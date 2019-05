(P) Stiati ca ia romaneasca a fost adoptata de catre creatorii straini de moda?

Toti avem propriul stil de moda personal, dar exista anumite haine care se potrivesc aproape fiecarei persoane si arata destul de bine pentru noi, chiar daca ele nu sunt neaparat stilul nostru. Bluza romaneasca este una din topurile care arata bine pe orice femeie si puteti crea un aspect casual cu ea sau, in egala masura, un costum elegant.

Bluzele ancestrale romanesti au fost recent reinviate si au depasit cu succes decalajul de la traditional la trendy. Ia romaneasca este o piesa reprezentativa a folclorului romanesc care a devenit o tendinta internationala si care odata cu trecerea timpului a inspirat case de moda precum Yves Saint-Laurent, Oscar de la Renta, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera si Tom Ford. Este colorata si feminina si reprezinta spiritul romanesc: o femeie taraneasca harnica care nu uita sa arate cat este de draguta.

Termenul romanesc pentru aceasta piesa vestimentara este IE, iar la inceput a fost un costum intreg, dar singura piesa care a trecut testul timpului a fost camasa. Moda este un cerc si tendintele vin intotdeauna, dar ia traditionala romaneasca ar trebui sa fie intotdeauna la moda si inclusa in garderoba noastra deoarece este o bucata frumoasa de imbracaminte care nu este niciodata in afara modei, un asa ca poate fi purtata de exemplu alaturi de o pereche de blugi buni sau alaturi de o pereche de pantaloni office.

Personalitati romanesti si internationale au fost vazute purtand bluze inspirate de portul traditional romanesc. Ia este realizata in intregime de mana, cu broderii complexe, colorate, coase cu tesaturi naturale. Este decorata cu margele si motive simbolice – figuri geometrice, flori, copaci, frunze si multe alte decoratiuni, diferite de la o regiune la alta. Fiecare bluza spune o poveste unica prin motivele si culorile broderii. Este o sinteza a traditiei si modernitatii, veche si noua, si una dintre lucrurile care face ca Romania sa fie unica in lume.

In ultimul timp, traditiile au devenit o sursa de inspiratie pentru multe domenii, inclusiv pentru moda. Ne intoarcem toti la radacini si folosim traditiile ca temelie a modernitatii. Bluza romaneasca a fost purtata timp de secole numai de femeile care locuiau in sate. Aceste piese vestimentare care se coaseau de la sine si nu mai functionau de cateva decenii pareau ca raman date uitarii pana cand case importante si designeri au lansat colectii inspirate de ea.

Initial, a fost fabricata din lenjerie sau din canepa, apoi au folosit bumbac si matase. In ultimul deceniu, am putut vedea celebritati de la Hollywood precum Halle Berry, Emma Stone si Nicole Kidman purtand aceste bluze superbe. Este frumoasa si unica si nu poate trece neobservata ia nationala. Ia nationala este parte a mostenirii romanesti, integrata in mostenirea universala, si nu putem decat sa fim mandri ca strainii ne poarta ia.

Yves Saint Laurent a fost prima casa de moda recunoscuta pe plan international, inspirata de bluza traditionala romaneasca si introdusa in colectia sa haut-couture in 1981. De fapt, sursa inspiratiei sale a fost pictura La Blouse Roumaine pictata de Henry Matisse in 1940.

Matisse a primit o colectie de bluze romanesti de la pictorul roman Theodor Pallady si, astfel, bluza a devenit o sursa internationala de inspiratie. Un alt designer francez, Philippe Guilet, a lansat in 2011 o intreaga colectie de haute-couture inspirata de costumele romanesti. In Romania folclorul traditional este promovat in moda de Adrian Oianu si Ingrid Vlasov.