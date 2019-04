(P) Tinute inspirate si pantofi casual pentru minivacanta de 1 mai

Minivacanta de 1 Mai este prilejul potrivit de a evada din rutina zilnica, de a lasa deoparte task-urile de la birou si de a te bucura de zilele libere, asa cum iti doresti. Destinatiile preferate ale doamnelor si domnilor difera in functie de mai multe criterii si se impart intre nopti agitate pe litoral, zile de relaxare si aer curat la munte sau intr-un loc mai linistit, departe de agitatia oraselor deja aglomerate.

Iesirile cu prietenii, mesele in familie sau chiar plecarile spontane necesita o tinuta si pantofi casual potriviti evenimentului si tocmai de aceea ne-am gandit sa iti oferim cateva sugestii pe care le poti aborda in astfel de situatii.

Denimul in combinatie cu camasile barbatesti sau oversized

Cu siguranta ai mai auzit de aceasta combinatie si este aproape imposibil sa nu ai si tu in garderoba astfel de piese vestimentare. Fashionistele de pretutindeni recomanda o astfel de tinuta, asa ca o poti incerca si tu atunci cand vine vorba de o tinuta relaxata, potrivita pentru o iesire cu prietenii. In functie de locul in care vei merge, poti alege fie o pereche de pantofi cu toc, fie o pereche de pantofi sport care sa iti reintregeasca tinuta si sa iti ofere un look stylish.

Fustele plisate sau rochiile lejere si pantofi casual

O fusta plisata te poate scoate din impas atunci cand nu ai idee ce stil sa alegi. Le poti purta fie cu tricouri, fie cu camasi sau jachete din piele. Nici rochiile nu sunt o varianta de neglijat, mai ales ca nu trebuie sa te mai gandesti prea mult la celelalte elemente ale tinutei. Daca mergi la o masa cu familia sau cu prietenii, poti alatura acestei tinute o pereche de pantofi casual de piele.

Pantofii casual, se aleg in general, in functie de necesitatile tale sau de tendintele anotimpului. Sunt acel tip de pantofi usor de asortat, comozi si perfecti atat pentru sezonul de primvara, cat si pentru cel de toamna. Poti opta pentru pantofi casual dama din piele cu platforma, cu toc sau fara toc, modele clasice sau inflorate, in tonuri metalice, culori stridente sau imprimeuri diverse, cu siret sau perforatii.

Descopera colectia de pantofi casual dama din piele de la UrbanShoeStore si alege dintre modelele de tipul Oxford, Derby, loafers sau brogue.

Pantalonii de inspiratie office

Daca esti adepta stilului office si nu iti doresti sa investesti prea mult in tinuta pentru 1 Mai, poti alege o pereche de pantaloni slim de inspiratie business-chic, cu un tricou pe umeri si niste accesorii mari, nonconformiste.

Salopetele de orice fel

Fie ca sunt de blugi sau din alte materiale, salopetele pot fi foarte practice si comode atunci cand nu iti doresti neaparat o tinuta sofisticata. Fie ca alegi salopete cu maneca lunga sau scurta, in culori neutre sau cu imprimeuri vesele, te vei simti inspirata si mandra ca ai facut aceasta alegere.

Totodata sacourile si taioarele pot completa elegant tinutele potrivite persoanelor ce pefera un stil mai office, in functie de natura evenimentului la care iau parte. Pot fi foarte cool pentru ca pot fi purtate si cu pantofi cu toc sau chiar cu pantofi sport si diverse accesorii, precum o esarfa mai larga sau o pereche de cercei care sa se potriveasca cu intreaga tinuta.

In concluzie, iti recomandam sa alegi piese vestimentare si pantofi casual care se potrivesc cel mai bine stilului si personalitatii tale, insa fara a neglija tipul de eveniment la care participi!