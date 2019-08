(P) Shanghai, Xian și Beijing – trei orașe de văzut într-un circuit în China

Europa Travel te invită în Marele Tur al Chinei într-un circuit de 9 zile prin care să descoperi marile obiective turistice din Beijing, Shanghai și Xian, beneficiind de o reducere de 32% din tariful standard de 1299 euro/persoană, plecare din 18.09, valabil pentru rezervări până la 30.08 în limita locurilor disponibile!

Priveliști citadine din Shanghai

Perla Orientului, Shanghai este una dintre cele mai fascinante metropole ale lumii, dominată de zgârie nori cu arhitectură futuristă, bulevarde largi înțesate de reclame luminoase și o mulțime de cluburi unde poți lua pulsul orașului. Energic, strălucitor, aglomerat și ultamodern, Shanghai este de-a dreptul acaparant mai ales odată ce pătrunzi în Districtul Putong, în The Bund, promenada dezvoltată în zona râului Huangpu, unde mișună mii de turiști în fiecare zi sau pe celebra Stradă Nanjing.

Dar, ca oricare alt oraș al Chinei, și Shanghai are o față tradițională, rămânând încă ancorat în obiceiurile orientale în ciuda faptului că este un adevărat hub al inovației tehnologice. O vizită la Gradina Yuyuan este obligatorie pentru oricine ajunge în Shanghai, un colț de rai dezvoltat după principiile Artei Feng Shui. De aici te poți îndrepta spre Templul lui Buddha, unde se află Statuia de Jad a lui Buddha în timpul Iluminării.

Xian, orașul cu o istorie de 3000 de ani

Printre orașele tradiționale pe care trebuie să le vezi în China se află Xian, un fel de capitală culturală cu o istorie de peste 3000 de ani recunoscut ca fiind „leagăn al civilizației”. Xian abundă în edificii antice, însă cea mai mare descoperire a secolului XX este Mausoleul Qin Shi Huang, întemeietor al Dinastiei Qin care a fost înmormântat alături Marea Armată de Soldați, cu scopul de a-l păzi și servi chiar și în viața de după moarte.

Xian se află în capătul celebrului Drum al Mătăsii, fapt pentru care orașul s-a dezvoltat economic extrem de rapid. Mai multe dovezi despre înfloritoarea perioadă a orașului poți descoperi în cadrul Muzeului de Istorie. Poți vizita Pagoda Gâștii Sălbatice, loc unde au fost traduse și transcrise numeroase texte budiste, de către marele maestru Xuan Zang, dar și Turnul Bell, de unde poți admira panorama orașului.

Calcă pe urmele Împăraților Dinastiilor Ming și Qing!

Capitala Chinei, Beijing se dezvoltă într-un ritm amețitor, aici se amestecă foarte bine modernitatea cu istoria, tradițiile și obiceiurile orientale cu viața de noapte acidulată, fiind un loc extrem de contrastant. Pekin este ticsit de monumente ce vorbesc despre glorioasa perioadă a Imperiilor Ming și Qing. Cel mai bun loc unde poți pătrunde în atmosfera vremurilor trecute este Piata Tian’anmen, cea mai mare din lume ce găzduiește cele mai importante evenimente și ceremonii naționale. Acesta este punctul de plecare spre Orașul Interzis – un complex fabulos compus din 9000 de camere imperiale ale Împăraților celor două dinastii, având o istorie de peste 600 de ani.

Oamenilor de rând le-a fost interzis accesul pentru mai multe secole în Palatul Imperial, până în anul 1949 când a fost deschis publicului, iar de atunci adună milioane de curioși pe an. Un alt edificiu antic impunător este Templul Cerului, ce a fost construit în timpul Împăratului Yongle și extins sub comanda Împăratului Jiajing, ca loc principal de rugăciune. Pe lista patrimoniului cultural UNESCO se află și Palatul de Vară, o capodoperă tradițională înconjurată de cea mai mare grădină imperială din lume – Grădina Sănătății și Armoniei, ce ocupă 300 de ha între Lacul Kunming și Dealul Longevității.

Cea mai mare structură strategică din lume, Marele Zid Chinezesc este simbolul de drept al Chinei ce adună aproximativ 45 de milioane de vizitatori pe an. Această minune antică face parte din patrimoniul UNESCO încă din anul 1952 și se presupune că ar fi singura structură realizată de mâna omului care ar fi vizibilă din spațiu.

În ultima parte a circuitului vei face o vizită la Mormintele Ming – cu cele 13 mausolee ale Împăraților Dinastiei Ming, la care vei ajunge după ce traversezi misteriosul Drum Sacru, înțesat de numeroase statui monolitice din marmură reprezentând diverse personaje mitologice.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

