(P) Revelion în India – mix de cultură, spiritualitate și tradiție

Vizitează India cu ocazia Anului Nou într-un circuit de 9 zile, propus de Europa Travel, care îți face turul Triunghiului de Aur cu cele mai populare obiective aflate aici! Călătoria beneficiază de o reducere de 100 euro din tariful standard de 899 euro/persoană și de bonusul ce constă în plimbare cu elefantul + cina festivă de revelion, pentru rezervări până la 30.10, în limita locurilor disponibile!

India este țara unde vei remarca imediat contrastul dureros dintre bogăție și sărăcie, lumea modernă și cea tradițională, însă în ciuda oricăror inconveniențe acest loc are o încărcătură aparte care te va fascina cu siguranță.

Cele trei orașe care formează Triunghiul de Aur al Indiei, Delhi, Jaipur și Agra te așteaptă cu un impresionant patrimoniu cultural din care fac parte palate, temple, moschei sau mausolee grandioase lucrate cu migală în marmură de cea mai bună calitate.

New Delhi și lecția sa de simplitate

Incursiunea în lumea plină de culoare a Indiei începe cu New Delhi, capitala aglomerată, cu un trafic infernal și o sumedenie de obiective de patrimoniu, unde vei primi cu adevărat o lecție despre simplitate. Pe cât este de haotic în centrul ce păstrează amprenta britanicilor, pe atât este de liniștit Delhi în zona sa veche, cu străduțele labirintice pline de ricșe cu care se plimbă turiștii, vaci care umblă libere și vânzători ambulanți.

Unul dintre simbolurile orașului este Fortul Roșu, un gigant cu ziduri groase și roșiatice, între care se ascund încăperile împăratului, moschei și saloane de audiență, transformate astăzi în muzee de prestigiu. De aici te poți îndrepta spre Minaretul Qutub, Poarta Indiei – arcul triumfal ridicat în cinstea eroilor căzuți în timpul războiului, dar și spre Memorialul Raj Ghat, închinat părintelui independenței Indiei – Mahatma Gandhi.

Opțional poți descoperi cel mai mare complex de temple hinduse: Akshardham, un monument grandios din gresie roz și marmură albă ce prezintă elemente sculpturale inspirate din natură și hinduism fiind bogat în decorațiuni atât la interior, cât și la exterior. Un alt simbol arhitectural de excepție este Templul Lotusului al religiei baha’i ce atrage turiștii din toată lumea datorită formei sale unice de lotus cu petale întredeschise.

Cel mai frumos monument dedicat iubirii!

Agra este unul dintre cele mai frumoase și vizitate orașe din India, aici reunindu-se cele mai cunoscute edificii de patrimoniu mondial. Printre acestea se numără incontestabilul Taj Mahal, simbol al Indiei spirituale și al dragostei eterne, edificiu ce spune povestea de iubire dintre Împăratul Shah Jahan și soția sa, Mumtaz Mahal care a murit dând naștere celui de-al 9 lea copil al lor.

După ce admiri această splendoare din marmură catalogată drept una dintre cele 7 noi minuni ale lumii, mergi spre Fortul Roșu, un complex fortificat ridicat la porunca Regelui Akbar care-și dorea cu orice preț să-și arate putere. Pentru a-și consolida imperiul, Împăratul Akbar a mutat capitala Imperiului Mughal la Fatehpur Sikri între anii 1572-1585, însă a fost abandonată destul de rapid din cauza rezervelor foarte mici de apă. Astăzi, acest „oraș fantomă” păstrează în stare foarte bună de conservare palate, temple, moschei și zeci de clădiri din gresie portocalie, fiind parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Călătoria continuă cu Fortul Amber, probabil cel mai vizitat și important fort din India, monument UNESCO, unde vei avea ocazia să te plimbi cu elefantul la poalele dealului Aravalli. Magnificul complex de palate, curți pline de fântâni și temple decorate cu sculpturi de artă rajpută și hindusă te va captiva imediat de cum ai ajuns aici. Pe drumul spre Jaipur ai ocazia să descoperi și elegantul Palat al Apelor – Jal Mahal, un proiect arhitectural măreț al maharajahului Madho Singh din secolul al XVIII-lea, fiind dezvoltat în mijlocul unui lac artificial.

Orașul roz din inima deșertului

Mergi spre tărâmul maharajahilor bogați în Jaipur, orașul construit integral din marmură roz cu palate somptuoase înconjurate de curți pline de statuete reprezentând diverse zeități sau chiar animale. Dintre acestea cel mai mare este City Palace, un complex în care se ridică semețe cele două palate Chandra Mahal și Mubarak Mahal.

Aproape se află și cea mai fotografiată construcție din Jaipur: Hawa Mahal cunoscut ca Palatul Vânturilor datorită fațadei decorate cu 953 de ferestre mici care permit aerului să circule asigurând răcoarea femeilor din harem în zilele fierbinți de vară.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Revelion India – tarif: 799 euro/persoana + 599 euro servicii la sol, 9 zile (4 nopti in New Delhi, 2 nopti in Jaipur, 1 noapte in Agra) cazare cu mic dejun si cina la hoteluri de 4*, transport avion, ghid local, asistenta turistica. *Bonus: cina festiva de revelion+plimbarea cu elefantul. Reducere 100 euro din tariful standard de 899 euro, valabila pana la 30.10, in limita locurilor disponibile! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.