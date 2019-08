(P) Spania, Gibraltar și Maroc: călătorie spre meleaguri cu iz oriental

Pe de cealaltă parte, Spania este ținutul tradițiilor maure, cu plaje populare, o viață de noapte fulminantă și o mulțime de obiective culturale. Dacă alegerea între Maroc și Spania poate fi dificilă, atunci un circuit ce îți descoperă atât Țara lui Don Quijote cât și Ținutul de la Asfințit, poate fi cea mai inspirată alegere. Profită de reducerea de 25% și rezervă acum un circuit de 8 zile în Maroc, Spania și Gibraltar, alături de Europa Travel, la tariful de numai 559 euro/persoană – plecare din 24 noiembrie!

Spania cu iz andaluz

Unul dintre orașele de top din sudul Spaniei, Malaga este prima destinație pe care o vei bifa în circuitul de la Europa Travel. Perla însoritei coaste spaniole (Costa del Sol) este orașul natal al genialului pictor Pablo Picasso, dar și al îndrăgitului actor Antonio Banderas, fiind recunoscut atât pentru cultură și plajă, cât și pentru viața de noapte acidulată. De aici pornește spre Algeciras, un important oraș-portuar ce face legătura cu Tanger, prin Strâmtoarea Gibraltarului – zonă ce desparte Mediterana de Atlantic și Spania de Maroc.

Capitalele Imperiale ale Marocului

Capitala Marocului, Rabat este situată pe coasta Atlanticului, fiind locul perfect unde să rătăcești în voie pe bulevardele largi și în cartierele vechi înțesate de palate regale, moschei, mausolee și băi mozaicate. Turnul Hassan ce se dorea a fi cel mai înalt din lume, dar care a rămas la înălțimea de doar 44 m, este edificiul ce vorbește cel mai bine despre grandoarea arăbească a Rabatului. Același lucru poate fi spus și despre Mausoleul lui Mohammed al V lea, aflat fix pe Esplanadă, unde sunt înhumați Regele Mohammed alături de fii ai săi. Mai poți vizita Kasbah des Oudaias, o fortăreață clădită în timpul Dinastiei Almohad rămasă mărturie a acelor vremuri înfloritoare.

Casablanca nu este neapărat cel mai frumos oraș marocan, însă atmosfera fulminantă, coasta Atlanticului și amestecul halucinant de stiluri: francez și marocan, îl face cu adevărat unic. Hassan al II-lea al Marocului și-a imaginat până în cele mai mici detalii cum avea să arate una dintre cele mai mari moschei ale lumii, plasând-o strategic fix pe malul oceanului. Marea Moschee Hassan II deține cel mai înalt minaret de pe mapamond, măsurând 210 metri.

Edificii în stil tipic marocan vei mai găsi între zidurile fortificate ale Medinei Antice, unde străzile sunt foarte strâmte și pline de tarabe de condimente, șaluri și plante pentru ceaiuri. O plimbare relaxantă pe eleganta Promenadă La Corniche, înțesată de hoteluri moderne și restaurante elegante, nu trebuie să lipsească din itinerariul tău.

Marrakech este fără doar și poate cel mai încântător oraș marocan, reflectând cel mai bine stilul arhitectural islamic perfect amestecat cu cele andaluze și franceze. Cel mai trepidant loc din Orașul Roz, Piața Jemaa el Fnaa, parte din UNESCO, este locul unde vei rămâne vrăjit instant. Aici se aglomerează tot felul de comercianți locali, acrobați și muzicieni, începând de la îmblânzitorii de cobre, tatuatorii cu henna și până la cântăreții din triburile Gwana.

Pierde-te pe străzile maronii ale Medinei Antice, vizitează Moscheea Koutoubia și Muzeul Dar Si Said sau pătrunde în oaza tropicală a designerului francez Yves Saint Laurent: Jardin Majorelle, remarcabilă prin nuanța de albastru-cobalt creată special de pictorul Jacques Majorelle, cel care a și realizat aceste grădini exotice.

Pătrunde în enigmaticul Deșert Sahara!

Opțional, ai posibilitatea să te aventurezi pe culmile Munților Atlas, traversând Tiz-in-Tichka, localitatea aflată la cea mai mare altitudine din Africa de Nord, până în Quarzazate, orașul galben precum mierea, dincolo de care se întinde Deșertul Sahara.

Dacă vrei să pătrunzi cu adevărat în cultura și tradiția marocană, Fez este locul potrivit pentru o astfel de experiență. Fes el Bali este cea mai mare medină antică din lumea islamică unde locuiesc și în aceste zile moderne peste 70.000 de persoane exact în același stil tradițional.

Între zidurile de apărare vei mai găsi și cea mai mare tăbăcărie din țară numită Chouara, unde poți observa procesul de fabricare al produselor din piele și cum sunt vopsite în micile bazine rotunde. Grandoarea Fezului este Palatul Regal Dar El Makhzen, o adevărată capodoperă arhitecturală parte din UNESCO ce prezintă cel mai bogat ciclu de mozaicuri și ornamente din ceramică, cu modele geometrice și florale ce se repedă la nesfârșit într-o simfonie de culoare.

