(P) Revelion în Maroc – Poarta spre Africa de Nord

Orice activitate îți propui să desfășori, Marocul îți va părea cu siguranță cel mai frumos loc din Africa de Nord, iar Europa Travel îți propune să descoperi această țară colorată și plină de tradiții într-un circuit de Revelion. Profită de Oferta Specială ce include o reducere de 300 euro din tariful standard de 1099 euro și rezervă acum o vacanță memorabilă de 11 zile în Maroc!

Turul capitalelor imperiale

Maroc găzduiește o mulțime de obiective ce fac parte din patrimoniul UNESCO și care așteaptă să le descoperi în acest circuit de la Europa Travel. Îți poți începe turul cultural cu orașul Casablanca, remarcabil prin atmosfera sa febrilă și pe care cel mai probabil l-ai și admirat în filmul omonim cu protagoniștii Humphrey Bogart și Ingrid Bergman.

Printre obiectivele de renume ale orașului se află, bineînțeles, Moscheea Hassan II, cea mai mare din țară și unică datorită poziției sale: o parte pe uscat, o parte pe piloni în ocean. Cele mai cosmopolite locuri sunt Piața Mohammed și Promenada La Corniche, unde se găsesc o mulțime de restaurante și magazine. Casablanca a păstrat puțin din farmecul său francez, iar dintre construcțiile pe care nu le poți rata, ce datează din vremea protectoratului, se numără Catedrala Sacre Coeur și Biserica Notre Dame de Lourdes, bijuterii ale goticului-francez.

Așezat la poalele Munților Atlas, Marrakech a fost cel mai important și puternic dintre orașele imperiale datorită numeroaselor madrasas și moschei ce au fost ridicate aici de-a lungul timpului. În vremea protectoratului francez, clădirile au fost vopsite în nuanțe de roz și roșu cărămiziu de la care orașul și-a primit supranumele de Pink City al Marocului. Marrakech te fascinează începând cu Medina Antică și Piața Jemaa el Fnaa din patrimoniul UNESCO și până la Moscheea Koutoubia, Muzeul Dar Si Said, Grădinile Majorelle sau El Badi Palace – palatul incomparabil al sultanul Ahmad al-Mansur.

Cu atmosfera sa încremenită în timp, arhitectura tipic marocană în nuanțe de alb-albastru, plajele nesfârșite și Medina Antică parte din UNESCO, nu este de mirare de ce Essaouira este considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din Maroc. Poți descoperi populara destinație de pe coasta Atlanticului într-o excursie opțională alături de Europa Travel.

Calcă pe urmele berberilor în Fez, al doilea oraș ca mărime din Maroc, care se laudă cu cea mai mare Medină Antică din lume încă locuită de circa 70.000 de oameni, fiind parte din patrimoniul mondial UNESCO. Între zidurile groase de apărare se găsesc o mulțime de obiective dintre care Palatul Regal remarcabil prin mozaicurile sale florale și geometrice, Moscheea Ain Khali cu impresionantul minaret ridicat fix pe locul unde trecea Drumul Mătăsii, dar și Piața Henna, locul ideal unde poți face cumpărături de produse locale sau unde să te delectezi la o ceașcă de ceai de mentă.

Fez este și un excelent punct de plecare spre situl roman Volubilis și orașul Meknes, remarcabil prin amestecul său dintre stilul maur și cel spaniol. Capitala Rabat nu putea fi ratată din itinerariul tău. Descoperă aici atracții precum Kasbah Oudaias, fortăreața ridicată în timpul dinastiei Almohad, Mausoleul lui Mohammed al V lea sau Turnul Hassan, simbolul orașului.

Plimbări pe cămilă și cu jeep-ul

Nu poți pleca din Maroc fără o incursiune plină de aventură în Deșertul Sahara la care vei ajunge traversând Munții Atlas cu ale lor creste acoperite de zăpadă, trecând prin Tiz-in-Tichka localitatea aflată la altitudinea de 2260 metri, până la Ouarzazate. Relaxează-te în oazele pline de palmieri și curmali, vizitează numeroasele kasbah-uri și pornește la o plimbare pe cămilă spre dunele de nisip de la Erfoud – poarta de intrare în desert.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Speciala Circuit Revelion Maroc – tarif: 799 euro + 299 euro taxe aeroport/persoana, 11 zile (2 nopti in Casablanca, 3 nopti in Marrakech, 1 noapte in Quarzazate, 1 noapte in Erfoud -Merzouga, 2 nopti in Fez, 1 noapte in Rabat) cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*-4*, transport avion, tururi cu autocar conform programului, plimbare cu camila + excursia cu jeep 4×4 in Desertul Sahara, ghid local, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.