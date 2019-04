(P) SPRING 2019 TOMMYXZENDAYA COLLABORATIVE COLLECTION

Colecția TommyXZendaya Primăvară 2019 reprezintă prima colecție colaborativă realizată de designer-ul emblematic american Tommy Hilfiger și actrița Zendaya, noua ambasadoare de brand pentru colecțiile dedicate femeilor la nivel global.

Colecția este o celebrare a femeii puternice, emblematice pentru cultura pop americană a anilor ‘70, și a stilurilor acelei perioade care l-au inspirat pe Tommy Hilfiger să își deschidă primul magazin, People’s Place. Look-ul este puternic și încrezător, cu siluete structurate, incluzând pantaloni jeans și costume cu talie înaltă, realizate într-o paletă bogată de culori crem, bleumarin, burgundy și roșu Cabernet și literele “Z” și “T” brodate. Dungile curcubeu și printurile multicolore inspirate de zodiac adaugă o notă jucăușă colecției, de la rochii feminine lungi până la cămăși de satin. Costumul clasic este actualizat cu un twist modern, cu pantaloni largi și blazerele taliei înguste reimaginate în imprimeuri roșu Cabernet și crem. De la îmbrăcăminte și accesorii la costume de baie și lenjerie de corp, colecția îmbrățișează nostalgia trecutului, în timp de privește spre viitor, îmbinând stilul unic și încrezător al actriței Zendaya cu ADN-ul clasic și cool american al brandului.

TommyXZendaya cuprinde piese vestimentare, încălțăminte, accesorii, lenjerie de corp, costume de baie, ochelari, ceasuri și bijuterii.

Key Styles and Details Include:

Hand-Drawn Zodiac-Inspired Print: Zendaya’s signature print on a satin shirt; full-length wrap dress; cream T-shirts; satin blazer and high-waisted pant suit; trench coat; underwear body; pajama top and shorts; heeled pumps; and swimsuits.

Tailored Suits: Cabernet red and cream spring linen plaid wide-leg pants and blazer with exaggerated shoulders and narrow waist; denim striped blazer and wide-leg pant suit; and cream pant suit.

Solid and Striped Cable Sweaters: Long-sleeve or tank tops in Cabernet reds, golds, navy and blacks.

Denim: High-waisted fits: Bootcut, loose-fit or skinny jeans in dark indigo wash, blue or white; and midi-length high-waisted and belted skirt.

Gold Lurex: Studio 54-inspired spaghetti strap midi-length dress; and sleeveless, high-neck body.

Cami or Tank Body: Satin blouses with wrap detailing and high cut leg in green and cream; polo shirt-style in color-blocked cream and burgundy; and loose-fit tie-neck in cream.

Leather: Blazer, trench coat and wide-fit pants in burgundy.

Midi-Length Dresses: Long-sleeve tailored denim dress; cream wrap dress; green spaghetti strap dress; and gold and Cabernet red striped fitted dress.

Trench Coat: PU-coated suiting fabric in navy and white pinstripes; and Cabernet red and navy checks.

Polo Cardigan: In cream and gold or black and gold.

Oxford Shirt: Oversized in classic white or blue stripes, inspired by Zendaya’s grandfather’s favorite shirt.

Heels: Brown brogue-inspired heels or multicolor peep-toe with wooden platforms; spaghetti strap high heels in gold, green or burgundy.

Boots: Burgundy leather, navy textile, or beige suede knee-high boots with a low heel.

Swimwear: High cut leg halter swimsuits, high-waist triangle bikini, or structured top and lowrise bikini in yellow or navy; high cut leg, high-waist halter bikini or swimsuit in gold and black stripes.