoperă aici cele mai mari grădini verticale din lume, un proiect fabulos ce combină știința cu tehnologia și natura. Acesta este singurul loc unde vei găsi copacii eco SF, dezvoltați astfel încât să colecteze atat apa de ploaie, dar si lumina solară, pentru a te putea bucura aici de o plimbare nocturnă pe podurile suspendate printre plantele tropicale.

Pentru a simți cel mai bine atmosfera modernă și rafinată a orașului Singapore, nu rata o plimbare pe Esplanadă până la Merlion – statuia jumătate pește, jumătate leu – simbol al locului. Opțional, poți traversa cu telecabina până la Insula Sentosa, raiul milionarilor singaporezei, unde te poți relaxare la plajă sau să te aventurezi în complexul Resorts World ce include un impresionant parc tematic Universal Studios, cel mai mare acvariu din lume, dar și o pădure tropicală.

Indonezia – Insula Batam de văzut opțional!

Europa Travel îți propune ca în circuitul de 13 zile să faci o excursie opțională spre Insula Batam, o zonă de comerț liberă aflată la circa 20 km de Singapore. După ce te bucuri de shopping în numeroasele magazine de tip dutty free, vizitează aici Marea Moschee Mesjud Raya, o construcție interesantă cu formă de piramidă, și Templul Maha Vihara Duta Maitreya, considerat a fi cel mai mare templu budist din Indonezia și Asia de sud-est.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

