(P) Splendori și savori maure, în circuitul de toamnă în Spania și Maroc

Dacă ești dornic să vizitezi trei destinații într-o singură călătorie, Europa Travel te invită în circuitul de 8 zile în Spania, Gibraltar și Maroc, cu plecare din 24 noiembrie, ce beneficiază de tariful special de 499 euro/persoană + 179 euro servicii la sol. 3

Spania și Gibraltar, experiențe mediteraneene

Spania rămâne una dintre destinațiile cele mai căutate de către turiștii români, ce te îmbie cu plaje idilice și peisaje mediteraneene de excepție. În acest circuit vei putea descoperi Algeciras, cel mai sudic oraș spaniol ce se remarcă prin farmecul său tipic andaluz, dar și prin panoramele uluitoare spre Gibraltar – de altfel din portul său pitoresc pornesc în fiecare zi numeroase ambarcațiuni spre Maroc.

Traversează Strâmtoarea Gibraltarului și optează pentru o excursie în micuța colonie britanică ce desparte Meditarana de Oceanul Atlantic. Prima oprire va fi în Tanger, unul dintre cele mai importante orașe-industriale ale Marocului, cu o istorie lungă și fulminantă unde se amestecă stilul tradițional al berberilor cu cel al coloniștilor spanioli.

Bifează marile capitale imperiale

Rabat, capitala Marocului se situează la granița dintre Orient și Occident, farmecul său unic fiind principalul său atu pentru care milioane de turiști ajung aici în fiecare an. Situat la gura de vărsare a râului Bou Regreg în Oceanul Atlantic, orașul te întâmpină cu peisaje pitorești, dar și cu un număr mare de obiective de patrimoniu național pe care le vei descoperi în turul alături de Europa Travel. Începe cu simbolul locului – Oudaya Kasbah, o fortăreață medievală ce păstrează între zidurile groase un palat ce a servit drept reședință pentru membrii familiei din Dinastia Almohad, o moschee somptuoase și numeroase străduțe labirintice, foarte strâmte.

Considerat a fi unul dintre cele mai mari centre comerciale ale Africii de Nord, orașul Casablanca te cucerește prin atmosfera sa vibrantă, dar și prin caracteristicile arhitecturale franceze. Plimbă-te în zona nouă construită în timpul protectoratului francez, ce îmbrățișează practic vechiul cartier berber Moorish. Există aici o mulțime de atracții pe care să le descoperi, însă într-o zi este aproape imposibil să le bifezi pe toate.

Cel mai important monumente pe care trebuie să-l vezi în Casablanca este Moscheea Hassan II, cea mai mare din țară și cu cel mai înalt minaret din lume. Ia pulsul orașului în Piața Mohamed al V-lea, zonă traversată de mii de tineri emancipați, dornici de distracție în barurile animate ce înconjoară piața.

Bijuteria Marocului este Marrakech, un oraș mult mai tradițional și mai colorat comparativ cu vibrantul Casablanca, care te surprinde prin Medina Antică cu imensa Piață Jemaa el Fnaa, parte din UNESCO, unde are loc un spectacol de stradă halucinant din care nu lipsesc îmblânzitorii de cobre, vacile lecuitoare, tatuatorii cu henna, dansatoarele orientale sau cântăreții din triburile berbere.

Centrul orașului este dominat de Moscheea Koutoubia, cel mai mare dintre lăcașurile de cult, însă mai trebuie să vezi și El Badi Palace, cel mai somptuos palat din Marrakech și oaza de liniște și inspirație a pictorului francez Jacques Majorelle – Jardin Majorelle.

Fez, capitala religioasă a Marocului este următoarea destinație pe care o vei descoperi în circuitul de la Europa Travel. Stilul său arhitectural și atmosfera diferă foarte mult de toate orașele țării, iar acest lucru îl vei constata rapid de cum ai pus piciorul în imensa Medină Antică – Fez el Bali, cea mai mare din lume încă locuită de peste 70.000 de oameni exact ca acum câteva secole. Locul este acaparant întru totul și extrem de contrastant, aici reunindu-se clădiri din pământ galben și palate cu arhitetcură islamică ce întrec orice limită a imaginației, așa cum este Palatul Regal Dar El Makhzen pe care îl poți admira doar de la exterior, el nefiind deschis publicului.

Pătrunde în misticul deșert!

În ultima parte a călătoriei te poți bucura de o aventură în deșert în Ouarzazate – Poarta spre Sahara. Aceasta este o așezare din piatră roșie înconjurată de curmali și arbori de argan, unde vei lua contact cu viața autentică a berberilor, vei vizita așezările fortificate Taourirt și Tifoultout și vei „îmblânzi” valurile nisipului la o plimbare cu cămila.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Spania-Maroc-Gibraltar – tarif: 499 euro/persoana + 179 euro servicii la sol, 8 zile (2 nopti in Algeciras, 1 noapte in Casablanca, 2 nopti in Marrakesh, 2 nopti in Fez) cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*-4*, transport avion, ghid local, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.